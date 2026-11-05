કેન્દ્રએ સુપ્રીમને જણાવ્યું: UGCના જાતીય ભેદભાવ નિયમો પર પુનર્વિચાર થશે
કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર 'UGC રેગ્યુલેશન્સ 2026'ની સમીક્ષા કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવાનું વિચારી રહી છે
By Sumit Saxena
Published : November 5, 2026 at 6:37 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) ના તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા નિયમોની સમીક્ષા કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવાનું વિચારી રહી છે. આનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં જાતિ આધારિત ભેદભાવને રોકવાનો છે.
આ મામલાની સુનાવણી જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચીની બનેલી સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચ સમક્ષ થઈ હતી. કેન્દ્ર સરકાર વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા હાજર રહ્યા હતા. બેન્ચ UGC ના નિયમોને પડકારતી કેટલીક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી.
કાર્યવાહી દરમિયાન, મહેતાએ બેન્ચને જણાવ્યું કે સરકાર આ મુદ્દાની તપાસ કરી રહી છે. બેન્ચે દરેક વિદ્યાર્થીના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને નવી પેઢીની યોગ્ય કાળજી લેવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
મહેતાએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે, સરકારનો ઈરાદો એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે વિદ્યાર્થીઓનો કોઈ પણ વર્ગ અસંતુષ્ટ કે ભયભીત ન અનુભવે અને તેમની ચિંતાઓનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે. સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા મહેતાને પૂછ્યું કે સરકાર UGC ના નિયમો પર પુનર્વિચાર કરવાનું કેમ વિચારી રહી છે.
જવાબમાં, મહેતાએ સમજાવ્યું કે સરકારે નક્કી કર્યું છે કે દરેક વિદ્યાર્થીના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે અને કોઈએ પણ ભયના વાતાવરણમાં જીવવું ન પડે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર નવી પેઢીના હિતો પ્રત્યે સજાગ છે અને એક સમિતિની રચના કરવા અંગે વિચારી રહી છે. તેમની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લેતા, બેન્ચે સુનાવણી મુલતવી રાખી હતી.
યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સમાનતાને પ્રોત્સાહન) નિયમનો, 2026, 13 જાન્યુઆરીના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને તે ભારતીય તમામ ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને લાગુ પડે છે.
આ નિયમનોને સુપ્રીમ કોર્ટમાં એ આધાર પર પડકારવામાં આવ્યા હતા કે, તેમાં 'સામાન્ય વર્ગ' (જનરલ કેટેગરી) ના વિદ્યાર્થીઓને સ્થાપિત ફરિયાદ નિવારણ વ્યવસ્થા હેઠળ ફરિયાદો દાખલ કરવાથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. જાન્યુઆરી 2026માં, સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિયમનો પર સ્ટે લગાવી દીધો હતો અને ત્યારથી આ બાબત કોર્ટના વિચારણા હેઠળ છે.
આ નિયમનો હેઠળ, ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ વંચિત જૂથો માટેની નીતિઓ અને કાર્યક્રમોને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવા તેમજ ભેદભાવ અંગેની ફરિયાદોની તપાસ કરવા માટે 'સમાન તક કેન્દ્રો' (Equal Opportunity Centres) અને 'સમાનતા સમિતિઓ' (Equity Committees) ની સ્થાપના કરવી જરૂરી છે. અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે આ નિયમનો ભેદભાવપૂર્ણ (બાકાત રાખનારા) છે, કારણ કે તે 'સામાન્ય વર્ગ'ના વ્યક્તિઓને એટલે કે જેઓ અનુસૂચિત જાતિ (SC) કે અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માં આવતા નથી તેમને ફરિયાદ નિવારણ અને સંસ્થાકીય સુરક્ષા મેળવવાની તકથી વંચિત રાખે છે.
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