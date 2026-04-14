કેન્દ્ર સરકાર બંધારણમાં સુધારો કરશે, લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યામાં વધારો થશે

મહિલા અનામત બિલમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

Published : April 14, 2026 at 8:04 PM IST

નવી દિલ્હી: મંગળવારે, કેન્દ્ર સરકારે બંધારણમાં સુધારો અને બંધારણ (31મો સુધારો) બિલ દ્વારા લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વધારવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. આગામી ખાસ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં રજૂ થનારા આ સુધારા બિલનો હેતુ નીચલા ગૃહમાં બેઠકોની સંખ્યા 543 થી વધારીને 850 કરવાનો છે.

સત્તાધારી પક્ષ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા સંસદના ત્રણ દિવસીય ખાસ સત્રની શરૂઆત 16 એપ્રિલથી થવાની છે. સંસદમાં રજૂ થનારા બિલમાં જણાવાયું છે: "બંધારણ (31મો સુધારો) બિલ - ભારતના બંધારણમાં વધુ સુધારો કરવા માટેનો એક બિલ. તે ભારતીય પ્રજાસત્તાકના સિત્તેરમા વર્ષમાં સંસદ દ્વારા નીચે મુજબ ઘડવામાં આવે: આ કાયદાને બંધારણ (એકસો એકત્રીસમો સુધારો) અધિનિયમ, 2026 કહી શકાય. તે કેન્દ્ર સરકાર, સત્તાવાર ગેઝેટમાં સૂચના દ્વારા, નિયુક્ત કરે તે તારીખે અમલમાં આવશે." બિલ અનુસાર, બંધારણની કલમ 81 માં સુધારો કરવામાં આવશે.

બંધારણના અનુચ્છેદ 81 માં, નીચે આપેલ કલમને બદલવામાં આવશે, એટલે કે: "લોકસભામાં રાજ્યોના પ્રાદેશિક મતવિસ્તારોમાંથી સીધી ચૂંટણી દ્વારા પસંદ કરાયેલા આઠસો પંદરથી વધુ સભ્યો નહીં હોય, અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પાંત્રીસથી વધુ સભ્યો નહીં હોય, જેમની પસંદગી સંસદ કાયદા દ્વારા પૂરી પાડે તેવી રીતે કરવામાં આવે."

આ અનુચ્છેદમાં, "વસ્તી" શબ્દનો અર્થ સંસદ કાયદા દ્વારા નક્કી કરે તેવી વસ્તી ગણતરીમાં નક્કી કરાયેલ વસ્તી છે, અને જેના સંબંધિત આંકડા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે.

આ બિલ બંધારણના અનુચ્છેદ 82 માં સુધારાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકે છે. બિલ જણાવે છે: "સીમાંત શીર્ષકમાં, 'દરેક વસ્તી ગણતરી પછી' શબ્દો માટે, 'મતવિસ્તારોના' શબ્દો બદલવામાં આવશે. 'દરેક વસ્તી ગણતરી પૂર્ણ થયા પછી, બેઠકોની ફાળવણી' શબ્દો માટે, 'બેઠકોની ફાળવણી' શબ્દો બદલવામાં આવશે. 'આવી સત્તા દ્વારા અને આવી રીતે' શબ્દો માટે, 'આવી રીતે અને આવી વસ્તી ગણતરીના આધારે, સીમાંકન પંચ દ્વારા' શબ્દો બદલવામાં આવશે."

ઉલ્લેખનીય છે કે, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ વચ્ચે સંસદનું ખાસ સત્ર બોલાવવા બદલ વિપક્ષે શાસક પક્ષની આકરી ટીકા કરી છે. કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી પક્ષોનો દલીલ છે કે આ મુદ્દો મહિલા અનામત સાથે સંબંધિત નથી - કારણ કે તે મામલો પહેલાથી જ ઉકેલાઈ ગયો છે - પરંતુ સીમાંકન સાથે સંબંધિત છે.

મહિલા અનામત અધિનિયમ, 2023 (નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ) ના અમલીકરણને ઝડપી બનાવવા માટે, સરકાર ગુરુવારે લોકસભામાં બંધારણ સુધારો બિલ, સીમાંકન કાયદા સંબંધિત બિલ અને ખાસ કરીને દિલ્હી, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પુડુચેરી (વિધાનસભાઓવાળા ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો) માટે એક બિલ રજૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે.

બંધારણ સુધારા બિલના મુસદ્દામાં જણાવાયું છે: "તેથી, પ્રસ્તાવિત બિલનો ઉદ્દેશ્ય લોકસભા, રાજ્યોની વિધાનસભાઓ, રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી પ્રદેશ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મહિલાઓ (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની મહિલાઓ સહિત) માટે એક તૃતીયાંશ અનામત લાગુ કરવાનો છે. આ અનામત તાજેતરની પ્રકાશિત વસ્તી ગણતરીના વસ્તી ડેટાના આધારે સીમાંકન કવાયત દ્વારા લાગુ કરવામાં આવશે."

