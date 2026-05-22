કેન્દ્રનો સુપ્રીમ કોર્ટને રિપોર્ટ: રશિયન સેનામાં 217 ભારતીયો જોડાયા, યુક્રેન જંગમાં 49એ ગુમાવ્યા જીવ
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે કેટલાક ભારતીય નાગરિકોએ રશિયન સેનામાં જોડાવા માટે સ્વેચ્છાએ કૉન્ટ્રાક્ટ સાઈન કર્યા હતા
Published : May 22, 2026 at 10:44 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રએ શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી કે, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન, 217 ભારતીય નાગરિકો રશિયન સેનામાં જોડાયા છે. વધુમાં, કેન્દ્રએ કોર્ટને જાણ કરી કે આ સંઘર્ષમાં 49 વ્યક્તિઓએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે.
કેન્દ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીએ સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળની બેન્ચને માહિતી આપી કે કોર્ટ સમક્ષ એક સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્ટેટસ રિપોર્ટ કેન્દ્રને રશિયામાં અટકાયતમાં લેવામાં આવેલા અને યુક્રેન સામે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં લડવા માટે મજબૂર કરાયેલા 26 ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે સ્વદેશ પરત લાવવા માટે પગલાં લેવા વિનંતી કરતી અરજીના જવાબમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, વિદેશ મંત્રાલય પાસે ઉપલબ્ધ નવીનતમ માહિતી અનુસાર, આશરે 217 ભારતીય નાગરિકો રશિયન સેનામાં જોડાયા છે. કેન્દ્રએ નોંધ્યું છે કે, રશિયન ફેડરેશન સાથે સતત રાજદ્વારી જોડાણોના પરિણામે, સરકારે રશિયન સેનામાં જોડાવા માટે હસ્તાક્ષર કરેલા કરારોમાંથી 139 ભારતીય નાગરિકોને મુક્ત કરી દીધા છે. અહેવાલ મુજબ, લડાઈમાં 49 ભારતીય નાગરિકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હોવાના અહેવાલો છે.
રિપોર્ટમાં આગળ જણાવાયું છે કે, વધુમાં, રશિયાએ છ ભારતીય નાગરિકોના ગુમ થવાની પુષ્ટિ કરી છે, જ્યારે 23 વ્યક્તિઓની સ્થિતિ હજુ પણ અજાણી છે. દરમિયાન, મોસ્કોમાં ભારતીય દૂતાવાસ રશિયન અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં કામ કરી રહ્યું છે જેથી પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી શકાય.
અહેવાલમાં નોંધાયું છે કે, ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને શોધવા અને તેમના અવશેષોની ઓળખને સરળ બનાવવા માટે, 21 વ્યક્તિઓના નજીકના પરિવારના સભ્યોના ડીએનએ પ્રોફાઇલ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે અને રશિયન અધિકારીઓને મોકલવામાં આવ્યા છે.
અહેવાલમાં ઉમેરાયું છે કે, અરજીમાં ઉલ્લેખિત 26 વ્યક્તિઓના સંદર્ભમાં, અને અધિકારીઓ પાસે ઉપલબ્ધ વર્તમાન સ્થિતિના આધારે, 14 કેસ અહેવાલિત મૃત્યુ સાથે જોડાયેલા છે. તે વધુમાં જણાવે છે કે, આમાંથી, 11 વ્યક્તિઓને રશિયન અધિકારીઓ દ્વારા "ગુમ થયેલ" અથવા હાલમાં તેમના પરિવારો સાથે સંપર્કની બહાર હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આવા તમામ કેસોને અત્યંત પ્રાથમિકતા સાથે ઉકેલવામાં આવી રહ્યા છે, અને તેમના નિરાકરણની ખાતરી કરવા માટે રશિયન અધિકારીઓ સાથે સતત ફોલોઅપ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે; વધુમાં, અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વિકાસ અંગે માહિતી આપવામાં આવી રહી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટને છેડતીના આરોપમાં આઠ વર્ષની જેલની સજા સાથે સંકળાયેલા એક ચોક્કસ કેસની જાણ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટને વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે દૂતાવાસે, સંબંધિત પરિવારોની સંમતિથી, આઠ કેસોમાં નશ્વર અવશેષોને સ્વદેશ પરત મોકલવાની સુવિધા આપી છે, જ્યારે એક વ્યક્તિના અવશેષો અંગે જરૂરી પ્રક્રિયાઓ હાલમાં ચાલી રહી છે.
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક ભારતીય નાગરિકોએ સ્વેચ્છાએ રશિયન સૈન્યમાં જોડાવા માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેમાં આકર્ષક પગાર પેકેજ દ્વારા લલચાવવામાં આવ્યા હતા જેમાં આશરે US$ 5,000 નું પ્રારંભિક સાઈન બોનસ અને આશરે US$ 2,500 નું માસિક પગાર શામેલ હતું.
વધુમાં, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે રશિયન નાગરિકત્વ, અન્ય સામાજિક લાભો અને મૃત્યુના કિસ્સામાં આશરે US$ 168,000 ના વળતર અંગે પણ વચનો આપવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલમાં ઉમેરાયું છે કે સરકારે ગેરકાયદેસર ભરતી નેટવર્ક અને તસ્કરી કરતી સંસ્થાઓ સામે પણ પગલાં લીધા છે જે ભારતીય નાગરિકોને આકર્ષક રોજગાર મેળવવાના ખોટા બહાના હેઠળ રશિયા લઈ જવામાં સામેલ છે.
