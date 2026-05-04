બંગાળમાં મત ગણતરી વચ્ચે બબાલ, અનેક જગ્યાએ હિંસાના સમાચાર; મમતાએ મતદાન કેન્દ્ર ના છોડવા અપીલ કરી

બંગાળમાં અનેક જગ્યાએ ભાજપ-TMC કાર્યકરો વચ્ચે બબાલના સમાચાર છે. આસનસોલ, કૂચબિહાર-બાંકુરામાં અથડામણ થતા પોલીસે લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 1:40 PM IST

Updated : May 4, 2026 at 2:15 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શરૂઆતના વલણમાં ભાજપનું કમળ ખિલતું જોવા મળી રહ્યું છે. આ વચ્ચે બંગાળમાં અનેક જગ્યાએ ભાજપ-TMC કાર્યકરો વચ્ચે બબાલના સમાચાર છે. આસનસોલ, કૂચબિહાર-બાંકુરામાં અથડામણ થતા પોલીસે લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો હતો.

આસનસોલમાં ભાજપ-TMCના કાર્યકરો વચ્ચે બબાલ

પશ્ચિમ બંગાળના આસનસોલ એન્જીનિયરિંગ કોલેજમાં મત ગણતરી કેન્દ્ર પાસે મારામારી દરમિયાન ખુરશી અને ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સુરક્ષાકર્મીઓએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સ્થિતિને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

બંગાાળના બેરકપુર કાઉન્ટિંગ સેન્ટર પર અથડામણ

પશ્ચિમ બંગાળના બેરકપુર રાષ્ટ્રગુરૂ સુરેન્દ્રનાથ કાઉન્ટિંગ સેન્ટર પર અથડામણ થઇ હતી. સુરક્ષાકર્મી ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

બંગાળના દિનહાટામાં TMC- ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી

પશ્ચિમ બંગાળમાં મત ગણતરી દરમિયાન દિનહાટામાં TMC અને ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઇ હતી. આ દરમિયાન સુરક્ષાકર્મીઓએ સ્થિતિને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

મમતા બેનરજીએ કાઉન્ટિંગ એજન્ટોને મતદાન કેન્દ્ર ના છોડવા અપીલ કરી

પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "હું તમામ કાઉન્ટિંગ એજન્ટ અને ઉમેદવારોને ભલામણ કરૂ છું કે તે સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રહે અને પોતાનું સેન્ટર ના છોડે. હું કાલથી જ કહી રહી છું કે ભાજપના મત પહેલા બતાવવામાં આવશે. અસલમાં કેટલાક સેન્ટર પર મતદાન રોકી દેવામાં આવ્યું છે. તે ચૂંટણીમાં હેરફેર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું TMCના ઉમેદવારોને ભલામણ કરવા માંગુ છું કે તે નિરાશ ના થાય. મેં તમને કહ્યું હતું કે તમે બધા સૂર્ય ડુબી ગયા બાદ જીતશો..થોડી રાહ જુઓ."

બંગાળમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓને આપી સલાહ

બંગાળમાં જીતની નજીક પહોંચતા ભાજપે પોતાના કાર્યકરોને નિર્દેશ આપ્યો છે. ભાજપે કહ્યું કે કાર્યકર્તા TMC નેતાઓના ઘરે ના જાય અને તેમના ઘરની બહાર નારેબાજી ના કરે.

બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ વીવીપેટ સ્લિપ પર શું કહ્યું?

આ પહેલા બંગાળમાં મત ગણતરી વચ્ચે વીવીપેટ સ્લિપ મળતા વિવાદ થયો હતો. આ ઘટનાને લઇને પશ્ચિમ બંગાળના ચીફ ઇલેક્ટોરલ ઓફિસર મનોજ કુમાર અગ્રવાલે જણાવ્યું, 'જે વીવીપેટ સ્લિપ મળી છે, તેની તપાસ કરવામાં આવશે. આ મોક પોલની સ્લિપ હતી, તેની તપાસ કરવામાં આવશે અને જે સ્લિપ મળી છે તેનો ચૂંટણી સાથે કોઇ લેવાદેવા નથી.'

