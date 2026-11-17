રાજકીય પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવશે રામોજી રાવની જયંતી, CM ચંદ્રબાબૂ નાયડૂની મોટી જાહેરાત
શ્રી રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે વિજયવાડામાં ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા ખાતે 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 17, 2026 at 6:51 AM IST
વિજયવાડા: આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ સોમવારે જાહેરાત કરી કે રાજ્ય સરકાર મીડિયા દૂરંદેશી અને રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક શ્રી રામોજી રાવની જન્મજયંતીને "રાજકીય પર્વ" તરીકે ઉજવશે. તેમણે શ્રી રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે વિજયવાડામાં ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા ખાતે આયોજિત "રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ" સમારોહ દરમિયાન આ જાહેરાત કરી.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે સમારોહમાં હાજરી આપી હતી, જ્યારે રાજ્યપાલ ન્યાયાધીશ એસ. અબ્દુલ નઝીર, નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ ખાસ મહેમાનો તરીકે હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમને સંબોધતા નાયડુએ કહ્યું કે, સ્વર્ગસ્થ મીડિયા દિગ્ગજ વ્યક્તિએ પત્રકારત્વ અને સમાજમાં અવિસ્મરણીય યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, યુવા પેઢીએ તેમના જીવન અને મૂલ્યોમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ.
અમિત શાહ પ્રત્યે શ્રી રામોજી રાવની પ્રશંસાને યાદ કરતા, નાયડુએ કહ્યું કે, મીડિયા જગતના દૂરંદેશી વ્યક્તિત્વ એ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને દેશ માટે એક મજબૂત નેતા માન્યા હતા, જે તેમના પ્રત્યેના તેમના ગાઢ આદરને દર્શાવે છે.
નાયડુએ શ્રી રામોજી રાવ સાથેના સંસ્મરણને યાદ કરતાં કહ્યું કે, તેઓ તેમને લગભગ સાડા ચાર દાયકાથી ઓળખતા હાત. રામોજી રાવને એક અનોખા વ્યક્તિત્વ તરીકે વર્ણવતા તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી તરીકેના તેમના શરૂઆતના દિવસોમાં, મીડિયા દિગ્ગજ કંપનીએ તેમને તેમની શુભકામનાઓ આપવાની ખાતરી આપી હતી. જોકે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ ક્યારેય સરકાર પાસેથી કોઈ ઉપકાર કે લાભ લેશે નહીં અને આશા વ્યક્ત કરી કે નાયડુ પણ ઈનાડુ પાસેથી કોઈ ઉપકારની અપેક્ષા રાખશે નહીં.
નાયડુએ ઈનાડુના પત્રકારોની વિશ્વસનીયતાને અજોડ ગણાવી, આ સંસ્થાના દૃઢ નિશ્ચય, શિસ્ત અને મૂલ્યો પર ભાર મૂકવાને આભારી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈનાડુમાં પત્રકારત્વ કરવું એ ઉચ્ચ કક્ષાની ડિગ્રી મેળવવા સમાન છે.
રામોજી રાવની ઉદ્યોગસાહસિક ભાવના પર પ્રકાશ પાડતા, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે ઈનાડુ, માર્ગદર્શક, પ્રિયા ફૂડ્સ અને ETV ભારત દરેકે પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં અગ્રણી સંસ્થાઓ તરીકે પોતાને સ્થાપિત કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે શ્રી રામોજી રાવે વ્યવસાયમાં મજબૂત નૈતિક મૂલ્યો જાળવી રાખ્યા છે અને એવી સંસ્થાઓ બનાવી છે જે જનતાનો વિશ્વાસ જીતી લે છે.
મુશ્કેલ સમયમાં રામોજી રાવના યોગદાનને યાદ કરતાં નાયડુએ કહ્યું કે ઈનાડુ ગ્રુપ હંમેશા ચક્રવાતથી પ્રભાવિત લોકો સાથે ઉભું રહ્યું છે અને રાહત કાર્યમાં મદદનો હાથ લંબાવ્યો છે. તેમણે એ વાતનું પણ સંસ્મરણ કર્યું કે રામોજી રાવે આંધ્રપ્રદેશની રાજધાની માટે 'અમરાવતી' નામ સૂચવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન, રામોજી ગ્રુપે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાને ₹5 કરોડનું દાન આપ્યું હતું.
નાયડુએ રામોજી રાવને તેમના અંતિમ દિવસોમાં પથારીવશ રહીને સામનો કરવો પડ્યો હતો તે મુશ્કેલીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તત્કાલીન YSRCP સરકારે તપાસના નામે રાવ અને તેમના પરિવારને ભારે માનસિક વેદના આપી હતી. મુખ્યમંત્રીએ યુવાનોને શ્રી રામોજી રાવના દૃઢ નિશ્ચય, શિસ્ત, કાર્ય નીતિ અને મૂલ્યો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતામાંથી પ્રેરણા લેવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે તેમનું જીવન અને સિદ્ધિઓ આવનારી પેઢીઓને માર્ગદર્શન આપતા રહેશે.
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