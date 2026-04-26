ભાજપમાં જોડાયેલા હરભજન સિંહ સહિત AAPના 6 સાંસદોને કેન્દ્ર સરકારે આપી સુરક્ષા

પંજાબ સરકાર દ્વારા હરભજન સિંહની સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

હરભજન સિંહની ફાઈલ તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 6:23 PM IST

નવી દિલ્હી: ગૃહ મંત્રાલય (MHA)એ મોટો નિર્ણય લેતા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને રાજ્યસભા સાંસદ હરભજન સિંહને કેન્દ્રીય સુરક્ષા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય પંજાબ સરકારે તેમના રાજ્ય દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધાના થોડા કલાકો પછી લેવાયો છે.

ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ રવિવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, 'ધ ટર્બનેટર' તરીકે ઓળખાતા હરભજન સિંહને હવે દિલ્હી અને પંજાબ બંનેમાં કેન્દ્રીય દળો દ્વારા સુરક્ષા આપવામાં આવશે, જેમાં CRPF કમાન્ડો ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરને એસ્કોર્ટ કરશે. ધમકીની ધારણાને પગલે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

જલંધરમાં હરભજન સિંહના નિવાસસ્થાને તાજેતરમાં વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા, જ્યાં AAP સમર્થકોએ તેમના ઘરની દિવાલો પર "પંજાબના દેશદ્રોહી" લખ્યું હતું. ઘટનાના વીડિયોમાં પોલીસ કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. પરંતુ હસ્તક્ષેપ નહોતો કરાયો, જેનાથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ચિંતા વ્યક્ત થઈ હતી.

મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની આગેવાની હેઠળ પંજાબ સરકારે રવિવારે હરભજન સિંહ પાસેથી સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવાના નિર્ણયના થોડા કલાકો પછી MHAનો આ નિર્ણય આવ્યો છે. તેમના નિવાસસ્થાને તૈનાત લગભગ 9-10 સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને સત્તાવાર વાહનો પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા.

સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં ભાજપમાં જોડાયેલા AAP રાજ્યસભાના ઘણા સાંસદોને પણ CRPF સુરક્ષા પૂરી પાડી છે, જેમાં સંદીપ પાઠક, અશોક મિત્તલ, સ્વાતિ માલીવાલ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા અને વિક્રમજીત સાહનીનો સમાવેશ થાય છે.

હવે આ બધાની સુરક્ષા કેન્દ્રીય સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે. પંજાબમાં બદલાતા રાજકીય સમીકરણના ઘટનાક્રમ સામે સુરક્ષામાં આ ફેરબદલ કરવામાં આવ્યો છે. AAPના ઘણા નેતાઓ તાજેતરમાં ભાજપમાં જોડાયા છે, જેના કારણે તીવ્ર રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે.

મુખ્યમંત્રી માને પક્ષપલટો કરનારા નેતાઓની જાહેરમાં ટીકા કરી છે, તેમને "દેશદ્રોહી" ગણાવ્યા છે અને તેમના પર લોકો સાથે દગો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

