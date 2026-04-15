ચારધામની યાત્રાએ જતાં શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખાસ આરોગ્યલક્ષી માર્ગદર્શિકા બહાર પડાઈ

ચાર ધામ યાત્રા દરમિયાન યાત્રાળુઓની આરોગ્ય માટે સલામતી જાળવવા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ રાજ્યમાં 'હેલ્થ એલર્ટ' અભિયાન શરૂ કર્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 1:45 PM IST

દહેરાદૂન: ચારધામ યાત્રા 2026ને સુરક્ષિત અને વ્યવસ્થિત બનાવવા માટે ઉત્તરાખંડ સરકારે એક ખાસ આરોગ્ય યોજના (હેલ્થ સ્ટ્રેટેજી) તૈયાર કરી છે. આરોગ્ય સચિવ સચિન કુર્વેના માર્ગદર્શનમાં, આરોગ્ય વિભાગે દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે એક જરૂરી 'હેલ્થ એડવાઈઝરી' બહાર પાડી છે.

રાજસ્થાનના અધિકારીઓ સાથે ખાસ બેઠક

મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ રાજસ્થાનથી ચારધામ આવતા હોવાથી, ઉત્તરાખંડ સરકારે ત્યાંના વહીવટીતંત્ર સાથે સીધો સંવાદ સ્થાપિત કર્યો છે. 9 એપ્રિલના રોજ, આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડૉ. અમિત શુક્લાએ રાજસ્થાનની મુલાકાત લઈને ત્યાંના મુખ્ય સચિવ સ્તરના અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરી. આ બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આરોગ્યની આ સલાહ માત્ર શહેરો પૂરતી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ ગામડાના લોકો સુધી પણ પહોંચાડવામાં આવશે. જેથી યાત્રાળુઓ ઘરેથી નીકળતા પહેલા જ સંપૂર્ણ તૈયારી અને તબીબી સલાહ સાથે નીકળી શકે.

બહારના રાજ્યોમાંથી આવતા યાત્રાળુઓ માટે હેલ્થ એડવાઈઝરી (Photo Courtesy: Government of Uttarakhand)

ઉત્તરાખંડ સરકાર ચારધામ યાત્રાને સુરક્ષિત અને સફળ બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. અમારો પ્રયાસ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે યાત્રા પર જતા દરેક યાત્રાળુને શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય સુવિધાઓ અને સમયસર, સચોટ માહિતી મળે. આ માટે, અમે આરોગ્ય ટિપ્સનો વ્યાપકપણે પ્રસાર કરવા માટે અન્ય રાજ્યો સાથે સંકલન કરી રહ્યા છીએ. - સચિન કુર્વે, આરોગ્ય સચિવ, ઉત્તરાખંડ

ઊંચાઈ અને ઠંડી બની શકે છે જોખમી: જાણો યાત્રા દરમિયાન શું ખાવું-પીવું અને કઈ બાબતો ટાળવી

સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી માર્ગદર્શિકામાં ખાસ કરીને વૃદ્ધો, હૃદયરોગના દર્દીઓ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવતા લોકોને ખૂબ સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે. હિમાલયની ઊંચાઈ (2,700 મીટરથી ઉપર) પર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય છે અને અચાનક ઠંડી પડે છે. આથી શરીરને ધીમે ધીમે આ વાતાવરણમાં ઢળવાની તક આપવી જરૂરી છે. યાત્રાળુઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ દરરોજ ઓછામાં ઓછું 2 લિટર પાણી અથવા પ્રવાહી પીવે અને ખાલી પેટે ક્યારેય મુસાફરી ન કરે. દારૂ અને ધૂમ્રપાનથી સંપૂર્ણ દૂર રહેવું હિતાવહ છે.

બહારના રાજ્યોમાંથી આવતા યાત્રાળુઓ માટે હેલ્થ એડવાઈઝરી (Photo Courtesy: Government of Uttarakhand)

રસ્તા પર તૈનાત રહેશે 1,350થી વધુ ડોક્ટરો: ઈમર્જન્સી સમયે ક્યાં કરશો સંપર્ક?

આરોગ્ય સચિવ સચિન કુર્વેએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો પૂરો પ્રયાસ છે કે દરેક યાત્રાળુ સુરક્ષિત રહે અને તેને સમયસર સાચી માહિતી મળે." તેમણે તમામ યાત્રાળુઓને વિનંતી કરી છે કે તેઓ યાત્રા શરૂ કરતાની સાથે જ 2-3 અઠવાડિયા પહેલા પોતાની સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ કરાવી લે અને નિયમિત દવાઓનો પૂરતો જથ્થો સાથે રાખે. યાત્રા માર્ગ પર 1,350 થી વધુ ડોક્ટરો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ તૈનાત રહેશે. કોઈપણ અગવડતા સર્જાય તો તાત્કાલિક નજીકના તબીબી રાહત કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવો. કટોકટીની સ્થિતિમાં 104 અથવા 108 નંબર ડાયલ કરવા.

યાત્રાળુઓ માટે મહત્વની સૂચનાઓ (એક નજરે):

  • યાત્રા પહેલા સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ કરાવવી ફરજિયાત છે.
  • તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક નંબર અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે રાખો.
  • ગરમ કપડાં, વૂલન કેપ અને હાથમોજાં સાથે રાખો.
  • ધીમે ધીમે ચડાણ કરો, શરીરને વાતાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવા દો.

