ત્રીજા બાળકના જન્મ પર 30 હજાર, ચોથાએ 40 હજાર રૂપિયા - આ રાજ્યની સરકારે કરી મોટી ઘોષણા

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ ત્રીજા અને ચોથા બાળકના જન્મ માટે પ્રોત્સાહક રકમની જાહેરાત કરી છે.
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 9:32 PM IST

નરસન્નાપેટા (આંધ્રપ્રદેશ): આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ ત્રીજા બાળકના જન્મ પર રૂપિયા 30,000 અને ચોથા બાળકના જન્મ પર રૂપિયા 40,000ના નાણાંકીય પ્રોત્સાહનની જાહેરાત કરી. નાયડુએ શ્રીકાકુલમ જિલ્લાના નરસન્નપેટામાં 'સ્વર્ણ આંધ્ર, સ્વચ્છ આંધ્ર' સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં બોલતા આ વાત કરી. આ પ્રસંગે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય માથાદીઠ આવક વધારવાનો છે.

નાયડુએ કહ્યું કે, "ધન ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ અને ગરીબોમાં વહેંચવું જોઈએ. આર્થિક અસમાનતા ઘટાડવી જોઈએ. જો સરકાર સારી પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે, તો તે તેના અધિકારીઓના પ્રયાસોને કારણે છે." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે, એક સમયે, તેઓએ વસ્તી વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરવાના પગલાંની હિમાયત કરી હતી.

"આજે, અમે કહીએ છીએ કે બાળકો અસલ ધન છે. અમે ત્રીજા બાળકના જન્મ પછી તરત જ 30,000 આપીશું અને ચોથા બાળક માટે, અમે 40,000 રૂપિયા આપીશું. બાળકોને બોજ નહીં, ધન સમજવા જોઈએ. અમે સન્માનરૂપે તરીકે માતાને 15,000 રૂપિયા આપી રહ્યા છીએ. ભગવાનની કૃપાથી, અમે ભવિષ્યમાં આ રકમ વધારવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ."

છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, આપણે પહેલા સત્તા પર રહેલા પક્ષની અરાજકતા જોઈ છે. તેમણે લોકોની તમામ મિલકત બદલી નાખી અને અરાજકતા સર્જી.

ગઠબંધન સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારથી, અમે લોકોની જમીન પર અતિક્રમણ અટકાવવા માટે પગલાં લીધા છે. જમીન વિવાદોનું નિરાકરણ લાવવાની ગઠબંધન સરકારની જવાબદાર છે. 'સ્વર્ણ આંધ્ર, સ્વચ્છ આંધ્ર' પહેલ દ્વારા, આપણે સ્વચ્છતા તરફ પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. આપણા વિચારો શુદ્ધ હોવા જોઈએ; તો જ આપણી સુખાકારી સુનિશ્ચિત થશે. આદતો બદલવી જોઈએ.

સમાજના પરિવર્તન માટે આ જરૂરી છે. આપણે છેલ્લા 16 મહિનાથી 'સ્વર્ણ આંધ્ર, સ્વચ્છ આંધ્ર'નું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. આપણે કચરામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છીએ. એક સમય હતો જ્યારે મારી પદયાત્રા દૃશ્યમાન કચરાના વિપુલ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હતી. આ કચરામાંથી આવક મેળવવા માટે અમે ઉદ્યાનો સ્થાપિત કર્યા છે. એકલ-ઉપયોગી પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ.

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ, અમે આજથી 'ઓપરેશન ક્લીન સ્વીપ' શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આ પહેલ ચાર દિવસના સમયગાળા માટે તમામ પ્રદેશોમાં હાથ ધરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે, જિલ્લા કલેક્ટરોના નેતૃત્વ હેઠળ દરરોજ સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવવામાં આવશે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 23 મહિનામાં, રાજ્યએ કુલ 23 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ આકર્ષિત કર્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા કરારો આપણા યુવાનો માટે 24 લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરશે." ચંદ્રાબાબુએ ઉમેર્યું હતું કે, "અમે ગૂગલને વિશાખાપટ્ટનમ લાવ્યા છીએ. આ પ્રદેશમાંથી સ્થળાંતરને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં; તેના બદલે, ઉદ્યોગો - કાર્યબળ સાથે - આ પ્રદેશમાં સ્થાનાંતરણ કરવા જોઈએ."

