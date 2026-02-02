ETV Bharat / bharat

કેન્દ્રએ સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું, 'સોનમ વાંગચુક નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ જેવું આંદોલન ઇચ્છતા હતા'

Published : February 2, 2026 at 8:33 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ જેવા આંદોલન ઇચ્છતા હતા. કેન્દ્રએ કહ્યું કે લદ્દાખમાં નેપાળનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટપણે ઉશ્કેરણીજનક હતો.

આ મામલો ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને પી.બી. વરાલેની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો. સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે સોનમ વાંગચુકનું ભાષણ, જેમાં તેઓ ગાંધીવાદી સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ કરે છે, તે જાણી જોઈને ઉશ્કેરણીજનક હતું અને યુવા પેઢીને હિંસક પદ્ધતિઓ સહિત વિરોધ પ્રદર્શનો કરવા માટે ઉશ્કેરતું જોવા મળ્યું.

જળવાયુ કાર્યકર્તાના ભાષણનો ઉલ્લેખ કરતા, કાયદા અધિકારીએ બેન્ચને રજૂઆત કરી હતી કે કોર્ટે યાદ રાખવું જોઈએ કે ભારત એક સરહદી રાજ્ય છે. તેમણે કહ્યું કે લદ્દાખમાં નેપાળનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટપણે ઉશ્કેરણીજનક હતો. તેમણે પૂછ્યું, "નેપાળનો લદ્દાખ સાથે શું સંબંધ છે?" મહેતાએ કહ્યું કે વાંગચુકની યોજના નેપાળના બળવાનો ઉપયોગ લદ્દાખમાં GenZ માટે ઉદાહરણ તરીકે કરવાની હતી.

મહેતાએ કહ્યું કે તેમના (સોનમ વાંગચુકના) ભડકાઉ ભાષણો, નેપાળ ચળવળ, આરબ સ્પ્રિંગ વગેરેના સંદર્ભો અને ભ્રામક વીડિયોના પરિણામે હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો થયા જ્યાં સંસ્થાઓ, ઇમારતો અને વાહનો સળગાવી દેવામાં આવ્યા, અને બાદમાં પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. મહેતાએ આગ્રહ કર્યો કે વાંગચુક જે કરી રહ્યા હતા તે અલગતાવાદી પ્રવૃત્તિ હતી.

મહેતાએ આગ્રહ કર્યો કે લોકમતનું આહ્વાન અલગતાવાદી પગલા સિવાય બીજું કંઈ નહોતું, અને કહ્યું કે જો તે NSA અટકાયતનો કેસ ન હોય, તો NSA અટકાયતનો કોઈ કેસ નથી. બેન્ચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું કે લદ્દાખ સશસ્ત્ર દળોને સપ્લાય ચેઇન જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મહેતાએ કહ્યું કે વાંગચુક કેન્દ્ર સરકારને "તેઓ" કહે છે. મહેતાએ કહ્યું, "NSA અટકાયત માટે આ 'અમે' અને 'તેઓ' પૂરતા છે. કોઈ 'અમે' અને 'તેઓ' નથી... આપણે બધા ભારતીય છીએ."

બેન્ચ સમક્ષ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે સશસ્ત્ર દળો માટે સપ્લાય ચેઇન જાળવવા માટે લદ્દાખ મહત્વપૂર્ણ છે. વાંગચુકનું ભાષણ વાંચતા, મહેતાએ કહ્યું કે તેઓ (વાંગચુક) નેપાળમાં થયેલા વિરોધ જેવા Gen Z વિરોધની અપેક્ષા રાખતા હતા, જે દુશ્મન દેશો સાથે સરહદ ધરાવે છે. મહેતાએ કહ્યું કે મહાત્મા ગાંધી સાથેની સરખામણી ખોટી છે અને સંપૂર્ણપણે ઉશ્કેરણીજનક અને ઉશ્કેરણીજનક ભાષણ છુપાવવા માટે માત્ર એક બનાવટી છે. કેસમાં દલીલો આવતીકાલે ચાલુ રહેશે.

29 જાન્યુઆરીના રોજ, વાંગચુકે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ એ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા કે તેમણે આરબ સ્પ્રિંગની જેમ સરકારને ઉથલાવી પાડવા માટે બોલાવતા કોઈપણ નિવેદનો આપ્યા હતા, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ટીકા અને વિરોધ તેમના લોકશાહી અધિકારો છે.

59 વર્ષીય વાંગચુક જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં કસ્ટડીમાં છે. વાંગચુકની પત્ની ગીતાંજલિ આંગ્મોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે દલીલ કરી હતી કે પોલીસે અટકાયત કરનાર સત્તાવાળાને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે એક પસંદગીના વિડિયો પર આધાર રાખ્યો હતો.

