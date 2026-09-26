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કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય; મણિપુર, અરુણાચલ પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડમાં AFSPAની મુદત વધુ છ મહિના લંબાવી

મણિપુર, અરુણાચલ પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડમાં AFSPA લંબાવવાનો નિર્ણય આ રાજ્યોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા બાદ લેવામાં આવ્યો હતો.

ફાઈલ તસ્વીર
ફાઈલ તસ્વીર (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 9:20 AM IST

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નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે નાગાલેન્ડ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મણિપુરના નિર્દિષ્ટ વિસ્તારોમાં 'આર્મ્ડ ફોર્સીસ (સ્પેશિયલ પાવર્સ) એક્ટ' (AFSPA), 1958ની મુદત 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ થાય તે રીતે વધુ છ મહિના માટે લંબાવી છે. શુક્રવારે પ્રકાશિત થયેલી ગેઝેટ સૂચનાઓમાં આ માહિતી આપવામાં આવી હતી.

ગુરુવારે સાંજે બહાર પાડવામાં આવેલી ત્રણ અલગ-અલગ સૂચનાઓમાં, ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય ત્રણ રાજ્યોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા બાદ લેવામાં આવ્યો છે. આ લંબાવવામાં આવેલી મુદત 31 માર્ચ, 2027 સુધી અમલમાં રહેશે, સિવાય કે તેને અગાઉથી પાછી ખેંચી લેવામાં ન આવે. મણિપુર માટે, મંત્રાલયે સમગ્ર રાજ્યને 'અશાંત વિસ્તાર' (disturbed area) જાહેર કરવાની મુદત લંબાવી છે. જોકે, પાંચ જિલ્લાઓમાં આવેલા 13 પોલીસ સ્ટેશનોના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના વિસ્તારોને આ વર્ગીકરણમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

તેમાં બાકાત રાખવામાં આવેલા વિસ્તારોમાં ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ જિલ્લાના ઇમ્ફાલ, લેમ્ફેલ, સિટી, સિંગજામેઇ, પાટસોઇ અને વાંગોઇ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ઇમ્ફાલ પૂર્વ જિલ્લાના પોરોમપાત, હેંગાંગ અને ઇરિલબુંગ પોલીસ સ્ટેશન; થૌબલ જિલ્લાનું થૌબલ પોલીસ સ્ટેશન; બિષ્ણુપુર જિલ્લાના બિષ્ણુપુર અને નામબોલ પોલીસ સ્ટેશન; તેમજ કાકચિંગ જિલ્લાના કાકચિંગ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.

નાગાલેન્ડમાં AFSPAને 9 જિલ્લાઓમાં દીમાપુર, નિયુલેન્ડ, ચુમૌકેદિમા, મોન, કિફિરે, નોકલાક, ફેક, પેરેન અને મેલુરીમાં વધારવામા આવ્યું છે. સૂચના અનુસાર, નાગાલેન્ડના અન્ય પાંચ જિલ્લાઓ (કોહિમા, મોકોકચુંગ, લોંગલેંગ, વોખા અને ઝુન્હેબોટો)ના 21 પોલીસ સ્ટેશનના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

અરૂણાચલ પ્રદેશમાં AFSPAને તિરપ, ચાંગલાંગ અને લોંગડિંગ જિલ્લામાં વધારવામા આવ્યું છે. આ ઉપરાંત આસામની સરહદે આવેલા નામસાઈ જિલ્લાના નામસાઈ, મહાદેવપુર અને ચૌખમ વિસ્તારોના અધિકાર ક્ષેત્રવાળા વિસ્તારો પણ તેના વ્યાપમાં રહેશે. અધિસૂચનામાં કહેવામા આવ્યું છે કે આ નિર્ણય ત્રણેય રાજ્યોમાં 'કાયદાકીય-વ્યવસ્થાની સ્થિતિની સમીક્ષા' બાદ લેવામા આવ્યો છે.

આ સૂચના પૂર્વીય અરુણાચલ પટ્ટા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સતત બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓ, સરહદ પારની હિલચાલ અને મ્યાનમાર સાથે જોડાયેલા માર્ગો દ્વારા માદક પદાર્થોની દાણચોરી પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે.

1958માં બનેલા 'આર્મ્ડ ફોર્સીસ (સ્પેશિયલ પાવર્સ) એક્ટ' (AFSPA) એવો કાયદો છે જે કેન્દ્ર સરકારને કોઈ વિસ્તારને 'અશાંત' (disturbed) જાહેર કરવાની સત્તા આપે છે, જ્યારે સરકારને લાગે કે ત્યાંની પરિસ્થિતિ એટલી જોખમી છે કે લશ્કર તૈનાત કરવાની જરૂર છે. આવા વિસ્તારોમાં લશ્કરી જવાનો પાસે ચોક્કસ સત્તાઓ હોય છે, જેમાં અમુક સંજોગોમાં બળપ્રયોગ કરવાની, વોરંટ વિના ધરપકડ કરવાની અને જગ્યાની તપાસ કરવાની સત્તાનો સમાવેશ થાય છે.

ઉત્તર-પૂર્વ ઉપરાંત, આ કાયદો જમ્મુ અને કાશ્મીરના અમુક વિસ્તારોમાં પણ લાગુ પડે છે. સુરક્ષાની સ્થિતિમાં સુધારો થતાં AFSPAની સમયાંતરે સમીક્ષા કરવામાં આવી છે અને તેને ઘણા વિસ્તારોમાંથી પાછું ખેંચી લેવામાં આવ્યું છે.

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