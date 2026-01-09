ETV Bharat / bharat

અમિત શાહે લોન્ચ કરી રાષ્ટ્રીય IED ડેટા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, દેશની આંતરિક સુરક્ષા થશે મજબૂત

અમિત શાહે આજે નેશનલ IED ડેટા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જેનાથી દેશની સુરક્ષા મજબૂત થશે.

અમિત શાહ
અમિત શાહ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 10:28 PM IST

ગૌતમ દેબરોય

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શુક્રવારે રાષ્ટ્રીય IED ડેટા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (NIDMS)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ રાષ્ટ્રીય સ્તરનું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ગાર્ડ (NSG) ના રાષ્ટ્રીય બોમ્બ ડેટા સેન્ટર દ્વારા રાજ્ય પોલીસ, CAPF અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ વચ્ચે IED સંબંધિત ડેટા વ્યવસ્થિત રીતે એકત્રિત કરવા, મેળવવા અને શેર કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

આ દરમિયાન શાહે કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં, આ સિસ્ટમ IED ના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા દેશભરના તમામ આતંકવાદી હુમલાઓની તપાસ અને વિશ્લેષણમાં મદદ કરશે. તે ઢાલ તરીકે કાર્ય કરશે.

NIDMS એ રાષ્ટ્રીય સ્તરનું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે જે NSG ના રાષ્ટ્રીય બોમ્બ ડેટા સેન્ટર (NBDC) દ્વારા રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU), વિષય નિષ્ણાતો અને અન્ય હિસ્સેદાર એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

આ સિસ્ટમ IED સંબંધિત ડેટાના સુરક્ષિત, પ્રમાણભૂત અને વાસ્તવિક સમયના સંગ્રહ, એકત્રિત કરવા અને પ્રસારમાં મદદ કરે છે. તે વિસ્ફોટ પછીની તપાસ અને દેશભરમાં માહિતી સાથે આંતર-એજન્સી સંકલનમાં સહાય કરવા માટે વિશ્લેષણાત્મક અને દ્રશ્ય સાધનો પણ પ્રદાન કરે છે.

NIDMS કેવી રીતે કાર્ય કરશે
NIDMS એક સુરક્ષિત રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે જે IED સંબંધિત તમામ ઘટનાઓનું સચોટ વિશ્લેષણ અને સમન્વય કરે છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી, સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસે રાખેલા તમામ ડેટાને ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે NIDMS ની મદદથી, તમામ ડેટા એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહેશે, જેનો લાભ તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓને મળશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "NIDMS NIA, ATS, પોલીસ અને CAPF ને ઓનલાઈન ડેટા પ્રદાન કરશે, અને તેનો ઉપયોગ વધુ તપાસ અને કાર્યવાહી માર્ગદર્શન માટે પણ થઈ શકે છે."

દેશભરમાં ગમે ત્યાં થતા વિસ્ફોટો NIDMS માં સંગ્રહિત કરી શકાય છે. શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ ડેટા IED નો ઉપયોગ કરવામાં આવેલી તમામ આતંકવાદ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓની તપાસને પણ માર્ગદર્શન આપશે.

શાહે જણાવ્યું હતું કે, 1999 થી થયેલા તમામ બોમ્બ વિસ્ફોટો સંબંધિત ડેટા આ ડેટાબેઝમાં હાજર છે. આ ભવિષ્યમાં આતંકવાદી સંગઠનો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા પેટર્ન અને વલણોને ઓળખવામાં પણ મદદ કરશે. શાહે ઉમેર્યું હતું કે, આ ડેટા સાથે, અમે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં પેટર્ન ઓળખી શકીશું અને આંતર-એજન્સી સંકલન સુધારી શકીશું. આ પ્લેટફોર્મ બોમ્બ નિકાલ અને વિસ્ફોટ તપાસ સંબંધિત ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ, તાલીમ મોડ્યુલ અને ઓપરેશનલ પ્લાનિંગને મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે.

NIDMS ને નોડલ પોઈન્ટ તરીકે વિકસાવવું

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU) અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ગાર્ડે સંયુક્ત રીતે એક વ્યાપક રાષ્ટ્રીય IED ડેટા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ વિકસાવી છે. આ નવી સિસ્ટમ ડેટા કેપ્ચર, વિશ્લેષણ અને સહસંબંધ માટે એકીકૃત પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપશે, અને તમામ બોમ્બ ડેટા માટે કેન્દ્રિયકૃત ભંડાર તરીકે સેવા આપશે.

