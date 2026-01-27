ETV Bharat / bharat

અમદાવાદ-મુંબઈ વંદે ભારત ટ્રેનમાં ફેરફાર, 278 સીટોનો વધારો

અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન 12 માર્ચ, 2024 ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. તે દેશની 42મી વંદે ભારત ટ્રેન હતી.

વંદે ભારત ટ્રેન
વંદે ભારત ટ્રેન (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 3:21 PM IST

નવી દિલ્હી: રેલવેએ ગુજરાતના અમદાવાદ અને મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચે દોડતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનને અપગ્રેડ કરી છે. આ પ્રીમિયમ ટ્રેન 26 જાન્યુઆરી, 2026 થી 20 કોચ સાથે દોડશે. રેલવેના આ પગલાથી ટ્રેનમાં 278 વધારાની સીટો મળશે. સીટોની સંખ્યામાં વધારો થવાથી મુસાફરોને ટિકિટ મેળવવાનું સરળ બનશે.

દેશની 42મી વંદે ભારત ટ્રેન અગાઉ 16 કોચ સાથે દોડતી હતી. જોકે, મુસાફરોની માંગને કારણે, રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધા સુધારવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે કોચની સંખ્યા વધારવાનો નિર્ણય લીધો.

આ ટ્રેન સેવાનું સંચાલન અને જાળવણી કરતી પશ્ચિમ રેલવેએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ રૂટ પર મુસાફરોના સતત ધસારાને કારણે વધારાના કોચ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. વધારાના કોચ ઉમેરવાથી, ટ્રેનમાં 278 વધુ મુસાફરો બેસી શકે છે, જેનાથી મુસાફરોને બેસવાની સુવિધા મળે છે અને મુસાફરીનો અનુભવ વધુ આરામદાયક બને છે.

12 માર્ચ, 2024 ના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ (22961/22962), દેશની 42મી વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી હતી. તે સમયે, ટ્રેન 16 કોચ સાથે કાર્યરત થઈ હતી. 26 જાન્યુઆરીથી, આ સેવા 20 કોચ સાથે ચાલી રહી છે. રવિવાર સિવાય આ ટ્રેન અઠવાડિયાના બધા દિવસોમાં કાર્યરત છે.

અપગ્રેડના ભાગ રૂપે ટ્રેનમાં ચાર વધારાના એસી ચેર કાર કોચ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. પશ્ચિમ રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, કોચની સંખ્યામાં આ કામચલાઉ વધારો 7 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે, જે આ સમયગાળા દરમિયાન મુસાફરોની ઊંચી માંગને પહોંચી વળવામાં મદદ કરશે. રેલ્વેએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલું વ્યસ્ત રૂટ પર મુસાફરોને વધુ આરામ, સુવિધા અને સલામત મુસાફરી પ્રદાન કરશે.

અમદાવાદ અને મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચેનું અંતર 491 કિલોમીટર છે, અને વંદે ભારત એક્સપ્રેસ આ અંતર લગભગ 5 કલાક અને 40 મિનિટમાં કાપે છે. આ ટ્રેન ચાર સ્ટેશનો પર ઉભી રહે છે: વડોદરા, સુરત, વાપી અને બોરીવલી.

