બદ્રીનાથધામના કપાટ ખુલ્યા, 'જય બદરી વિશાલ'ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું સમગ્ર મંદિર પરિસર

વિશ્વપ્રસિદ્ધ બદ્રીનાથ ધામના કપાટ આજે ૨૩ એપ્રિલ સવારે 6:15 વાગ્યે ખોલવામાં આવ્યા હતા. મંદિરને 20 ક્વિન્ટલ ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 7:49 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 8:42 AM IST

ચમોલી, ઉત્તરાખંડ: વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ચાર ધામ તીર્થસ્થાનોમાં અગ્રણી ગણાતા બદ્રીનાથ ધામના કપાટ વૈદિક મંત્રોના જાપ અને પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિઓ સાથે ખોલવામાં આવ્યા છે. ગવાન બદ્રી વિશાલના કપાટ આજે 23 એપ્રિલ ગુરૂવારના રોજ સવારે 6:15 વાગ્યે ખોલવામાં આવ્યા હતા, હવે બદ્રીનાથનું આ મંદિર 6 મહિના માટે ભાવિકો માટે ખુલ્લુ રહેશે.

આ શુભ પ્રસંગે, બદ્રીનાથ મંદિરને આશરે 20 ક્વિન્ટલ ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું, જેથી મંદિર ખુબ આકર્ષક અને અલૌકિક લાગી રહ્યું છે અને મંદિરની ભવ્યતા અને દિવ્યતામાં વધારો કરી રહ્યું છે.

બદ્રીનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા: નોંધનીય છે કે આજે ગુરુવારે 23 એપ્રિલ સવારે 6:15 વાગ્યે, બદ્રીનાથ ધામના કપાટ ભક્તો માટે ખોલવામાં આવ્યા છે. કપાટ ખુલતાની સાથે જ સમગ્ર મંદિર સંકુલ "જય બદ્રી વિશાલ!" ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. આ ભવ્ય અને પવિત્ર ક્ષણના સાક્ષી બનવા માટે હજારો ભાવિકો ઉમટી પડ્યા છે.

ભગવાન બદ્રી વિશાલની એક ઝલક જોવા અને આ ખાસ પ્રસંગે હાજર રહેવા બદલ લોકોએ સૌભાગ્યની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. મંદિરના કપાટ ખુલતા જ, દર્શન માટે ભક્તોની લાંબી કતાર લાગી ગઈ હતી. મુખ્યમંત્રી ધામી પોતે આ શુભ પ્રસંગે બદ્રીનાથમાં હાજર રહ્યાં.

ચાર ધામ યાત્રાનો પ્રારંભ: બદ્ગીનાથ મંદિરના કપાટ ખુલતાની સાથે જ ઉત્તરાખંડની ચારધામ યાત્રા 2026 સંપૂર્ણ રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, સૌથી પહેલાં એટલે કે 19 એપ્રિલ અક્ષય તૃતિયાના દિવસે યમુનોત્રી અને ગંગોત્રી ધામના કપાટ ખુલ્યા હતાં. ત્યાર બાદ 22 એપ્રિલે કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા. તેની સાથે આસ્થા અને શ્રદ્ધા સાથે વણાયેલી ચારધામ યાત્રાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ ગયો છે. ચારધામ યાત્રાને લઈને લોકોમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

બદ્રીનાથ ધામ ખાતે વ્યાપક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. બદ્રી કેદારનાથ મંદિર સમિતિથી લઈને સ્થાનિક પોલીસ દળ સુધી, બધા અધિકારીઓએ ખાતરી કરી છે કે વ્યવસ્થાઓ કાળજીપૂર્વક અને સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે. જે દર્શાવે છે કે દેશ અને વિદેશથી આવતા ભક્તોને તેમની યાત્રા દરમિયાન કોઈ અસુવિધાનો સામનો ન કરવો પડે.

ચમોલીના એસપી સુરજીત સિંહ પનવરે ચાર ધામ યાત્રાને લઈને ફરજ પર રહેલા પોલીસ દળને સૂચના આપી છે કે તેઓ માત્ર ભીડ નિયંત્રણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરે પરંતુ 'અતિથિ દેવો ભવ' ની ભાવનામાં અને ઉત્તરાખંડ પોલીસના સૂત્ર: 'મિત્રતા, સેવા, સુરક્ષા' સાથે સુસંગત રહીને યાત્રાળુઓ સાથે વાતચીત પણ કરે. ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ભક્તો ઉત્તરાખંડથી સકારાત્મક અને યાદગાર અનુભવ સાથે પાછા ફરે.