આ સિસ્ટમ IED-સંબંધિત માહિતીના સામાન્ય ભંડાર તરીકે સેવા આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જે રાજ્ય પોલીસ દળો, કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPFs) અને અન્ય કેન્દ્રીય એજન્સીઓને વાસ્તવિક સમયમાં મહત્વપૂર્ણ ડેટાને ઍક્સેસ, વિશ્લેષણ અને શેર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

તે તપાસકર્તાઓને ભૂતકાળના કેસોમાં પેટર્ન ઓળખવામાં અને જ્ઞાન રિપોઝિટરીમાંથી ગુપ્ત માહિતી કાઢવામાં મદદ કરશે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ગાર્ડનું રાષ્ટ્રીય બોમ્બ ડેટા સેન્ટર રાષ્ટ્રીય ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ વિસ્ફોટક ડિવાઈસ રિપોઝિટરી તરીકે સેવા આપે છે અને દેશમાં તમામ IED વિસ્ફોટ ઘટનાઓ માટે નોડલ એજન્સી તરીકે સેવા આપે છે.

તેની મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં વિસ્ફોટ પછીની કામગીરી મૂલ્યાંકન (PBOA) હાથ ધરવા, IED ડેટાનું વિશ્લેષણ અને લિંકિંગ, ફિંગરપ્રિન્ટિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ અને સુરક્ષા એજન્સીઓને મહત્વપૂર્ણ માહિતી પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે. આ યોગદાન રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વધારવા અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે આવશ્યક છે.

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી
રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને સાયબર સિક્યુરિટી (SITAICS) જેવી ટેકનોલોજીમાં તેની કુશળતા અને માળખાગત સુવિધાઓનો ઉપયોગ સિસ્ટમ વિકાસ અને એકંદર સુરક્ષા ઇકોસિસ્ટમમાં યોગદાન આપવા માટે કરે છે.

દેશના ઘણા ભાગોમાં IED એક મુખ્ય સુરક્ષા પડકાર રહ્યો છે, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર આતંકવાદી અને બળવાખોર જૂથો દ્વારા સુરક્ષા દળો અને નાગરિકોને નિશાન બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ટેકનોલોજી અને ડેટા એનાલિટિક્સનો ઉપયોગ કરીને, NIDMS આવા હુમલાઓને રોકવા અને ઘટનાઓ બને ત્યારે વધુ અસરકારક રીતે પ્રતિક્રિયા આપવાની દેશની ક્ષમતાને વધારવાનો હેતુ ધરાવે છે.

મોટાભાગના IED વિસ્ફોટ નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં થયા હતા
ETV ભારત પાસે ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર, 2025 માં દેશભરમાં 51 IED સંબંધિત વિસ્ફોટ થયા હતા. આમાંથી મોટાભાગના વિસ્ફોટ ભારતના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં થયા હતા.

છત્તીસગઢના બસ્તર વિભાગના બીજાપુર જિલ્લામાં 6 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ પહેલો IED વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં આઠ ડિસ્ટ્રિક્ટ રિઝર્વ ગાર્ડ (DRG) કર્મચારીઓ અને એક ડ્રાઇવરનું મોત થયું હતું. આ ઘટનામાં, ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી-માઓવાદી (CPI-માઓવાદી) કેડરોએ તેમના વાહનને IED થી ઉડાવી દીધું હતું. તે ઘટનામાં, સુરક્ષા કર્મચારીઓ એક ઓપરેશનમાંથી પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે બસ્તર પ્રદેશના કુટ્રુમાં IED એ તેમની સ્કોર્પિયો SUV ને ઉડાવી દીધી હતી.

માર્ચ મહિનામાં સૌથી વધુ IED સંબંધિત ઘટનાઓ જોવા મળી હતી
માર્ચમાં ભારતમાં આઠ IED સંબંધિત ઘટનાઓ બની હતી, અને તમામ IED વિસ્ફોટ છત્તીસગઢ અને ઝારખંડના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં થયા હતા. 5 માર્ચે ઝારખંડના પશ્ચિમ સિંહભૂમ જિલ્લાના બાલિબામાં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા-માઓવાદી (CPI-માઓવાદી) દ્વારા કરવામાં આવેલા ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા ત્રણ સુરક્ષા કર્મચારીઓમાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) કમાન્ડો બટાલિયન ફોર રિઝોલ્યુટ એક્શન (CoBRA) ના સહાયક કમાન્ડન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

માર્ચમાં અન્ય IED ઘટનાઓમાં, વિવિધ સ્થળોએ ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા અને ઓછામાં ઓછા બે નાગરિકો અને એક સુરક્ષા કર્મચારી માર્યા ગયા હતા.

સંપાદકની પસંદ

