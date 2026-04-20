23 એપ્રિલે ખુલશે બદ્રીનાથ ધામના કપાટ, મંદીર સહિત શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા માટે ATS તૈનાત

બદ્રીનાથ મંદિરની સુરક્ષા માટે આતંકવાદ વિરોધી દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે, ભક્તોને કોઈપણ શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 1:28 PM IST

ચમોલી, ઉત્તરાખંડ: આગામી 23 એપ્રિલથી શરૂ થનારી ચારધામ યાત્રાને પગલે બદ્રીનાથ ધામ યાત્રાને ધ્યાનમાં રાખીને, ચમોલી પોલીસે ધામ ખાતે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવી છે, અને તેને એલર્ટ પર મોડમાં રાખી છે. ધામ ખાતે ATSની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. યાત્રાના સુગમ અને સલામત સંચાલન માટે તમામ જરૂરી તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

બદ્રીનાથ ધામ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તમામ એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર, મુખ્ય સ્થળો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે.

પોલીસની ટીમ દ્વારા નિયમિત ચેકિંગ ઝુંબેશ સાથે CCTV કેમેરાનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સૌથી અગત્યનું, આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ બદ્રીનાથ ધામ ખાતે ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. ATS ની તૈનાતી સાથે, સુરક્ષા સ્તર વધુ વધારવામાં આવ્યું છે.

ઉત્તરાખંડની પ્રખ્યાત ચારધામ યાત્રાની વિધિવત શરૂઆત પહેલાં 19 એપ્રિલે ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી મંદિરના કપાટ ખુલ્યા. કેદારનાથ ધામની પંચમુખી ચલ વિગ્રહ ઉત્સવ ડોલી હવે ધાર્મિક પૂજા અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે તેના શિયાળુ સ્થાન, ઓમકારેશ્વર મંદિર, ઉખીમઠથી વિધિવત પૂજા અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ધામ માટે પ્રસ્થાન કરી રહી છે.

આજે 20 એપ્રિલે, ડોલી ગૌરીકુંડના ગૌરી માઈ મંદિરમાં પહોંચશે, જ્યાં તે રાત્રિ વિરામ કરશે. 21 એપ્રિલે, ડોલી ફરીથી કેદારનાથ ધામ માટે પ્રસ્થાન કરશે અને મંદિરના ભંડારમાં મૂકવામાં આવશે. 22 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, સવારે 8:00 વાગ્યે, શુભ સમય દરમિયાન, કેદારનાથ મંદિરના કપાટ ભક્તોના દર્શન માટે ખોલવામાં આવશે, જેમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવશે. આનાથી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કેદારનાથ યાત્રા 2026 ની ઔપચારિક શરૂઆત થશે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, બદ્રીનાથ ધામના કપાટ 23 એપ્રિલે, બુધવારના રોજ સવારે 6:15 વાગ્યે ભાવિકો માટે ખુલશે. બદ્રીનાથ ધામ ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં સ્થિત છે. તે અલકનંદા નદીના કિનારે આવેલું છે. કરોડો હિન્દુઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર ગણાતા બદ્રીનાથ ધામ સહિત ચારધામની યાત્રાએ દર વર્ષે લાખો લોકો આવે છે.

  1. ચારધામ યાત્રા શરૂ: ગંગોત્રી બાદ, યમુનોત્રી ધામના કપાટ પણ ખુલશે, ભક્તોમાં ઉત્સાહ
  2. ચારધામની યાત્રાએ જતાં શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખાસ આરોગ્યલક્ષી માર્ગદર્શિકા બહાર પડાઈ

