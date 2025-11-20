ETV Bharat / bharat

કેન્દ્ર સરકારે મદુરાઇ અને કોઈમ્બતુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટને રિજેક્ટ કર્યો? જાણો શું કારણ આપ્યું?

કેન્દ્ર સરકારે કોઈમ્બતુર અને મદુરાઈ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ્સને નકારી કાઢ્યા છે અને આ પ્રોજેક્ટ્સમાં વિરોધાભાસ સમજાવતું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

કેન્દ્ર સરકારે મદુરાઇ અને કોઈમ્બતુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટને રિજેક્ટ કર્યો?
કેન્દ્ર સરકારે મદુરાઇ અને કોઈમ્બતુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટને રિજેક્ટ કર્યો? (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025

ચેન્નાઈ: ચેન્નાઈ પછી, તમિલનાડુ સરકારે મદુરાઈ અને કોઈમ્બતુરમાં મેટ્રો રેલ સેવાઓ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો, આ અંગે એક ઘોષણાપત્ર બહાર પાડ્યું. તેણે એક વિગતવાર અહેવાલ પણ તૈયાર કર્યો અને કેન્દ્ર સરકારને સુપરત કર્યો. જોકે, અહેવાલ રજૂ કર્યાના 15 મહિના પછી, ગઈકાલે સમાચાર આવ્યા કે કેન્દ્ર સરકારે મદુરાઈ અને કોઈમ્બતુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિન અને અન્ય લોકોએ કેન્દ્ર સરકારના આ પગલાની સખત નિંદા કરી. વધુમાં, ડીએમકેના નેતૃત્વ હેઠળના સેક્યુલર પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સે આજે કોઈમ્બતુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં મેટ્રો રેલ સેવા માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કરવા બદલ કેન્દ્ર સરકારની નિંદા કરવામાં આવી. આવતીકાલે મદુરાઈમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.

આ સ્થિતિમાં, કેન્દ્ર સરકારે મદુરાઈ અને કોઈમ્બતુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ્સ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિન મેટ્રો નીતિ 2017 ના અમલીકરણમાં રાજકીયકરણ કરી રહ્યા છે અને સમસ્યાઓ ઉભી કરી રહ્યા છે. મેટ્રો રેલ સિસ્ટમ જેવા મોંઘા માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સ જનતા માટે મહત્તમ લાભો ઉત્પન્ન કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે."

કેન્દ્રએ જણાવ્યું હતું કે, તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને 3 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ યોજાનાર 119 કિમી લાંબા ચેન્નાઈ મેટ્રો ફેઝ-2 પ્રોજેક્ટ માટે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીને અવગણી છે, જેનો ખર્ચ ₹63,246 કરોડ થશે. આ અત્યાર સુધી મંજૂર થયેલો સૌથી મોટો મેટ્રો પ્રોજેક્ટ છે.

કોઈમ્બતુર અને મદુરાઈ પ્રોજેક્ટ વચ્ચે તફાવત
કોઈમ્બતુર મેટ્રો સિસ્ટમમાં ચેન્નાઈ મેટ્રો સિસ્ટમની તુલનામાં ટૂંકા રૂટ લંબાઈ માટે વધુ ટ્રાફિક અંદાજો છે. આ સપાટી પર ખોટું લાગે છે. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને મેટ્રો વચ્ચે અંદાજિત સરેરાશ મુસાફરી અંતર અને ગતિમાં તફાવત મેટ્રો સિસ્ટમની અપેક્ષાઓને સમર્થન આપતો નથી જે ટ્રાફિકનું મોડેલ બનાવશે.

કોઈમ્બતુર વિગતવાર યોજના અનુસાર, 7 મેટ્રો સ્ટેશન સ્થળોએ પૂરતા રૂટ નથી. મદુરાઈ વિગતવાર પરિવહન યોજના (ફકરો 5.2.5) સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે બસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ વર્તમાન મુસાફરો માટે યોગ્ય છે.

કોઈમ્બતુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (257 ચોરસ કિમી) ની વસ્તી 15.85 લાખ છે, અને સ્થાનિક આયોજન ક્ષેત્ર (1,287 ચોરસ કિમી) ની વસ્તી 7.7 લાખ (2011 ની વસ્તી ગણતરી) છે. સ્થાનિક આયોજન ક્ષેત્રની અંદર મોડેલ ફેરફારો માટે મુસાફરોના પ્રવાહના અંદાજો બનાવવામાં આવ્યા છે, જે કોઈમ્બતુર મ્યુનિસિપલ ક્ષેત્ર કરતા પાંચ ગણો મોટો છે. મેટ્રો સિસ્ટમમાં રૂપાંતરિત કરવાની યોજનામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે.

કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે વિવિધ શહેરોમાં 10,000 એસી ઇલેક્ટ્રિક બસોનો લાભ ન ​​લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ યોજના હેઠળ, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બસો અને વર્કશોપ જેવા માળખાગત બાંધકામ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. વારંવાર વિનંતીઓ છતાં, તમિલનાડુ સરકારે હજુ સુધી આ યોજનામાં ભાગ લીધો નથી.

