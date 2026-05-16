કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ નિકાસ પર પ્રતિ લિટર ₹3નો વિન્ડફોલ ટેક્સ લાદ્યો; ડીઝલ અને ATF પર લેવી ઘટાડી

Published : May 16, 2026 at 8:50 AM IST

નવી દિલ્હી: શુક્રવારે મોડી રાત્રે, કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ નિકાસ પર પ્રતિ લિટર ₹3 નો વિન્ડફોલ ટેક્સ લાદ્યો, જ્યારે ડીઝલ પરનો કર ઘટાડીને ₹16.5 પ્રતિ લિટર અને એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) પરનો કર ઘટાડીને ₹16 પ્રતિ લિટર કર્યો. આ ફેરફારો શનિવાર (16 મે) થી અમલમાં આવશે.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસ પરનો રોડ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેસ શૂન્ય રહેશે. વધુમાં, સ્થાનિક વપરાશ માટે જાહેર કરાયેલા પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના હાલના ડ્યુટી દરોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

મધ્ય પૂર્વમાં કટોકટીની શરૂઆત પછી પહેલીવાર, પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર ₹3 ની સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી (SAED) લાદવામાં આવી છે. ડીઝલ નિકાસ પરની ડ્યુટી ₹23 પ્રતિ લિટરથી ઘટાડીને ₹16.5 પ્રતિ લિટર અને એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) પર ₹33 પ્રતિ લિટરથી ઘટાડીને ₹16 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે.

26 માર્ચે સરકારે ડીઝલ નિકાસ પર પ્રતિ લિટર રૂ. 21.50 અને એટીએફ પર પ્રતિ લિટર રૂ. 29.5 ડ્યુટી લાદી હતી. 11 એપ્રિલે હાથ ધરાયેલી સમીક્ષામાં, આ ડ્યુટી દરો વધારીને અનુક્રમે રૂ. 55.5 અને રૂ. 42 કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 30 એપ્રિલે કરવામાં આવેલી સમીક્ષામાં, આ ડ્યુટી દરો ઘટાડીને અનુક્રમે રૂ. 23 પ્રતિ લિટર અને રૂ. 33 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યા હતા.

અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ઇંધણની સ્થાનિક ઉપલબ્ધતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી આ વિન્ડફોલ ટેક્સ લાદવામાં આવ્યો હતો. બીજો ઉદ્દેશ્ય નિકાસકારોને ભાવ તફાવતનો અન્યાયી રીતે ઉપયોગ કરતા અટકાવવાનો હતો, કારણ કે સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો હતો.

28 ફેબ્રુઆરીએ, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન સામે લશ્કરી હુમલા શરૂ કર્યા, જેનો જવાબ તેહરાને કડક પ્રતિક્રિયાત્મક પગલાં સાથે આપ્યો. છેલ્લા અઠવાડિયાથી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 થી ઉપર રહ્યા છે, જ્યારે સંઘર્ષ પહેલા, આ ભાવ આશરે $73 પ્રતિ બેરલ હતા. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયાના સંકટની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, નિકાસને નિરુત્સાહિત કરીને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની સ્થાનિક ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ વિન્ડફોલ ટેક્સ લાદવામાં આવ્યો હતો.

