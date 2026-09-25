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મોદી સરકારનું મોટું પગલું: હવે ખૂબ ઝડપથી પાસ થઈ જશે આયુષ્યમાન ભારતનો ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ!

કેન્દ્ર સરકારે 'આરોગ્ય મંથન 2026' ખાતે આયુષ્માન ભારત અને ડિજિટલ હેલ્થ મિશન હેઠળ અનેક મહત્વપૂર્ણ સાધનો (ટૂલ્સ) શરૂ કર્યા છે. ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ.

કેન્દ્ર સરકારે 'આરોગ્ય મંથન 2026' ખાતે આયુષ્માન ભારત અને ડિજિટલ હેલ્થ મિશન હેઠળ અનેક મહત્વપૂર્ણ સાધનો (ટૂલ્સ) શરૂ કર્યા છે.
કેન્દ્ર સરકારે 'આરોગ્ય મંથન 2026' ખાતે આયુષ્માન ભારત અને ડિજિટલ હેલ્થ મિશન હેઠળ અનેક મહત્વપૂર્ણ સાધનો (ટૂલ્સ) શરૂ કર્યા છે. (Special Arrangement with Health Ministry)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 9:45 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવારે શ્રેષ્ઠ, ડેટા-આધારિત અને ટેક્નોલોજી-સક્ષમ આરોગ્યસંભાળ વ્યવસ્થા ઊભી કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અનેક નવી ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય પહેલ શરૂ કરી છે. આ માળખા હેઠળ, નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી (NHA) એ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ડેટાના સુરક્ષિત ઉપયોગને સરળ બનાવવા, વીમા દાવાઓના નિકાલને ઝડપી બનાવવા અને આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓ વચ્ચે સુલભ ડિજિટલ જોડાણ સક્ષમ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ સાધનો રજૂ કર્યા છે.

આ પહેલની શરૂઆત કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ તથા રસાયણ અને ખાતર મંત્રી જે.પી. નડ્ડા દ્વારા નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલા 'આરોગ્ય મંથન 2026' કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ 'આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના' (AB PM-JAY) ના આઠ વર્ષ અને 'આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન'ના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઉપલક્ષમાં યોજાયો હતો.

શરૂ કરાયેલી મુખ્ય પહેલોમાં શામેલ છે:

  • નેશનલ હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર્સ રજિસ્ટ્રી (NHPR) મોબાઇલ એપ્લિકેશન
  • વીમા કંપનીઓ (પેયર્સ) માટે નેશનલ હેલ્થ ક્લેમ્સ એક્સચેન્જ (NHCX) અમલીકરણ માર્ગદર્શિકા
  • મોડેલ ડિજિટલ હેલ્થ સેન્ટર માટે માર્ગદર્શિકા
  • સિક્યોર ડેટા એન્વાયર્નમેન્ટ (SDE) એપ્લિકેશન
  • AB PM-JAY હેઠળ વીમા દાવાઓના સ્વચાલિત સમાધાન માટે એક વિશિષ્ટ માળખું

નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી (NHA) દ્વારા ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ (IISc), બેંગલુરુના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવેલ, આ 'સિક્યોર ડેટા એન્વાયર્નમેન્ટ'નો હેતુ આયુષ્માન ભારત અને ડિજિટલ મિશન દ્વારા જનરેટ થયેલા આરોગ્ય ડેટાની નિયંત્રિત ઍક્સેસ અને વિશ્લેષણને સરળ બનાવવાનો છે. સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ સમર્પિત અને સુરક્ષિત NHA સિસ્ટમમાં આ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરી શકશે, અને ડેટામાંથી મેળવેલા તારણો માન્યતા પછી જ જાહેર કરવામાં આવશે.

આ સિસ્ટમ આરોગ્ય સંશોધન, સરકારી યોજના આયોજન, પરિણામ વિશ્લેષણ અને આર્ટિફિશિય ઈન્ટેલિજન્સ (AI) સાથે જવાબદાર પ્રયોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, આ બધું વ્યક્તિગત ડેટાની સંપૂર્ણ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરતી વખતે. આ પહેલ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે સરકાર દર્દીની ગોપનીયતા સાથે સમાધાન કર્યા વિના નીતિ નિર્માણ માટે ડિજિટલ આરોગ્ય ડેટાના આ વધતા જથ્થાનો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.

બીજી મુખ્ય પહેલ આયુષ્માન ભારતના દાવાઓના સ્વચાલિત સમાધાન માટેનું માળખું છે. ટેકનોલોજી, ડેટા અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને, આ સિસ્ટમ વીમા દાવાઓની પ્રક્રિયા અને સમાધાનને સુવ્યવસ્થિત કરશે. તે મેન્યુઅલ હસ્તક્ષેપ પર નિર્ભરતા ઘટાડશે, જેનાથી યોજનાની પારદર્શિતા વધશે અને દાવાની પતાવટ ખૂબ ઝડપી બનશે.

