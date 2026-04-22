કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા, બાબા કેદારના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર પરિસર

આજે, 22 એપ્રિલના રોજ કેદારનાથા ધામના કપાટ ખુલ્યા છે, તે પહેલા કેદારનાથ મંદિરને 51 ક્વિન્ટલ ગલગોટાના ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 7:35 AM IST

Updated : April 22, 2026 at 8:02 AM IST

રુદ્રપ્રયાગ (ઉત્તરાખંડ): વિશ્વ વિખ્યાત કેદારનાથ મંદિરના કપાટ આજે, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, સવારે 8:00 વાગ્યે, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ધાર્મિક વિધિઓ સાથે ભક્તો માટે ખોલવામાં આવ્યા. તેની સાથે જ બહુપ્રતિક્ષિત કેદારનાથ યાત્રા 2026ની ઔપચારિક શરૂઆત થશે. ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી પણ આ શુભ પ્રસંગે મંદિરમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને પરંપરાગત પૂજા અને ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લઈ રહ્યાં છે.

કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલવાથી ભારત અને વિદેશના ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિરમાં બાબા કેદારનાથના દર્શનાર્થે પહોંચી રહ્યા છે, બાબાના દર્શન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓમાં જબરદસ્ત ઉત્સુક્તા જોવા મળી રહી છે.

કેદારનાથ મંદિરને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું: કેદારનાથ મંદિરના કપાટ ખુલતા પહેલા, લોકોમાં જબરદસ્ત ભક્તિભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. મંદિરને ભવ્ય અને આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. મંદિરને રંગબેરંગી ફૂલોથી શણગારવામાં આવી રહ્યું છે. કેદારનાથ મંદિરને 51 ક્વિન્ટલ તાજા ગલગોટા ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.

યાત્રાળુઓ માટે વ્યાપક તૈયારીઓ, ખાસ વ્યવસ્થા: રૂદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે યાત્રાને સરળ, સલામત અને વ્યવસ્થિત રીતે સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી છે. યાત્રા માર્ગોનું સમારકામ, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને ટ્રેકિંગ રૂટ પર શૌચાલય, પીવાનું પાણી, ખોરાક અને રહેવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.

વીજળી અને સૌર લાઇટિંગ પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે. આરોગ્ય સેવાઓને મજબૂત બનાવતા, દર બે કિલોમીટરે તબીબી સહાય કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. સ્વચ્છતાને પ્રાથમિકતા આપતા, આધુનિક શૌચાલય અને ગરમ પાણીની સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે.

કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા: સલામત યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસ અને વહીવટ સંપૂર્ણપણે સતર્ક છે. યાત્રાળુઓને કોઈ અસુવિધા ન થાય તે માટે યાત્રા માર્ગથી મંદિર સંકુલ સુધી વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

મુખ્યમત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું, 'આજે શ્રી કેદારનાથ ધામના કપાટ સંપૂર્ણ ધાર્મિક વિધિઓ અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે. આ શુભ પ્રસંગે, હું દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડની પવિત્ર ચારધામ યાત્રા પર આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને અભિનંદન આપું છું. બાબા કેદારના આશીર્વાદથી બધા યાત્રાળુઓન યાત્રા મંગલમય અને સુખદ બને એજ કામના છે.

