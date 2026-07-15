ચંપત રાયની ટ્રસ્ટમાં વાપસી? મહંત કમલનયન દાસનો મોટો દાવો, 22મીએ રજૂ થશે પ્રસ્તાવ
રામ મંદિર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસના ઉત્તરાધિકારી અને ટ્રસ્ટના ખાસ આમંત્રિત મહંત કમલનયન દાસે દાવો કર્યો કે ચંપત રાય ટ્રસ્ટમાં પાછા ફરવાના છે.
Published : July 15, 2026 at 12:19 PM IST
અયોધ્યા: રામ મંદિર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસના ઉત્તરાધિકારી અને ટ્રસ્ટના ખાસ આમંત્રિત મહંત કમલનયન દાસે દાવો કર્યો છે કે ચંપત રાય ટ્રસ્ટમાં પાછા ફરવાના છે. તેમણે ટ્રસ્ટ માટે CEOની નિમણૂક અંગે પણ વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે.
શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની આગામી બેઠક 22 જુલાઈના રોજ યોજાવાની છે. આ વખતે, બેઠક મણિરામ દાસ છાવણીમાં યોજાશે. એવી અપેક્ષા છે કે આ બેઠક પહેલા SIT પોતાનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરશે.
મણિરામ દાસ છાવનીમાં, મહંત કમલ નયન દાસે જણાવ્યું હતું કે બેઠકમાં નવા સભ્યોની નિમણૂક પર વિચારણા કરવામાં આવશે, જેમાં સંભવિત રીતે અયોધ્યાના કેટલાક સંતોનો સમાવેશ થાય છે. રામ જન્મભૂમિ આંદોલન દરમિયાન સ્વામી સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતી દ્વારા રામાલય ટ્રસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
આ ટ્રસ્ટ દ્વારા દેશ અને વિદેશ બંનેમાંથી દાન એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અયોધ્યાના સંતોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે વિદેશી ભંડોળનો ઉપયોગ સનાતન ધર્મને બદનામ કરવા માટે થઈ રહ્યો છે અને આમાં સામેલ લોકો દેશદ્રોહી છે.
નયન દાસે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ચંપત રાય નિર્દોષ છે. તેમણે સમાજ અને દેશ માટે ચંપત રાયના યોગદાનથી દરેક વ્યક્તિ વાકેફ છે, પરંતુ કેટલાક વ્યક્તિઓએ તેમની સાથે દગો કર્યો છે. ભગવાન હનુમાન પણ તેમણે માફ નહીં કરે. સમય આવવા પર દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઇ જશે.
તેમણે કહ્યું, "VHPના દિનેશ સાથે, અગાઉની બેઠકમાં આમંત્રિત તરીકે હાજરી આપી હતી; જો આ બેઠકમાં પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હોય, તો હું ચોક્કસપણે હાજરી આપીશ." દાસે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે જ્યારે ચંપત રાયએ રાજીનામું આપ્યું હતું, ત્યારે હાજર રહેલા કોઈપણ સભ્ય તેને સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા. તેમણે એવો મત વ્યક્ત કર્યો કે ચંપત રાય ટ્રસ્ટ સાથે જ રહે અને કહ્યું કે તેઓ આ અંગેનો પ્રસ્તાવ બેઠકમાં રજૂ કરશે. જોકે, તેમણે અન્ય બે સભ્યો, અનિલ મિશ્રા અને ગોપાલ રાવ વિશે કોઈ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
સરકારી મંદિર નથી, તેથી CEOની જરૂર નથી - કમલ નયન દાસ
રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ માટે CEOની નિમણૂક અંગે, મહંત કમલ નયન દાસે જણાવ્યું હતું કે ટ્રસ્ટે જ તમામ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ; CEOની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે આ સરકાર દ્વારા સંચાલિત મંદિર નથી. તેમણે SIT રિપોર્ટ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પર પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
સુભાષ અને રમાશંકરને 14 કલાકની પોલીસ કસ્ટડી
શ્રી રામ મંદિરમાંથી પ્રસાદ ચોરી કરવાના આરોપસર હાલમાં જેલમાં બંધ સુભાષ શ્રીવાસ્તવ અને રામાશંકર મિશ્રાને 14 કલાક માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે જેનાથી ચોરીની રકમ અને તેનાથી ખરીદેલી વસ્તુઓની જાણકારી મેળવાશે.
સ્પેશિયલ જજ (ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ)ની કોર્ટે સુનાવણી બાદ 14 કલાકના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. આજે સવારે 8:00 વાગ્યે, તપાસ અધિકારી આશુતોષ ત્રિપાઠીએ આરોપીઓને જિલ્લા જેલમાંથી કસ્ટડીમાં લીધા અને પોલીસ લાઇન્સમાં લાવ્યા હતા, જ્યાં તેમની તબીબી તપાસ બાદ પૂછપરછ શરૂ થઈ હતી.
સુભાષ શ્રીવાસ્તવ અને રામાશંકર મિશ્રા 26 જૂનથી જિલ્લા જેલમાં બંધ છે. જેલમાં હતા ત્યારે, બંનેએ તપાસ અધિકારીને તેમણે છુપાવેલી અન્ય વસ્તુઓની રિકવરી અંગે નિવેદનો આપ્યા હતા. આ વસ્તુઓ રિકવરી માટે, તપાસ અધિકારીએ કોર્ટમાં આરોપીઓને સાત દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મેળવવા માટે અરજી દાખલ કરી હતી.
કોર્ટે આરોપીઓ અને તેમના વકીલ કુલ શેખર સિંહ તેમજ સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર પાસેથી વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા દલીલો સાંભળી હતી. બચાવ પક્ષના વકીલે દલીલ કરી હતી કે પોલીસે ધરપકડ પછી તરત જ આરોપીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે રિકવરી કરી લીધી છે.
જવાબમાં, ખાસ સરકારી વકીલે આરોપીઓના નિવેદનોમાં ઉલ્લેખિત વસ્તુઓ મેળવવા માટે પોલીસ કસ્ટડી મંજૂર કરવા માટે મજબૂત દલીલ કરી હતી. બંને પક્ષો અને આરોપીઓની દલીલો વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સાંભળ્યા પછી, કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે ત્રણેય આરોપીઓને સવારે 8:00 થી રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવે.
આદેશમાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે તપાસ અધિકારીએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે આરોપીઓને કસ્ટડીમાં લેતા પહેલા અને જેલમાં પાછા મોકલતા પહેલા તેમની તબીબી તપાસ કરવામાં આવે. જો આરોપી ઇચ્છે તો, તેમના વકીલ સુરક્ષિત અંતર જાળવીને કાર્યવાહીનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે. વધુમાં, પોલીસને આરોપીઓ પર 'થર્ડ-ડિગ્રી'નો ઉપયોગ નહીં કરી શકે.
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