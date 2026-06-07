'હજી પણ સિલિન્ડર સસ્તો છે', જાણો LPGના ભાવ વધારા પર શું કહ્યું સરકારે ?
ગેસ સિલિન્ડરમાં ભાવ વધારા પછી, સરકાર દાવો કરે છે કે ભારતમાં રસોઈ ગેસના સિલિન્ડર વિશ્વના અન્ય દેશો કરતાં સસ્તા છે.
Published : June 7, 2026 at 1:30 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં રાંધણ ગેસના ભાવ વિશ્વના અન્ય દેશો કરતા ઓછા છે. સરકારનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹29નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હકીકતમાં, ભાવ વધારા બાદ, લોકોએ સરકારના નિર્ણયની ટીકા કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સરકારે એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું છે કે, ભારતમાં ઘરેલુ LPGના ભાવ હજુ પણ પાકિસ્તાન, નેપાળ, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા જેવા વિકસિત દેશો કરતા ઓછા છે.
સરકારે ભાવ વધારાનો બચાવ કરતા, એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું છે કે, આજના વધારા છતાં, જાહેર ક્ષેત્રની પેટ્રોલિયમ કંપનીઓને પ્રતિ સિલિન્ડર ₹703નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમત હવે ₹942 થઈ ગઈ છે, જે પહેલા ₹913 હતી. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) ના લાભાર્થીઓ વર્ષમાં ચાર વખત ₹300 ની સબસિડી મેળવ્યા બાદ ₹642 માં સિલિન્ડર મળશે. જોકે, ગયા વર્ષે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે, આ સબસિડી વર્ષમાં નવ વખત આપવામાં આવશે.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય ગ્રાહકો ફક્ત ₹942 ચૂકવી રહ્યા છે, જ્યારે બાકીનો ખર્ચ મોટાભાગે જાહેર ક્ષેત્રની પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કંપનીઓ અને સરકાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. તેમના મતે, પશ્ચિમ એશિયામાં ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પુરવઠા વિક્ષેપને કારણે, ફેબ્રુઆરીથી LPG માટે વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક સાઉદી કરાર ભાવમાં આશરે 46 ટકાનો વધારો થયો છે. પરિણામે, સ્થાનિક LPG સિલિન્ડર સપ્લાય કરવાનો વાસ્તવિક ખર્ચ ₹1,600 ને વટાવી ગયો છે.
સરકારના મતે, ગયા નાણાકીય વર્ષમાં સ્થાનિક LPG પરનું નુકસાન આશરે ₹60,000 કરોડ થયું હતું, જે એક વર્ષ અગાઉ ₹41,338 કરોડ હતું. આ નુકસાનને આંશિક રીતે ભરપાઈ કરવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલિયમ કંપનીઓને ₹30,000 કરોડનું વળતર મંજૂર કર્યું હતું.
નોંધનીય છે કે, 7 માર્ચે, સ્થાનિક LPGના ભાવમાં પ્રતિ સિલિન્ડર ₹60નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં હવે કુલ ₹89નો વધારો થયો છે.
#WATCH | अयोध्या: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी पर कहा, " हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इसका नतीजा है कि 10 दिनों में डीजल-पेट्रोल के दाम कई बार बढ़े, lpg रसोई गैस के दाम 29 रुपये बढ़े... देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा… pic.twitter.com/Z8AdUIZeSp— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 7, 2026
સરકાર પાસે દેશના અર્થતંત્રને સુધારવાની કોઈ યોજના નથી: સપા સાંસદ
રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરમાં ભાવ વધારા અંગે અયોધ્યાના સપા સાંસદ અવધેશ પ્રસાદે કહ્યું, "આપણા દેશનું અર્થતંત્ર સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યું છે. પરિણામે, 10 દિવસમાં ડીઝલ અને પેટ્રોલના ભાવમાં અનેક વખત વધારો થયો છે, LPG રાંધણ ગેસના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો થયો છે... દેશનું અર્થતંત્ર ખૂબ જ ખતરનાક તબક્કે પહોંચી ગયું છે. સરકાર પાસે તેને સુધારવાનો કોઈ ઈરાદો નથી કે કોઈ યોજના નથી. તેનું કારણ એ છે કે આપણા દેશની અર્થવ્યવસ્થાની ચાવી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના હાથમાં ગઈ છે... આ દેશ માટે ખૂબ જ ખરાબ અને ખતરનાક પરિસ્થિતિ છે. ખેડૂતોની હાલત ખરાબ છે... યુરિયા અને ખાતર ઉપલબ્ધ નથી. હોબાળો મચી ગયો છે... આ સરકાર સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે. તેની વિદેશ નીતિ, આર્થિક નીતિ અને અન્ય નીતિઓ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે."
ભાવ વધારા અંગે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રાજીવ રાયે કહ્યું, "પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી દરમિયાન પણ મેં કહ્યું હતું કે આ એક એવી સરકાર છે જે યોગ્ય તકની રાહ જુએ છે, અને ચૂંટણી પૂરી થતાં જ ભાવ વધવા લાગશે. તેઓ દિવસેને દિવસે હપ્તામાં ભાવ વધારો કરતા રહેશે. આ એક દિશાહીન સરકાર છે, જેની પાસે કોઈ દ્રષ્ટિ નથી, કોઈ વ્યૂહરચના નથી, કોઈ યોજના નથી, અને દેશ તેના પરિણામો ભોગવી રહ્યો છે."
#WATCH गुवाहाटी, असम: भाजपा विधायक डिप्लो रंजन शर्मा ने घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी पर कहा, " अभी जो भू-राजनीतिक स्थिति है, हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे हम लोगों को राहत देकर काम करें...हम आशा करते हैं कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो मोदी सरकार इसपर विचार करके लोगों… pic.twitter.com/eFi8oLaKOq— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 7, 2026
મારી સરકાર લોકોને રાહત આપવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે: ભાજપ ધારાસભ્ય
ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા પર આસામ ભાજપના ધારાસભ્ય ડિપ્લો રંજન શર્માએ કહ્યું, "વર્તમાન ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિને જોતાં, અમારી સરકાર લોકોને રાહત આપવા અને કામ કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહી છે... અમને આશા છે કે જ્યારે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થશે, ત્યારે મોદી સરકાર આ અંગે વિચાર કરશે અને લોકોને રાહત આપશે..."