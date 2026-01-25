પદ્મ એવોર્ડ્સ 2026ની જાહેરાત, મીર હાજી કાસમ સહિત 3 ગુજરાતીઓનું થશે પદ્મ એવોર્ડથી સન્માન
કેન્દ્ર સરકારે રવિવાર પદ્મ પુરસ્કાર 2026ની જાહેરાત કરી.
Published : January 25, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 3:07 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે રવિવારે પદ્મ પુરસ્કારો 2026 ની જાહેરાત કરી. આ પુરસ્કારો દર વર્ષે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરનાર વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે.
કર્ણાટકના અંકે ગૌડા અને મહારાષ્ટ્રના આર્મિડા ફર્નાન્ડિસને અનસંગ હીરોઝ શ્રેણીમાં પદ્મશ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે, મધ્યપ્રદેશના ભગવદાસ રાયકવાર અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના બ્રિજલાલ ભટને અનસંગ હીરોઝ શ્રેણીમાં પદ્મશ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. છત્તીસગઢના બુદ્રી થાટી અને ઓડિશાના ચરણ હેમ્બ્રમ, ઉત્તરપ્રદેશના ચિરંજી લાલ યાદવ અને ગુજરાતના ધાર્મિકલાલ ચુન્નીલાલ પંડ્યા, મીર હાજી કાસમ અને નિલેશ મંડલેવાલાનું પણ લિસ્ટમાં નામ છે.
Watch: According to sources, Dharmiklal Chunilal Pandya from Gujarat will be conferred the Padma Shri 2026 in the field of Art pic.twitter.com/42ovhJo5t0— IANS (@ians_india) January 25, 2026
આ સન્માન શા માટે ખાસ છે?
ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોમાંના પદ્મ પુરસ્કારો ત્રણ શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે: પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ શ્રી. આ પુરસ્કારો કલા, સામાજિક કાર્ય, જાહેર વહીવટ, વિજ્ઞાન, વેપાર અને ઉદ્યોગ, દવા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ, રમતગમત અને નાગરિક સેવા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપનારા વ્યક્તિઓને ઓળખે છે. પદ્મ વિભૂષણ અસાધારણ અને વિશિષ્ટ સેવા માટે, પદ્મ ભૂષણ સર્વોચ્ચ સ્તરની વિશિષ્ટ સેવા માટે અને પદ્મ શ્રી કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ સેવા માટે એનાયત કરવામાં આવે છે.
UNSUNG & UNIQUE Padma Awardees (#PeoplesPadma)— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2026
Continuing the principle of celebrating Ordinary Indians making Extraordinary Contributions, this year’s Padma Awards recognise a wide spectrum of unsung heroes from across the length and breadth of India. Each awardee represents… pic.twitter.com/zA28HDEfMm
આ વર્ષે પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતાઓની યાદી
1. અંકે ગૌડા
2. આર્મિડા ફર્નાન્ડીઝ
3. ભગવાનદાસ રાયકવાર
4. ભીખલ્યા લડક્યા ધીંડા
5. બ્રિજલાલ ભટ
6. બુધરી તાતી
7. ચરણ હેમબ્રમ
8. ચિરંજી લાલ યાદવ
9. ધરમલાલ ચુન્નીલાલ પંડ્યા
10. ગફરુદ્દીન મેવાતી જોગી
11. હેલી વોર
12. ઇન્દ્રજીત સિંહ સિદ્ધુ
13. કે. પાઝાનીવેલ
14. કૈલાશ ચંદ્ર પંત
15. ખેમ રાજ સુંદરિયાલ
16. કોલક્કાયિલ દેવકી અમ્માજી
17. કુમારસામી થંગરાજ
18. મહેન્દ્રકુમાર મિશ્રા
19. મીર હાજીભાઈ કાસમભાઈ
20. મોહન નગર
21. નરેશ ચંદ્ર દેવ વર્મા
22. નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલા
23. નૂરુદ્દીન અહેમદ
24. ઓથુવર તિરુથની સ્વામીનાથન
25. પદ્મ ગુરમેટ
26. પોખીલા લેખાથેપી
27. પુનિયામૂર્તિ નટેસન
28. આર. કૃષ્ણન
29. રઘુપત સિંહ
30. રઘુવીર તુકારામ ખેડકર
31. રાજસ્થાનપતિ કલિઅપ્પા ગોન્ડર
32. રામા રેડ્ડી મામીદી
33. રામચંદ્ર ગોડબોલે અને સુનીતા ગોડબોલે
34. એસ.જી. સુશીલમ્મા
35. સંગયુસંગ એસ. પોંગેનર
36. શફી શૌક
37. શ્રીરંગ દેવા લાડ
38. શ્યામ સુંદર
39. સિમાંચલ પાત્રો
40. સુરેશ હનાગાવાડી
41. તાગા રામ ભીલ
42. ટેચી ગુબિન
43. તિરુવરુર બક્તવત્સલમ
44. વિશ્વ બંધુ
45. યમનામ જાત્રા સિંહ