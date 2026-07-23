જે.પી.નડ્ડાએ કહ્યું - વાતચીત માટે સરકાર તૈયાર, કૉકરોચ જનતા પાર્ટીએ પ્રસ્તાવ ઠુકરાવ્યો
CJPનું કહેવું છે કે, તેઓ પ્રદર્શન સ્થળ અથવા તટસ્થ સ્થળ પર જ સરકાર સાથે વાતચીત કરશે
Published : July 23, 2026 at 7:21 PM IST
નવી દિલ્હી: કૉકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે, કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર વિરોધ કરી રહેલા યુવાનો સાથે વધુ વાતચીત માટે તૈયાર છે, જે તેમના કાર્યાલય અથવા નિવાસસ્થાને થઈ શકે છે.
નડ્ડાનું નિવેદન મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે NEET પેપર લીકને લઈને જંતર-મંતર ખાતે યુવા વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરી રહેલા CJP એ જાહેરાત કરી છે કે તે સરકાર સાથે આગામી રાઉન્ડની વાતચીત વિરોધ સ્થળ પર અથવા તટસ્થ સ્થળે કરશે.
સોમવારે, CJPના બે પ્રતિનિધિઓએ નડ્ડા સાથે તેમના નિવાસસ્થાને પ્રથમ રાઉન્ડની વાતચીત કરી, જે દરમિયાન તેમણે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સહિતની પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું સરકાર CJP સાથે બીજા રાઉન્ડની વાતચીત માટે તૈયાર છે, ત્યારે નડ્ડાએ સંસદ ભવનના સંકુલમાં પત્રકારોને કહ્યું, "હા, અમે તૈયાર છીએ."
STORY | Ready for further talks with CJP either at my office or residence: Nadda— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
Amid the ongoing students' protests led by the Cockroach Janta Party (CJP), Union minister J P Nadda on Thursday said the government is ready for further talks with the protesting youth which can be… pic.twitter.com/FDsLf9lsH3
બેઠકના સ્થળ અંગે, તેમણે કહ્યું, "તેઓ મારા નિવાસસ્થાને અથવા મારા કાર્યાલયમાં આવી શકે છે." સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નડ્ડાએ દિવસની શરૂઆતમાં CJPને વાતચીત માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું, પરંતુ તેના નેતાઓએ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો હતો.
બુધવારે પણ નડ્ડા સાથે વાતચીત કરવા માટે CJP ને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેમણે આમંત્રણ નકારી કાઢ્યું, એમ કહીને કે તેઓ ફક્ત તટસ્થ સ્થળે સરકાર સાથે વાતચીત કરશે.
એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "જેપી નડ્ડાએ ગુરુવારે CJP ને વાતચીત માટે આમંત્રણ મોકલ્યું હતું, પરંતુ વિરોધ સ્થળ પર સ્ટેજ પર બેઠેલા લોકોએ તેને નકારી કાઢ્યું હતું." બુધવારે જંતર મંતર ખાતે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા - જ્યાં CJP છેલ્લા મહિનાથી NEET પેપર 'લીક' અને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અંગે જવાબદારીની માંગણી કરી રહ્યા છે - તેમના મુખ્ય પ્રવક્તા, સૌરભ દાસે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે તેમને જાણ કરી હતી કે નડ્ડાએ તેમને ચર્ચા માટે તેમના નિવાસસ્થાને આમંત્રણ આપ્યું છે.
દાસે કહ્યું, "અમે કોઈના ઘરે કે ઓફિસમાં જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જનતાની અદાલત અહીં જ છે. મંત્રીઓએ લોકોની વચ્ચે આવવું જોઈએ. જો તેઓ વાતચીત કરવા માંગતા હોય, તો તે જંતર મંતર પર થવી જોઈએ."
જોકે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે CJP વાતચીત માટે ખુલ્લા છે અને જો સુરક્ષા ચિંતાઓ હોય તો વિરોધ સ્થળની નજીક તટસ્થ સ્થળે વાટાઘાટો કરવા પણ તૈયાર છે.
દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોએ ગુરુવારે સંકેત આપ્યો હતો કે CJP વિરોધ દરમિયાન હિંસામાં સીધી રીતે સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓના પાસપોર્ટ રદ કરી શકાય છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી પોલીસે CCTV ફૂટેજ, વિડિયો રેકોર્ડિંગ અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાઓનો ઉપયોગ કરીને વિરોધ દરમિયાન રમખાણો અને હિંસાના અન્ય કૃત્યોમાં સીધા સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હિંસામાં સક્રિય રીતે સંડોવાયેલા લોકો સામે લાગુ કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ પાસપોર્ટ રદ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાય છે.
આ પણ વાંચો:
- જંતર-મંતર પર શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગને લઈને હિંસક અથડામણ, ACP સહિત અનેક જવાન અને વિદ્યાર્થીઓ ઈજાગ્રસ્ત
- NEET પેપર લીક મુદ્દે સડકથી સંસદ સુધી હોબાળો! રાહુલ ગાંધીના ધરણાં બાદ શહેર-શહેરમાં પ્રદર્શન, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન વિરુદ્ધ નારાબાજી
- મોનસૂન સત્રનો ત્રીજો દિવસ: NEET પેપર લીક કેસ પર સરકાર ચર્ચા માટે તૈયાર, TMCના સાંસદ કલ્યાણ બેનરજી સસ્પેન્ડ