ETV Bharat / bharat

ચંદ્રિમાએ મમતાથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો; તૃણમૂલના પ્રદેશ પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું

ચૂંટણીમાં પાર્ટીની હાર બાદ, ચંદ્રિમાને સુબ્રત બક્ષીની જગ્યાએ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, ચંદ્રિમાએ તે પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.

ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય
ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય (File photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: વધુ એક અગ્રણી નેતાએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસથી દૂરી બનાવી લીધી છે. ચંદ્રિમાએ રાજ્ય પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે, જેનાથી રાજ્યના રાજકારણમાં નવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે.

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીના નબળા પ્રદર્શન બાદ, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને અખિલ ભારતીય તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મમતા બેનર્જીએ પાર્ટી સંગઠનમાં ફેરબદલ કર્યો. તે સમયે, ચંદ્રિમાને સુબ્રત બક્ષીની જગ્યાએ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, તેમણે પણ તે પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. શુક્રવાર બપોર સુધી, ચંદ્રિમાએ મમતા બેનર્જીના નિર્દેશને અનુસરીને નિયમિતપણે મહાનગર પાલિકામાં તૃણમૂલ ભવનમાં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે હાજરી આપી હતી. આજે, તેમણે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો.

ચૂંટણીમાં હાર અને પાર્ટીના વિભાજન બાદ, તૃણમૂલ સુપ્રીમો મમતા બેનર્જીએ પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે બધી હાલની પાર્ટી સમિતિઓને વિસર્જન કરીને એક મોટા સંગઠનાત્મક સુધારાની શરૂઆત કરી. 5 જૂનના રોજ બપોરે કાલીઘાટમાં રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી સમિતિની બેઠક દરમિયાન અંતિમ બ્લુપ્રિન્ટ નક્કી કરવામાં આવી. સુબ્રત બક્ષીના સ્થાને ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યને નવા રાજ્ય પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, જ્યારે પાર્ટીના અખિલ ભારતીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીની સત્તાઓ ઘટાડવામાં આવી.

આ પછી, તૃણમૂલમાં મતભેદો વધુ વધ્યા. ઋતબ્રત બેનર્જી (વિધાનસભામાં) અને કાકોલી ઘોષ દસ્તીદાર (લોકસભામાં) ના નેતૃત્વ હેઠળના જૂથો મુખ્ય તૃણમૂલ કોંગ્રેસથી અલગ થઈ ગયા. કાકોલી સહિત વીસ સાંસદો ત્રિપુરા સ્થિત NCPI માં જોડાયા. દરમિયાન, ઋતબ્રત અને તેમના સાથીઓ ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલયમાં ગયા અને પૂર્ણ બેંચ સાથે મુલાકાત કરી, દાવો કર્યો કે તેમનો જૂથ "અસલી" તૃણમૂલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ત્યારબાદ, કમિશને બંને તૃણમૂલ જૂથોને પત્રો જારી કર્યા, જેમાં તેમને તેમની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું. બંને જૂથોએ આગામી સોમવાર સુધીમાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે. વધુમાં, ઋતબ્રત અને તેમના સાથીઓ દિલ્હીથી પાછા ફર્યા પછી શુક્રવારે કોલકાતામાં એક અભૂતપૂર્વ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. ભૂતપૂર્વ રાજ્ય મંત્રી ફિરહાદ હકીમ, વિપક્ષના નેતા ઋતાબ્રત બેનર્જી, ધારાસભ્યો અરૂપ રોય અને સંદીપન સાહા, અને સાંસદો પ્રસૂન બેનર્જી અને બિપ્લબ રોય સહિત અનેક નેતાઓએ મહાનગર વિસ્તારમાં આવેલા તૃણમૂલ ભવનની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યાં લગભગ અડધો કલાક વિતાવ્યા પછી, તેઓ બહાર નીકળતા પરિસરને તાળું મારી દીધું. આ ઘટનાથી ગુસ્સે ભરાયેલા, કાલીઘાટ બ્લોક એ ફિરહાદ, ઋતાબ્રત અને અન્ય લોકો સામે FIR દાખલ કરી.

ચૂંટણીમાં હાર બાદ, ઘણા અગ્રણી તૃણમૂલ નેતાઓ, ધારાસભ્યો અને સાંસદોએ મમતા બેનર્જીથી દૂર થવાનું શરૂ કરી દીધું છે. કેટલાકે કાકોલીનો સાથ આપ્યો છે, જ્યારે અન્ય લોકોએ, ઋતાબ્રત જેવા, મમતાના તૃણમૂલથી દૂરી બનાવી લીધી છે. શું ચંદ્રિમા પણ એ જ માર્ગ અપનાવશે? કે શું તેમનું આ પગલું તૃણમૂલના વિભાજનમાં એક નવા તબક્કાનો સંકેત આપશે?

TAGGED:

CHANDRIMA BHATTACHARYA
CHANDRIMA BHATTACHARYA PRESIDENT
CHANDRIMA BHATTACHARYA RESIGNED
CHANDRIMA BHATTACHARYA TMC
CHANDRIMA BHATTACHARYA TRINAMOOL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.