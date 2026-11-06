ઇમિગ્રેશન નિયમોમાં બદલાવ, ભારત આવતા નેપાળ અને ભૂતાનના નાગરિકોએ બતાવવા પડશે દસ્તાવેજ
ગૃહ મંત્રાલયના નવા આદેશમાં કેટલીક ખાસ શ્રેણીઓ માટે છૂટ આપવામાં આવી છે જેમાં અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનના ધાર્મિક લઘુમતી સામેલ છે.
Published : November 6, 2026 at 6:50 AM IST
નવી દિલ્હી: ગૃહ મંત્રાલયે (MHA) 'ઇમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ (એક્ઝેમ્પ્શન) ઓર્ડર, 2025'માં સંશોધન કર્યું છે. આ સુધારા દ્વારા ભારતીય અને વિદેશી નાગરિકોની કેટલીક શ્રેણીઓના ભારતમાં પ્રવેશ, રોકાણ અને પ્રસ્થાનને લાગુ પડતી શરતોમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, ભારતની મુસાફરી કરતા નેપાળ અને ભૂટાનના નાગરિકો માટે દસ્તાવેજો સંબંધિત ચોક્કસ જરૂરિયાતો પણ દાખલ કરવામાં આવી છે.
નેપાળ અને ભૂટાનથી રોડ અથવા હવાઇ માર્ગે ભારત આવતા અથવા ત્યાં જનારા ભારતીય નાગરિકોને ઇમિગ્રેશન અધિકારી સામે સરકારના વીઝા મેન્યુઅલમાં જણાવવામાં આવેલા ઓળખ દસ્તાવેજમાંથી કોઇ એક દસ્તાવેજ રજૂ કરવો પડશે. તેમણે અધિકારી દ્વારા માંગવામાં આવેલી કોઇ પણ વધારાની માહિતી પણ આપવી પડશે.
આ સુધારા અનુસાર, નેપાળ અને ભૂટાન સિવાય કોઇ અન્ય દેશમાંથી ભારતમાં પ્રવેશનારા અથવા ત્યા જતા નેપાળી અને ભૂટાનના નાગરિકો પર પાસપોર્ટ અને વીઝા સંબંધી છૂટ લાગુ નહીં થાય. આવા મુસાફરોએ પાસપોર્ટ બતાવવો જરૂરી છે.
ચીન, મકાઉ, હોંગકોંગ અથવા પાકિસ્તાનમાંથી મુસાફરી કરનારા અથવા ત્યા થઇને પસાર થતા નેપાળ અને ભૂટાનના નાગરિકો માટે પણ આ છૂટ પરત લેવામાં આવશે. આવા કેસમાં તેમની પાસે કાયદેસર પાસપોર્ટ અને વીઝા બન્ને હોવા જરૂરી છે.
ભારતીય નાગરિકોએ પણ પાસપોર્ટ બતાવવો પડશે
આ સંશોધનમાં સ્પષ્ટ છે કે નેપાળ અને ભૂટાન સિવાય અન્ય દેશની મુસાફરી કરનારા અથવા ત્યાથી પરત ફરતા ભારતીય નાગરિકો પાસે, ભારત-નેપાળ અથવા ભારત-ભૂટાન સરહદ પરથી પસાર થતા સમયે, કાયદેસર પાસપોર્ટ હોવો જોઇએ અને તેમણે ઇમિગ્રેશન પોસ્ટનો જ ઉપયોગ કરવો પડશે.
સંશોધિત આદેશમાં કેટલીક શ્રેણીઓ માટે પાસપોર્ટ અને વીઝાની જરૂરયાતમાંથી છૂટ આપવાામં આવી છે, જેમાં ભારતીય નૌકાદળ, ભૂમિદળ અને વાયુસેનાના કર્મચારીઓ,
ભૂમિદળ અને વાયુસેનાના કર્મચારીઓ, તેમજ સરકારી પરિવહન દ્વારા તેમની સાથે મુસાફરી કરી રહેલા તેમના પરિવારના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
શ્રીલંકન તમિલ નાગરિકોને પણ છૂટ
9 જાન્યુઆરી 2015 અથવા તે પહેલા ભારતમાં શરણ લેનારા રજિસ્ટર્ડ શ્રીલંકન તમિલ નાગરિકોને પમ આ છૂટ આપવામાં આવી છે. સમારકામ માટે ભારત આવતા સૈન્ય જહાજના વિદેશી ચાલક દળના સભ્ય પણ આ છૂટનો લાભ ઉઠાવી શકે છે પણ શરત એટલી કે તેમને ઇમિગ્રેશન સત્તાવાળાઓ દ્વારા 'લશ્કરી જહાજ સમારકામ પરવાનગીઓ' આપવામાં આવી હોય અને તેમની પાસે લશ્કરી ઓળખ દસ્તાવેજો હોય.
એક અન્ય મહત્ત્વપૂર્ણ જોગવાઇ હેઠળ, સરકારે અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનના લઘુમતી સમુદાયો- હિન્દૂ, શિખ, બૌદ્ધ, જૈન, પારસી અને ઇસાઇ સભ્યો માટે છૂટ યથાવત રાખી છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે. આ તે લોકો છે જેમણે ધાર્મિક શોષણના ડરને કારણે ભારતમાં શરણ લેવા મજબૂર થવું પડ્યું અને 31 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ અથવા તે પહેલા ભારત આવ્યા છે.
આ આદેશ કેટલાક તિબેટના નાગરિકો, 31 ડિસેમ્બર, 2009 પહેલા ભારત આવેલા પાકિસ્તાની નાગરિકો અને ભારતીય મૂળના તે વિશિષ્ટ નાગરિકોને પણ રાહત આપે છે જેમણે મલેશિયા અથવા સિંગાપુરની નાગરિકતા લીધી હતી પરંતુ તે કટ ઓફ તારીખ પહેલા ભારત પરત આવ્યા હતા.
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