હવે ખાતર સબસિડી સીધી જ ખેડૂતોના બેંક એકાઉન્ટમાં આવશે, સરકાર ટૂંક સમયમાં લઈ શકે મોટો નિર્ણય

ખેડૂતોને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં ખાતર સબસિડી સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.

કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ
કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ (ETV Bharat)
Published : November 8, 2025 at 4:43 PM IST

નવી દિલ્હી: કૃષિ મંત્રાલય ખેડૂતોના બેંક ખાતાઓમાં ખાતર સબસિડી સીધી ટ્રાન્સફર (DBT) કરવાનું વિચારી રહ્યું છે, જે આ અંતરને દૂર થઈ શકે અને તેમને ગમે ત્યાંથી સીધા ખાતર ખરીદવામાં સક્ષમ બનાવશે. કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી અને ખાતર સબસિડી સુધારાઓ પર ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું, "સરકાર મુખ્યત્વે પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને લીકેજ અટકાવવા માટે ખાતર સબસિડી સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું વિચારી રહી છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે 'ખાતરોમાં DBT' સિસ્ટમ હેઠળ, દરેક રિટેલ આઉટલેટ પર સ્થાપિત POS ઉપકરણો દ્વારા આધાર ચકાસણીના આધારે, લાભાર્થીઓને વાસ્તવિક વેચાણના આધારે ખાતર કંપનીઓને (સીધી ખેડૂતોને નહીં) વિવિધ ખાતર શ્રેણીઓ પર સબસિડી આપવામાં આવે છે. સરકારે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ ઇનકાર વિના તમામ ખેડૂતોને સબસિડીવાળા દરે ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે.

સરકારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ખાતર કંપનીઓ POS ઉપકરણો દ્વારા વાસ્તવિક વેચાણના આધારે સાપ્તાહિક સબસિડી દાવાઓ જનરેટ કરે છે, અને વિભાગ આ દાવાઓનો નિકાલ પહેલા આવો, પહેલા મેળવો (FIFO) ધોરણે કરે છે. યોગ્ય રીતે દાખલ કરાયેલા દાવાઓ વિભાગ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, જે એક સતત પ્રક્રિયા છે. વિભાગ ફક્ત એવા દાવાઓ પર જ સબસિડી આપવા માટે જવાબદાર છે જે બધી બાબતોમાં યોગ્ય રીતે દાખલ કરવામાં આવે છે."

કૃષિ મંત્રી ચૌહાણે રાસાયણિક ખાતરોના વધુ પડતા ઉપયોગ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને ચેતવણી આપી કે તે જમીનને નુકસાન પહોંચાડશે અને ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો કરશે. તેમણે ભાર મૂક્યો, "ભવિષ્યની પેઢીઓની ભાવિ જરૂરિયાતોને સુરક્ષિત કરવા માટે ખેડૂતોએ ઓર્ગેનિક અને ટકાઉ ખેતી તરફ આગળ વધવું જોઈએ."

ચર્ચા દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રી ચૌહાણે માહિતી આપી કે નકલી ખાતરો, બિયારણો અને જંતુનાશકોના ઉત્પાદન અને વેચાણ સામે એક નવું બિલ ટૂંક સમયમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જે ખેડૂતોને પાકના નુકસાનથી બચાવશે.

2020 થી ખાતર સબસિડી પૂરી પાડવામાં આવી
રાજ્યસભાના ડેટા અનુસાર, 2020-21માં 1,31,229.51 કરોડ રૂપિયા, 2021-22માં 1,57,640.08 કરોડ રૂપિયા, 2022-23માં 2,54,798.93 કરોડ રૂપિયા, 2023-24માં 1,95,420.51 કરોડ રૂપિયા અને 2024-25માં 1,77,129.50 કરોડ રૂપિયાની ખાતર સબસિડી આપવામાં આવી હતી.

સરકાર પર્યાપ્ત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરે છે
રાજ્યસભાના ડેટા અનુસાર, દરેક પાક મોસમની શરૂઆત પહેલાં, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ (DA&FW), તમામ રાજ્ય સરકારો સાથે પરામર્શ કરીને, અંદાજિત જરૂરિયાતના આધારે રાજ્યવાર અને માસિક ખાતરની જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરે છે. ખાતર વિભાગ માસિક પુરવઠા યોજનાઓ જારી કરીને રાજ્યોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ફાળવે છે અને ઉપલબ્ધતા પર સતત દેખરેખ રાખે છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ ફર્ટિલાઇઝર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (IFMS) નામની ઓનલાઇન વેબ-આધારિત દેખરેખ સિસ્ટમ દ્વારા દેશભરમાં તમામ મુખ્ય સબસિડીવાળા ખાતરોની હિલચાલનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.

વધુમાં, ખાતર વિભાગ દ્વારા DA&FW, રાજ્યના કૃષિ અધિકારીઓ સાથે મળીને નિયમિત સાપ્તાહિક વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવે છે અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ ખાતર મોકલવા માટે સુધારાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

