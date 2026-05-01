આંધ્રપ્રદેશ: કેન્દ્ર સરકાર વિઝાગ સ્ટીલને વધુ ₹8,000 કરોડ આપવા તૈયાર

એવું અહેવાલ છે કે, કેન્દ્રીય ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ, આ દરખાસ્ત હવે નાણા મંત્રાલયને મોકલવામાં આવી છે.

વિશાખા સ્ટીલ પ્લાન્ટ
વિશાખા સ્ટીલ પ્લાન્ટ (file photo- ETV Bharat)
Published : May 1, 2026 at 2:28 PM IST

વિશાખા (આંધ્રપ્રદેશ): કેન્દ્ર સરકાર વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટના સંચાલનને સ્થિર કરવા માટે વધારાના ₹8,097 કરોડ આપવા તૈયાર છે. આ ગયા વર્ષે કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલા ₹11,000 કરોડના નાણાકીય પેકેજની અસરને અનુસરે છે.

એવું જાણવા મળ્યું છે કે કેન્દ્રીય સ્ટીલ મંત્રી એચ.ડી. કુમારસ્વામીએ સંબંધિત ફાઇલને મંજૂરી આપી છે અને તેને તેની સંમતિ માટે નાણા મંત્રાલયને મોકલી દીધી છે. વધુમાં, નાણા મંત્રાલયમાં ખર્ચ વિભાગ દ્વારા લીલી ઝંડી મળતાં જ આ મામલો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ સમક્ષ મૂકવામાં આવશે.

હાલમાં, પ્લાન્ટ ત્રણ બ્લાસ્ટ ફર્નેસ શરૂ કરીને સતત કાર્યરત છે. સ્ટીલ ઉત્પાદન અને વેચાણ બંનેમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પ્લાન્ટની લાંબા ગાળાની ટકાઉપણા માટે જરૂરી સહાય ઉપલબ્ધ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર પેકેજના બીજા તબક્કા હેઠળ ₹8,097 કરોડ આપવા તૈયાર છે.

રાજ્યમાં ગઠબંધન સરકારના સત્તા સંભાળ્યા પછી, કેન્દ્ર સાથે પરામર્શ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે પ્રથમ તબક્કામાં ₹11,440 કરોડનું પેકેજ પ્રાપ્ત થયું હતું.

આ રકમમાંથી, ₹10,300 કરોડ ઇક્વિટીના રૂપમાં એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ₹1,140 કરોડ 7% નોન-ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર દ્વારા કાર્યકારી મૂડી લોન તરીકે એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, કેન્દ્રીય સ્ટીલ મંત્રાલયે ઇક્વિટીના રૂપમાં વધારાના ₹8,097 કરોડ એકત્ર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

