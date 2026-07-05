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કેન્દ્ર સરકારે ભૂટાને E20 પેટ્રોલનો પ્રસ્તાવ નકાર્યાના અહેવાલો ફગાવ્યા, કહ્યું - નિકાસ માટે કોઈ પ્રસ્તાવ જ આપવામાં આવ્યો નથી

કેન્દ્રએ સ્પષ્ટતા કરી કે ભારતીય ઑઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા આવી કોઈ ઓફર કરવામાં આવી નથી અને પડોશી દેશમાં બળતણ નિકાસ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી

કેન્દ્રએ સ્પષ્ટતા કરી કે ભારતીય ઑઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા આવી કોઈ ઓફર કરવામાં આવી નથી અને પડોશી દેશમાં બળતણ નિકાસ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી
કેન્દ્રએ સ્પષ્ટતા કરી કે ભારતીય ઑઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા આવી કોઈ ઓફર કરવામાં આવી નથી અને પડોશી દેશમાં બળતણ નિકાસ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 8:45 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે રવિવારે એવા મીડિયા અહેવાલોને ફગાવી દીધા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભૂટાને ભારત તરફથી E20 પેટ્રોલ આયાત કરવાનો પ્રસ્તાવ નકારી કાઢ્યો છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું કે ભારતીય ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) દ્વારા આવો કોઈ પ્રસ્તાવ આપવામાં આવ્યો જ નથી અને ભૂટાનને E20 પેટ્રોલની નિકાસ કરવાનો પણ કોઈ પ્રસ્તાવ હાલ વિચારાધીન નથી.

મંત્રાલયે જણાવ્યું, "ભૂટાને ભારત તરફથી E20 પેટ્રોલ આયાત કરવાની ઑફર નકારી હોવાના દાવા ખોટા છે." વધુમાં ઉમેર્યું કે, "ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) દ્વારા આવી કોઈ ઓફર કરવામાં આવી નથી અને ભૂટાનને E20 પેટ્રોલની નિકાસ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ પણ નથી."

કેન્દ્ર સરકારની આ સ્પષ્ટતા એવા મીડિયા અહેવાલો બાદ આવી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઇથેનોલના ઊંચા પ્રમાણવાળા E20 પેટ્રોલના સંગ્રહ માટે જરૂરી માળખાકીય સુવિધાઓ અને વાહનોની સુસંગતતા અંગેની ચિંતાને કારણે ભૂટાને ભારતનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો નહોતો.

આ અહેવાલોમાં, ભૂટાનના અધિકારીઓને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે દેશમાં તકનીકી તેમજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય ઑઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને E20ના બદલે પરંપરાગત પેટ્રોલનો પુરવઠો યથાવત રાખવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

અહેવાલો મુજબ ભૂટાનની ચિંતાઓ ઇથેનોલની હાઈગ્રોસ્કોપિક પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલી હતી, એટલે કે તે પરંપરાગત પેટ્રોલની તુલનામાં વધુ સરળતાથી ભેજ શોષી લે છે. જણાવાયું હતું કે દેશના પહાડી વિસ્તારમાં આવેલા જૂના ભૂગર્ભ ઇંધણ સંગ્રહ ટાંકોમાં પાણી સીમટવાની (લીકેજ/સીપેજ) શક્યતા હોઈ શકે છે, જેના કારણે ફેઝ સપરેશનનો જોખમ વધી શકે છે.

આવી સ્થિતિ ઈંધણની ગુણવત્તાને અસર કરી શકે છે અને વાહનના એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડવાની શક્યતા પણ ઉભી કરી શકે છે, એવું અહેવાલોમાં કહેવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કેન્દ્ર સરકારે આ દાવાઓને સ્પષ્ટ રીતે નકારી કાઢ્યા અને પુનરાવર્તન કર્યું કે ભારતીય ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) દ્વારા ભૂટાનને E20 પેટ્રોલ નિકાસ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ આપવામાં આવ્યો નથી. સરકારે જણાવ્યું કે ભૂટાને આવા પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો હોવાના અહેવાલો આધારવિહીન છે.

ભારતનો E20 પેટ્રોલ કાર્યક્રમ, જેમાં પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ કરવામાં આવે છે, સરકારની એવી વ્યૂહરચનાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા, વાહનોમાંથી ઉત્સર્જન ઘટાડવા અને દેશી બાયોફ્યુઅલ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છ ઇંધણના વિસ્તરણના ભાગરૂપે હવે E20 પેટ્રોલ ઉપલબ્ધ બન્યું છે.

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