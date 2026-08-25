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'શું ગડકરી પણ છોડશે મોદી કેબિનેટ!' મીડિયામાં શરૂ થયો અટકળોનો સિલસિલો

નીતિન ગડકરીએ નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું હતું. આ પછી મોદી કેબિનેટમાંથી તેમની બહાર થવાના સમાચાર આવવા લાગ્યા

નીતિન ગડકરીએ નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું હતું. આ પછી મોદી કેબિનેટમાંથી તેમની બહાર થવાના સમાચાર આવવા લાગ્યા
નીતિન ગડકરીએ નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું હતું. આ પછી મોદી કેબિનેટમાંથી તેમની બહાર થવાના સમાચાર આવવા લાગ્યા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 2:44 PM IST

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નવી દિલ્હી: મોદી કેબિનેટના આગામી વિસ્તરણ અંગે અટકળો ચાલી રહી છે - ખાસ કરીને કોને સ્થાન મળી શકે છે, કોના પોર્ટફોલિયોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે અને કોને મંત્રીમંડળમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવી શકે છે તે અંગે. આ વચ્ચે, કોઈ વરિષ્ઠ મંત્રીના કોઈપણ નિવેદનનું અર્થઘટન આ સંભવિત ફેરબદલના દ્રષ્ટિકોણથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીના તાજેતરના નિવેદને પણ આવી જ ચર્ચા જગાવી છે; નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, તેમણે નવી પેઢીને તક આપવાની વાત કરી છે.

ગડકરીના નિવેદનથી રાજકીય વર્તુળોમાં ઉગ્ર ચર્ચા શરૂ થઈ છે, કેટલાક લોકો એવું અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે તેઓ મોદી મંત્રીમંડળ છોડી શકે છે. જો કે, આવી અફવાઓ મહિનાઓથી ફેલાઈ રહી છે, પરંતુ તેની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. ગડકરીએ પોતે ક્યારેય એવું કહ્યું નથી કે તેઓ રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો કે મોદી મંત્રીમંડળમાંથી રાજીનામું આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.

ગડકરીએ નાગપુર જિલ્લાના કાટોલ વિસ્તારમાં 'એકલવ્ય એકલ વિદ્યાલય'ના શિક્ષકો અને સુપરવાઇઝર માટેના તાલીમ સત્રમાં હાજરી આપી હતી. ત્યાં જ તેમણે કેટલાક વ્યક્તિગત વિચારો શેર કર્યા, જેમાં નોંધ્યું કે તેમણે જાહેર જીવનમાં 30 વર્ષથી વધુ સમય વિતાવ્યો છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે જ્યારે તેમણે અત્યાર સુધી ઝડપી ગતિએ કામ કર્યું છે, ત્યારે ભવિષ્યમાં તે જ ગતિ જાળવી શકશે નહીં તેવી શક્યતા છે, અને તેઓ ઈચ્છે છે કે નવી પેઢી આ જવાબદારી નિભાવે.

આ નિવેદનને કારણે જ તેમના નિવૃત્તિ અંગે અટકળો ફેલાઈ રહી છે. મોદી મંત્રીમંડળના સંભવિત વિસ્તરણની આસપાસ મીડિયામાં ચાલી રહેલી તીવ્ર ચર્ચાને કારણે આ વાર્તા વધુ લોકપ્રિય બની છે. જોકે, ખરેખર કોઈને ખબર નથી કે મંત્રીમંડળનો વિસ્તાર થશે કે નહીં; મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર અંગેના તમામ અહેવાલો ફક્ત અનુમાન પર આધારિત છે. રાજકીય નિષ્ણાતો વિવિધ મંત્રીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનોના આધારે જ આગાહીઓ કરી રહ્યા છે. ગડકરીનું નિવેદન પણ આ જ સંદર્ભમાં જોવામાં આવી રહ્યું છે.

આ જ કાર્યક્રમમાં, ગડકરીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે ભૂતકાળમાં, પાર્ટી માટે કામ કરતી વખતે, તેઓ સમોસા ખાતા હતા અને લગભગ ગમે ત્યાં સૂતા હતા. જોકે, કોવિડ-૧૯ રોગચાળા પછી તેઓ ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ બની ગયા હતા. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સારું સ્વાસ્થ્ય જરૂરી છે, નોંધ્યું હતું કે તેના વિના સત્તા અને હોદ્દાનું કોઈ મૂલ્ય નથી.

આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ગડકરીએ આવું નિવેદન આપ્યું હોય. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, જાન્યુઆરીમાં, તેમણે નાગપુરમાં "એડવાન્ટેજ વિદર્ભ-ખાસદાર ઔદ્યોગિક મહોત્સવ" દરમિયાન આવી જ ટિપ્પણી કરી હતી. ગડકરીએ કહ્યું હતું કે યુવા પેઢી "એડવાન્ટેજ વિદર્ભ" પહેલમાં સામેલ થઈ છે, અને ઉમેર્યું હતું કે તેઓ માને છે કે પેઢી ધીમે ધીમે બદલાતી રહેવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "આપણે હવે ધીમે ધીમે નિવૃત્તિ લેવી જોઈએ અને નવી પેઢીને જવાબદારી સોંપવી જોઈએ. એકવાર વાહન સરળતાથી ચાલવાનું શરૂ થઈ જાય, પછી આપણે બાજુ પર હટીને અન્ય કામ હાથ ધરવું જોઈએ."

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