વીમા કંપનીઓ માટે જારી કરાયેલ 'NHCX અમલીકરણ માર્ગદર્શિકા'નો હેતુ પ્રમાણિત ડિજિટલ દાવા પ્રક્રિયાઓ દ્વારા વીમા કંપનીઓ અને હોસ્પિટલો વચ્ચે સંકલનને મજબૂત બનાવવાનો છે. નેશનલ હેલ્થ ક્લેમ્સ એક્સચેન્જ (NHCX) ની કલ્પના એક શેર કરેલ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તરીકે કરવામાં આવી છે જે હોસ્પિટલો અને વીમા કંપનીઓને જોડે છે, જે આરોગ્ય વીમા વ્યવહારોને વધુ પારદર્શક અને સીમલેસ બનાવે છે.

દરમિયાન, NHPR મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને 'મોડેલ ડિજિટલ હેલ્થ સેન્ટર્સ' માટે બહાર પાડવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાનો હેતુ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવા અને આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓની ભાગીદારી વધારવાનો છે, જેથી તેઓ વ્યાપક આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન નેટવર્ક સાથે વધુ સારી રીતે સંકલિત થઈ શકે.

સભાને સંબોધતા, આરોગ્ય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે 'આયુષ્માન ભારત' અને 'ડિજિટલ મિશન'ની અત્યાર સુધીની સફર આરોગ્ય ક્ષેત્રે ટેક્નોલોજીની વિકસતી અને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે ડિજિટલ પ્રણાલીઓ દર્દીઓની ઓળખની ચકાસણી (authentication) કરવી, મંજૂરીઓ મેળવવી અને વિવિધ સ્થળોએ સારવારની સુલભતા વધારવાનું કામ સતત સરળ બનાવી રહી છે.

આરોગ્ય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ કહ્યું, "આ નવી પહેલો ડિજિટલ આરોગ્ય સેવાઓને વધુ મજબૂત બનાવશે, આરોગ્ય-સંબંધિત ડેટાના સુરક્ષિત ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપશે અને આરોગ્ય સંશોધન, નવીનતા તથા ડેટા-આધારિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા માટે નવા માર્ગો ખોલશે."

સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 'આયુષ્માન ભારત' યોજના હેઠળ 60 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓની નોંધણી કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ, 13 કરોડથી વધુ હોસ્પિટલ દાખલ થવાના કિસ્સાઓ (admissions) માટે ₹2 લાખ કરોડથી વધુની મફત સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી છે.

તેવી જ રીતે, 'આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન' હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 97.8 કરોડથી વધુ ABHA (આભા) એકાઉન્ટ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે અને 121 કરોડથી વધુ આરોગ્ય રેકોર્ડ્સને આ સિસ્ટમ સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર 5.6 લાખથી વધુ આરોગ્ય સુવિધાઓ અને લગભગ 11 લાખ આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયિકો (ડોકટરો અને સ્ટાફ) નોંધાયેલા છે.

નીતિ આયોગના સભ્ય (આરોગ્ય) એમ. શ્રીનિવાસે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આગામી તબક્કામાં સારવારની સાતત્યતા જાળવવા, સારવારની ગુણવત્તા સુધારવા અને દર્દી-કેન્દ્રિત આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, ખાસ કરીને વિશેષ સારવારની જરૂર હોય તેવા દર્દીઓને મોટી હોસ્પિટલોમાં સરળતાથી રિફર કરવાની સુવિધા આપીને. તેમણે ABHA ID ના વ્યાપક ઉપયોગ, આરોગ્ય રેકોર્ડ્સ વચ્ચે 'ઇન્ટરઓપરેબિલિટી' (પરસ્પર કાર્યક્ષમતા) મજબૂત કરવા અને નાગરિકોની સંમતિ તથા ડેટાના ઉપયોગ અંગે જરૂરી સુરક્ષા પગલાંના અમલીકરણ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.

IRDAIના ચેરમેન અજય સેઠે આરોગ્ય વીમામાં માનકીકરણ અને પારદર્શિતાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ABHA ને આરોગ્ય વીમા ID તરીકે વ્યાપકપણે અપનાવવું જોઈએ. વધુમાં, તેમણે સારવાર કોડ, બિલિંગ ફોર્મેટ અને સારવાર પ્રોટોકોલના માનકીકરણ માટે હાકલ કરી હતી.

કાર્યક્રમને સંબોધતા, ICMRના ડાયરેક્ટર જનરલ અને આરોગ્ય સંશોધન વિભાગના સચિવ રાજીવ બહલે આરોગ્યસંભાળ સેવાઓની ગુણવત્તા સુધારવામાં પ્રમાણિત સારવાર પ્રક્રિયાઓ અને ખર્ચ-અસરકારકતા મૂલ્યાંકનની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો.

બહલે નોંધ્યું હતું કે સ્થાપિત પ્રોટોકોલ અને અલ્ગોરિધમ પર આધારિત સારવાર વધુ સારી અને સુસંગત દર્દી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો, "ICMR એ 150 થી વધુ માનક સારવાર કાર્યપ્રવાહ અને માર્ગદર્શિકા વિકસાવી છે." તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે આરોગ્ય સંશોધન વિભાગ હેઠળ, ભારતમાં 'આરોગ્ય ટેકનોલોજી મૂલ્યાંકન' આરોગ્ય સંબંધિત તકનીકો અને સારવારના ખર્ચ અને અસરનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

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TAGGED:

PMJAY CLAIMS
આભા કાર્ડ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ
આરોગ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડા
આયુષ્માન ભારત 2
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