કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા, બાબા કેદારના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર પરિસર
આજે, 22 એપ્રિલના રોજ કેદારનાથા ધામના કપાટ ખુલ્યા છે, તે પહેલા કેદારનાથ મંદિરને 51 ક્વિન્ટલ ગલગોટાના ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.
Published : April 22, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 8:02 AM IST
રુદ્રપ્રયાગ (ઉત્તરાખંડ): વિશ્વ વિખ્યાત કેદારનાથ મંદિરના કપાટ આજે, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, સવારે 8:00 વાગ્યે, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ધાર્મિક વિધિઓ સાથે ભક્તો માટે ખોલવામાં આવ્યા. તેની સાથે જ બહુપ્રતિક્ષિત કેદારનાથ યાત્રા 2026ની ઔપચારિક શરૂઆત થશે. ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી પણ આ શુભ પ્રસંગે મંદિરમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને પરંપરાગત પૂજા અને ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લઈ રહ્યાં છે.
કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલવાથી ભારત અને વિદેશના ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિરમાં બાબા કેદારનાથના દર્શનાર્થે પહોંચી રહ્યા છે, બાબાના દર્શન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓમાં જબરદસ્ત ઉત્સુક્તા જોવા મળી રહી છે.
#WATCH | उत्तराखंड: श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 22 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर परिसर के खूबसूरती से सजाया गया है। pic.twitter.com/wEiaHoglll— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2026
કેદારનાથ મંદિરને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું: કેદારનાથ મંદિરના કપાટ ખુલતા પહેલા, લોકોમાં જબરદસ્ત ભક્તિભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. મંદિરને ભવ્ય અને આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. મંદિરને રંગબેરંગી ફૂલોથી શણગારવામાં આવી રહ્યું છે. કેદારનાથ મંદિરને 51 ક્વિન્ટલ તાજા ગલગોટા ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.
યાત્રાળુઓ માટે વ્યાપક તૈયારીઓ, ખાસ વ્યવસ્થા: રૂદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે યાત્રાને સરળ, સલામત અને વ્યવસ્થિત રીતે સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી છે. યાત્રા માર્ગોનું સમારકામ, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને ટ્રેકિંગ રૂટ પર શૌચાલય, પીવાનું પાણી, ખોરાક અને રહેવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.
आज पूर्ण विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 22, 2026
इस पावन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बाबा केदार की कृपा से सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय एवं सुखद हो,… pic.twitter.com/DNp02kgrNw
ભાવિકો માટે તંત્રએ કરી સુવિધા
વીજળી અને સૌર લાઇટિંગ પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે. આરોગ્ય સેવાઓને મજબૂત બનાવતા, દર બે કિલોમીટરે તબીબી સહાય કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. સ્વચ્છતાને પ્રાથમિકતા આપતા, આધુનિક શૌચાલય અને ગરમ પાણીની સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે.
#WATCH केदारनाथ, रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): केदारनाथ धाम के कपाट आज से तीर्थयात्रियों के लिए खुलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता पुष्कर धामी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। pic.twitter.com/s7ZnjpwyIV— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2026
કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા: સલામત યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસ અને વહીવટ સંપૂર્ણપણે સતર્ક છે. યાત્રાળુઓને કોઈ અસુવિધા ન થાય તે માટે યાત્રા માર્ગથી મંદિર સંકુલ સુધી વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.
મુખ્યમંત્રી ધામીએ લોકોને આપી શુભેચ્છા
મુખ્યમત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું, 'આજે શ્રી કેદારનાથ ધામના કપાટ સંપૂર્ણ ધાર્મિક વિધિઓ અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે. આ શુભ પ્રસંગે, હું દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડની પવિત્ર ચારધામ યાત્રા પર આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને અભિનંદન આપું છું. બાબા કેદારના આશીર્વાદથી બધા યાત્રાળુઓન યાત્રા મંગલમય અને સુખદ બને એજ કામના છે.
આ પણ વાંચો