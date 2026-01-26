ETV Bharat / bharat

રસ્તા પરથી કચરો ઉઠાવ્યો, કચરાની ગાડી ચલાવી, નિવૃત્ત IPSને હવે મળ્યો પદ્મશ્રી એવોર્ડ

ચંદીગઢના સેક્ટર 49માં રોજ સવારે કચરો ઉઠાવતા નિવૃત્ત IPS ઈંદરજીત સિંહ સિદ્ધૂને પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળશે.

ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે
ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે (X/Anand Mahindra)
Published : January 26, 2026 at 1:08 PM IST

ચંદીગઢ: સિટી બ્યુટીફુલ તરીકે જાણીતા ચંદીગઢમાં રહેતા પંજાબના ભૂતપૂર્વ ડીઆઈજી ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. સિદ્ધુને તેમના સામાજિક કાર્ય માટે આ એવોર્ડ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સિદ્ધુ દરરોજ સવારે શહેરની શેરીઓમાંથી કચરો એકઠો કરીને કચરાપેટીમાં ફેંકતા હતા. તેમનો કચરો ફેંકતો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો.

ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુ કોણ છે?: ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુને પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. મૂળ પંજાબના સંગરુર જિલ્લાના ધુરી તહસીલના બુગરા ગામના વતની ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુ પંજાબ પોલીસના નિવૃત્ત ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડીઆઈજી) છે. તેમની ઉંમર આશરે 88 વર્ષ છે. તેઓ 1964 બેચના આઈપીએસ અધિકારી હતા, 1996માં નિવૃત્ત થયા હતા. 1986માં, તેમણે અમૃતસરમાં સિટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ તરીકે મહત્વપૂર્ણ હોદ્દા સંભાળ્યા હતા. 1987માં, તેઓ ચંદીગઢ આવ્યા અને ડીઆઈજી સીઆઈડી તરીકે નિયુક્ત થયા. 1996માં નિવૃત્તિ પછી, તેઓ તેમની પત્ની દેવિન્દર પાલ કૌર સાથે સેક્ટર 49માં આવેલી IAS-IPS સોસાયટીમાં રહેતા હતા. 2023માં તેમની પત્નીનું અવસાન થયું, ત્યારબાદ તેઓ ચાલવા જતા અને એકલા સફાઈ કરતા રહ્યા. 10 વર્ષથી વધુ સમયથી, તેઓ દરરોજ સવારે 6 વાગ્યે સ્વચ્છતા ગાડી વડે શહેરની શેરીઓ અને ગટર સાફ કરી રહ્યા છે.

પુત્ર અમેરિકામાં કામ કરે છે: તેમના પુત્રો અમેરિકામાં કામ કરે છે અને ત્યાં સ્થાયી થયા છે. તેમની પુત્રી અને જમાઈ મોહાલીમાં રહે છે. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 10-12 વર્ષથી, જ્યારે પણ સિદ્ધુ ચાલવા માટે બહાર જતા, ત્યારે તેઓ શેરીઓમાં પડેલી કોઈપણ ગંદકી સાફ કરતા. તેઓ રાત્રે બજારમાં કચરો ઉપાડીને કચરાપેટીમાં નાખતા. લોકોએ તેમને ઘણી વાર રોક્યા, પરંતુ તેઓ આ આદત છોડવા તૈયાર ન હતા. તેમનું માનવું હતું કે શિક્ષિત લોકો તેમના શહેરને સ્વચ્છ રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે છે. આ કરવા માટે, તેઓ હંમેશા શેરીઓમાંથી કચરો ઉપાડતી વખતે મોજા પહેરતા હતા. સ્થાનિક સફાઈ કર્મચારીઓએ પણ ઈન્દ્રજીત સિંહ સિદ્ધુને આવું કરતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમણે ના પાડી.

આનંદ મહિન્દ્રાએ એક વીડિયો શેર કર્યો: શહેરમાં કચરો ઉપાડતો તેમનો એક વીડિયો વાયરલ થયો અને આનંદ મહિન્દ્રાએ પણ તેને શેર કર્યો, જેના પછી ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુ ચર્ચાનો વિષય બન્યા. મહિન્દ્રા ગ્રુપના ચેરમેન આનંદ મહિન્દ્રાએ તેમનો વીડિયો શેર કર્યો અને લખ્યું, "દરરોજ સવારે 6 વાગ્યે, ચંદીગઢના શ્રી ઈન્દરજીત સિંહ સિદ્ધુ ચંદીગઢના સેક્ટર 49 ની શાંત ગલીઓમાં તેમનું સેવા કાર્ય શરૂ કરે છે. ફક્ત એક સાયકલ ગાડી અને ફરજની અવિશ્વસનીય ભાવના સાથે, તેઓ ધીમે ધીમે અને ખંતથી રસ્તાની બાજુમાંથી કચરો ઉપાડે છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ યાદીમાં ચંદીગઢના 'નીચા ક્રમાંક'થી ખુશ નહોતા. પરંતુ ફરિયાદ કરવાને બદલે, તેમણે કામ કરવાનું પસંદ કર્યું. તેઓ ઉપાડતા દરેક કચરાના ટુકડા ફક્ત કચરો દૂર કરવા કરતાં વધુ છે. તે એક સંદેશ છે. વધુ સારી દુનિયામાં તેમનો શાંત, દ્રઢ વિશ્વાસ. ઉંમર કે ઓળખને ધ્યાનમાં લીધા વિના, અર્થપૂર્ણ જીવન જીવવાની શ્રદ્ધા. યુવાની અને ગતિથી ભરેલી દુનિયામાં, તેમના ધીમા પરંતુ સ્થિર પગલાં આપણને કહે છે કે હેતુ ક્યારેય નિવૃત્ત થતો નથી. સેવા કોઈ ઉંમર જાણતી નથી. શેરીઓના આ શાંત યોદ્ધાને સલામ."

