LPG સંકટ: રાજ્યોને 20 ટકા વધારે ગેસનો જથ્થો મળશે, 23 માર્ચથી નવી વ્યવસ્થા લાગુ થશે

દેશમાં LPG સંકટને જોતા રાજ્યોને ગેસની સપ્લાય વધારવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

প্রতিকাত্মক তসवीर
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 8:13 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશમાં ચાલી રહેલા ગેસ સંકટ વચ્ચે, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે શનિવારે રાજ્યોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. આ સંદર્ભમાં, મંત્રાલયના સચિવ ડૉ. નીરજ મિત્તલે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને LPG પુરવઠો વધારવાના નિર્દેશો જારી કર્યા છે.

તેમણે પોતાના પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, 23 માર્ચ, 2026 થી રાજ્યોને પહેલા કરતા 20 ટકા વધુ ગેસ મળશે. આ વધારા બાદ, રાજ્યો દ્વારા મળતો કુલ પુરવઠો કટોકટી પહેલાના સ્તરના 50 ટકા સુધી પહોંચી જશે.

હોટેલો ઉપરાંત ઢાબા અને ઔદ્યોગિક કેન્ટીન માટે પ્રાથમિકતા
વધારાના 20 ટકા ગેસ ફાળવણીનો ઉપયોગ પસંદગીના ક્ષેત્રો માટે પ્રાથમિકતાના ધોરણે કરવામાં આવશે. ડૉ. નીરજ મિત્તલના પત્ર મુજબ, આ પુરવઠો મુખ્યત્વે ઢાબા, હોટલ, રેસ્ટોરાં અને ઔદ્યોગિક કેન્ટીન તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવશે. આ પગલા પાછળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ખાણી-પીણીની સેવાઓ અને ફૂડ ઈન્ડસ્ટ્રી પર સંકટની અસર ઓછી રહે.

પ્રવાસી મજૂરો માટે 5 કિલોવાળા સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે
મંત્રાલયે સ્થળાંતર કરનારા કામદારોની જરૂરિયાતોને પણ ધ્યાનમાં લીધી છે. પત્ર મુજબ, સ્થળાંતર કરનારા કામદારો માટે 5 કિલો ફ્રી ટ્રેડ LPG (FTL) સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ સંદર્ભમાં, સચિવે રાજ્યોને આ વધારાના ફાળવણીના કાળાબજાર અથવા ડાયવર્ઝન (દુરુપયોગ)ને રોકવા માટે નક્કર પગલાં લેવા કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે.

ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને ડેરી ક્ષેત્રો માટે પણ રાહત
વધુમાં, ફૂડ પ્રોસેસિંગ એકમો અને ડેરી ક્ષેત્રને પણ આ વધારાના ગેસ ફાળવણીનો લાભ મળશે. વધુમાં, રાજ્ય સરકારો અથવા સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા સંચાલિત સબસિડીવાળી કેન્ટીન અને આઉટલેટ્સનો તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય લોકો માટે ભોજનની પહોંચી બની રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોમ્યુનિટી કિચનને પણ પ્રાથમિકતા સૂચિમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

