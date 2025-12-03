ETV Bharat / bharat

કેન્દ્ર સરકાર બાંગ્લાદેશ મોકલવામાં આવેલી ગર્ભવતી મહિલાને પરત લાવશે, સુપ્રીમ કોર્ટને માહિતી આપી

સુપ્રીમ કોર્ટે કોલકાતા હાઈકોર્ટના 26 સપ્ટેમ્બરના આદેશને પડકારતી કેન્દ્ર સરકારની અરજી પર સુનાવણી કરી.

December 3, 2025

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટને માહિતી આપી કે સુનાલી ખાતુનને તેના 8 વર્ષના પુત્ર સાથે બાંગ્લાદેશથી ભારત પરત લાવવામાં આવશે. સુનાલી ખાતુન ગર્ભવતી છે. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ બેન્ચને જણાવ્યું કે તેને માનવતાના ધોરણે પરત લાવવામાં આવી રહી છે. બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તેને દિલ્હીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં તેને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે આ એક સત્તાવાર દેશનિકાલ હોવાથી, સંબંધિત અધિકારીઓને તેણીને દેશમાં પરત લાવવા માટે સત્તાવાર આદેશની જરૂર પડશે.

મહેતાએ કહ્યું, "માનવતાવાદી ધોરણે, સુનાલી ખાતુન અને તેના પુત્રને યોગ્ય પ્રક્રિયા પછી અહીં લાવવામાં આવશે. હું આ પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવીશ. આ અમારી મુખ્ય દલીલો અને તેમને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવાના અમારા અધિકારને પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વિના કરવામાં આવશે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને તમામ તબીબી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તેમની પ્રાથમિક ચિંતા એ છે કે મહિલાને તાત્કાલિક તબીબી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે. મહેતાએ સમજાવ્યું હતું કે અરજી દાખલ થયા પછી, તેમણે ચોક્કસ પ્રમાણપત્રો રજૂ કર્યા હતા જે દર્શાવે છે કે તે દિલ્હીની ગ્રામ પંચાયતની કાયમી રહેવાસી છે.

પ્રતિવાદીના વકીલે બેન્ચને સૂચન કર્યું હતું કે તેણીને સરહદ નજીકના ટાઉનશીપમાં સ્થાનાંતરિત કરવી વધુ સારું રહેશે, જ્યાં તેના પિતા રહે છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જો તેણીની સંભાળ તેના માતાપિતા દ્વારા કરવામાં આવે તો તે શ્રેષ્ઠ રહેશે, અને રાજ્ય સરકારે મફતમાં તબીબી સુવિધાઓ પૂરી પાડવી જોઈએ. રાજ્યએ તેના પુત્રની દૈનિક સંભાળ માટે પણ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

પશ્ચિમ બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે સૂચવ્યું હતું કે મહેતા દેશનિકાલ કરાયેલા અન્ય ચાર વ્યક્તિઓને પાછા લાવવા માટે સૂચનાઓ માંગી શકે છે. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર તે બાબતમાં વાંધો ઉઠાવશે. બેન્ચે મહેતાને કેસમાં અન્ય પ્રતિવાદીઓ પર સૂચનાઓ મેળવવા માટે થોડો સમય આપ્યો હતો.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે સુનાલીના પિતા, ભોદુ શેખ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી અને તેમની સાથે વિદેશી તરીકે વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો નથી. બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "હવે, જો તે ભોદુ શેખના જૈવિક બાળક તરીકે પોતાનો સંબંધ સ્થાપિત કરી શકે છે, તો નાગરિકતા કાયદા મુજબ, તે ભારતીય નાગરિક હશે. પછી તેનો પુત્ર પણ ભારતીય નાગરિક બનશે. અમે હાલમાં આ અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરી રહ્યા નથી. કૃપા કરીને આ પાસાઓની તપાસ કરો."

મહેતાએ જણાવ્યું કે ભોદુ શેખ કોલકાતામાં રહે છે અને તે બધાની દિલ્હીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ભારતીય નાગરિક હોવાનો દાવો કરે છે, તેથી કેટલીક સંક્ષિપ્ત તપાસ હાથ ધરવી જોઈએ, અને તપાસ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો અનુસાર થવી જોઈએ. મુખ્ય ન્યાયાધીશે પૂછ્યું, "શું તેમને સાંભળવામાં આવ્યા છે? શું તેમને કોઈ દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે?" બેન્ચે કેસની આગામી સુનાવણી માટે 12 ડિસેમ્બરની તારીખ નક્કી કરી.

શું મામલો છે:

સુપ્રીમ કોર્ટ કોલકાતા હાઈકોર્ટના 26 સપ્ટેમ્બરના આદેશને પડકારતી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી. હાઈકોર્ટે સુનાલી ખાતુન અને અન્ય લોકોને બાંગ્લાદેશ મોકલવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને "ગેરકાયદેસર" ગણાવીને રદ કર્યો હતો.

પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમ જિલ્લાના રહેવાસી સોનાલી ખાતુન અને સ્વીટી બીબી, તેમના પરિવારોને "ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ" ગણાવીને બાંગ્લાદેશ મોકલવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને હાઇકોર્ટે રદ કર્યો હતો.

હાઇકોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે દેશનિકાલ કરાયેલા છ નાગરિકોને એક મહિનાની અંદર ભારત પાછા લાવવામાં આવે. હાઇકોર્ટના આ આદેશને પડકારતી કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.

