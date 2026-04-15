ETV Bharat / bharat

કેન્દ્ર સરકારે રાઘવ ચઢ્ઢાને Z કેટેગરી સુરક્ષા આપી; પંજાબમાં AAP સરકારે પાછી ખેંચી હતી

પંજાબ સરકારે રાઘવ ચઢ્ઢાની સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધી હતી. ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારે તેમને Z સુરક્ષા પૂરી પાડી છે.

AAPના રાજ્યસભા સભ્ય રાઘવ ચઢ્ઢા
AAPના રાજ્યસભા સભ્ય રાઘવ ચઢ્ઢા (Photo Credit: X/@raghav_chadha)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ચંદીગઢ: પંજાબ સરકારે રાજ્યસભાના સભ્ય રાઘવ ચઢ્ઢાની સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધી છે. વિપક્ષ આ મામલે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યું છે. દરમિયાન, ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ AAP સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાને Z-કેટેગરી સુરક્ષા આપી છે. તેમને દિલ્હી અને પંજાબમાં અર્ધલશ્કરી દળો તરફથી સુરક્ષા કવચ મળશે. સમાચાર એજન્સી IANS અનુસાર, ગુપ્તચર બ્યુરો (IB) ના ધમકીના અહેવાલના આધારે આ સુરક્ષા આપવામાં આવી હતી.

AAP ના મુખ્ય પ્રવક્તાનો કટાક્ષ

AAP ના મુખ્ય પ્રવક્તા પ્રિયંકા કક્કર કહે છે કે, "રાજકારણમાં કંઈપણ સંયોગ નથી. એ કોઈ સંયોગ નથી કે AAP એ રાઘવ ચઢ્ઢાને રાજ્યસભામાં ઉપનેતા પદ પરથી દૂર કર્યા છે અને તેમના સ્થાને અશોક મિત્તલને નિયુક્ત કર્યા છે. આજે, તેમના નિવાસસ્થાને પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, અમને કથિત સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી હતી કે ભાજપના ટોચના નેતાઓએ રાઘવ ચઢ્ઢા સાથે બેઠક કરી હતી. ત્યાં નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે રાઘવ ચઢ્ઢાને Z-પ્લસ સુરક્ષા આપવામાં આવશે અને અશોક મિત્તલના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડવામાં આવશે. આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે."

કોંગ્રેસના સાંસદ રંધાવાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા

ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગુરદાસપુરના લોકસભા સભ્ય સુખજિંદર રંધાવાએ રાઘવ ચઢ્ઢાની સુરક્ષા પાછી ખેંચવાના નિર્ણય પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું, "લોકશાહીમાં, સુરક્ષા ક્યારેય રાજકીય સાધન ન બનવી જોઈએ, અને સુરક્ષા ઘટાડવા અથવા પાછી ખેંચવાના અચાનક નિર્ણયો ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. શું આ નિર્ણયો ખતરાની વાસ્તવિક ધારણા પર આધારિત છે કે પછી તે આંતરિક પક્ષ ગતિશીલતાનું પરિણામ છે? લોકોની સલામતીને રાજકીય સુવિધાનો વિષય બનાવી શકાય નહીં. આ બાબતમાં પારદર્શિતા જરૂરી છે, અને પંજાબના ડીજીપીએ આ નિર્ણયના કારણો સમજાવવા જોઈએ."

લોકોના કરના પૈસા રાજકીય સ્ટંટ કે વ્યક્તિગત હિત પર ખર્ચવા જોઈએ નહીં

રંધાવાએ વધુમાં કહ્યું, "જ્યારે હું ગૃહમંત્રી હતો, ત્યારે આવા નિર્ણયો ફક્ત ગુપ્તચર માહિતી અને સીઆઈડી રિપોર્ટના આધારે લેવામાં આવતા હતા. આવા સંવેદનશીલ મામલાઓમાં, સંસ્થાકીય પ્રક્રિયાઓ અને સુરક્ષા એજન્સીઓની ભલામણો ફરજિયાત છે. જો હવે કોઈ ખતરો નથી, તો પહેલા આટલી ભારે સુરક્ષા કેમ પૂરી પાડવામાં આવી હતી? જો પહેલા કોઈ ખતરો હતો, તો હવે સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી તે પછી શું બદલાયું છે? લોકોના કરના પૈસા રાજકીય સ્ટંટ કે વ્યક્તિગત હિત પર ખર્ચવા જોઈએ નહીં."

સુખપાલ ખૈરાનો કટાક્ષ

કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સુખપાલ ખૈરાએ X પર લખ્યું, "રાઘવ ચઢ્ઢાને Z-પ્લસ સુરક્ષા પૂરી પાડવા અને પછી તેને પાછી ખેંચી લેવાના મુદ્દાએ ભગવંત માનના કાર્યકાળ દરમિયાન સુરક્ષાના ખોટા વિતરણનો પર્દાફાશ કર્યો છે! સુરક્ષા ફાળવણી સામાન્ય રીતે ધમકીના મૂલ્યાંકન પર આધારિત હોવી જોઈએ, મુખ્યમંત્રી કે પંજાબ પોલીસ DGPની ઇચ્છા પર નહીં! શરૂઆતમાં, અન્ય લોકોની જેમ રાજ્યસભાના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાને Z-પ્લસ સુરક્ષાની જરૂર નહોતી, પરંતુ જે રીતે તે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી તે વધુ ચિંતાજનક છે! શું મુખ્યમંત્રી કે DGPએ ધમકીના મૂલ્યાંકનનો સમીક્ષા અહેવાલ માંગ્યો છે?"

"અમે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની સુરક્ષા માટે ચાર પીએસઓ પૂરા પાડ્યા છે, જ્યારે કુલદીપ ધાલીવાલ જેવા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યો પાસે તેમના પોતાના નિવેદનો મુજબ 19-20 બંદૂકધારી છે! AAP પંજાબના મતવિસ્તારના પ્રભારી પાસે પણ 8-10 બંદૂકધારી કેમ છે? જો સુરક્ષાનું વિતરણ જરૂરિયાત અને ધમકીના મૂલ્યાંકન પર આધારિત હોત, તો આપણે પંજાબના ગૌરવ સિદ્ધુ મૂસેવાલા અને અન્ય ઘણા લોકોને ગુમાવ્યા ન હોત! અમે પંજાબમાં રાજકારણીઓ અને અધિકારીઓને આપવામાં આવતી સુરક્ષાના વિતરણ પર 'શ્વેતપત્ર' ની માંગ કરીએ છીએ, કારણ કે તેનાથી સરકારી તિજોરીને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે." - સુખપાલ ખૈરા, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય

TAGGED:

RAJYA SABHA MEMBER RAGHAV CHADHA
Z CATEGORY SECURITY RAGHAV CHADHA
CENTRAL GOVERNMENT
AP GOVERNMENT IN PUNJAB
RAGHAV CHADHA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.