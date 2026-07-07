E20 પેટ્રોલ મુદ્દે કેન્દ્ર પર વરસ્યા કેજરીવાલ, કહ્યું - 30 કરોડ વાહનો પર ખતરો ઊભી કરી રહી છે સરકાર
કેજરીવાલે E20 પેટ્રોલ પર કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરતા કહ્યું, "સરકાર 30 કરોડ વાહનોને જોખમમાં મૂકી રહી છે. લોકોને E0, E10, E20 નો વિકલ્પ મળવો જોઈએ"
Published : July 7, 2026 at 5:13 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે મંગળવારે રાજધાની દિલ્હીમાં પાર્ટી મુખ્યાલયમાં આયોજિત એક પત્રકાર પરિષદમાં કેન્દ્ર સરકારની E20 પેટ્રોલ નીતિ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, કેન્દ્ર સરકાર કોઈપણ તૈયારી વિના સમગ્ર દેશ પર E20 પેટ્રોલ લાદી રહી છે, જેની કરોડો જૂના વાહનો પર અસર પડી શકે છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે, ઘણી ઑટો કંપનીઓના ઓનર મેન્યુઅલમાં E10 થી ઉપર ઇથેનોલ ભેળવવામાં આવતા પેટ્રોલને મંજૂરી આપતા નથી, જ્યારે કંપનીઓ સરકારી દબાણથી વિરુદ્ધ નિવેદનો આપી રહી છે. તેમણે માંગ કરી કે ત્રણેય વિકલ્પો: E0, E10 અને E20 પેટ્રોલ પંપ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, જેથી ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાત મુજબનું પેટ્રોલ પસંદ કરવાની છૂટ મળે.
સરકાર બળજબરીથી E20 પેટ્રોલ લાદી રહી છે
અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું કે, દેશભરના લોકો E20 પેટ્રોલ અંગે ચિંતિત છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર તેનો અમલ કરવા માટે અડી છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર લોકોને સમજાવવા માટે નવીન પદ્ધતિઓ અપનાવી રહી છે અને ઓટો કંપનીઓને E20 ની તરફેણમાં નિવેદનો પણ આપી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે 3 જુલાઈના રોજ છ મોટી ઓટો કંપનીઓને બોલાવીને એક પ્રેસ કૉન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં E20 પેટ્રોલને સલામત જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
ત્રણ કંપનીઓ પર 'જૂઠું બોલવાનો' આરોપ
અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, છ કંપનીઓમાંથી ત્રણ, મારુતિ સુઝુકી, ટોયોટા કિર્લોસ્કર મોટર અને હીરો મોટોકોર્પે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ E10 કે તેથી વધુ જૂની ગાડીઓમાં થઈ શકે છે અને તેનાથી કોઈ ખાસ નુકસાન થશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કંપનીઓ માટેના માલિકોના માર્ગદર્શિકા સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે વાહનમાં મહત્તમ 10 ટકા ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો 10 ટકા ઇથેનોલ પણ ડ્રાઇવિંગ અથવા ઇંધણ કાર્યક્ષમતા સમસ્યાઓનું કારણ બને છે, તો ઇથેનોલ વિના પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
માલિકોના માર્ગદર્શિકા અને જાહેર નિવેદનો વચ્ચે વિરોધાભાસ
કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, ઘણા ટોયોટા વાહનો, જેમ કે ઇનોવા, ફોર્ચ્યુનર અને અન્ય મોડેલો માટેના માર્ગદર્શિકા E10 સુધીની મંજૂરી આપે છે. તેવી જ રીતે, ઘણા મારુતિ મોડેલો માટેના માર્ગદર્શિકાઓ પણ 10 ટકાથી વધુ ઇથેનોલવાળા પેટ્રોલ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે જો કંપનીઓના દસ્તાવેજો અલગ રીતે જણાવે છે તો પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અલગ દાવો કેમ કરવામાં આવ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ કંપનીઓને પત્ર લખીને તેમની પાસેથી લેખિત ખાતરી માંગશે કે જો E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી કોઈપણ વાહનનું માઈલેજ ઓછું થાય છે અથવા એન્જિન અને ઈંધણ પ્રણાલીને નુકસાન થાય છે, તો તેની ભરપાઈ કોણ કરશે.
વડાપ્રધાનને પત્ર પણ લખશે
અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, તેઓ આવતા અઠવાડિયે વડાપ્રધાનને પત્ર પણ લખશે. તેમણે કહ્યું કે જો સરકાર E20 લાગુ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો તેણે સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે શું સરકાર કે ઓટો કંપનીઓ જૂના વાહનોને થતા કોઈપણ સંભવિત નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ વાહનની માઇલેજ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી જાય અથવા તેનું એન્જિન ખરાબ થઈ જાય તો ગ્રાહકને વળતર મળવું જોઈએ.
અન્ય દેશોના ભ્રામક ઉદાહરણો
અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, સરકાર એવો દાવો કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે કે વિશ્વભરના ઘણા દેશો E20 અથવા તેનાથી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રિત ઇંધણનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, મોટાભાગના દેશો હજુ પણ E10 અથવા ઓછા ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, જાપાનમાં E20 સુધી પહોંચવા માટે લાંબો ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ હતો, જ્યારે બ્રાઝિલમાં ઉચ્ચ ઇથેનોલ મિશ્રણ અપનાવવામાં દાયકાઓ લાગ્યા. તેનાથી વિપરીત, ભારતે થોડા વર્ષોમાં જ દેશભરમાં E20 લાગુ કર્યું.
30 કરોડ વાહનો જોખમમાં
કેજરીવાલે દાવો કર્યો કે, દેશમાં આશરે 22 કરોડ બાઈક્સ અને 8 કરોડ કાર E20 સુસંગત નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આશરે 30 કરોડ વાહનો જોખમમાં છે અને લોકોને નુકસાન થઈ શકે છે. તેમણે કેન્દ્ર સરકારને વિનંતી કરી કે, તેઓ પેટ્રોલ પંપ પર E20 ફરજિયાત બનાવવાને બદલે ત્રણેય ઇંધણ વિકલ્પો: E0, E10 અને E20 ઉપલબ્ધ કરાવે. તેમણે કહ્યું કે, ગ્રાહકોને તેમના વાહનની ક્ષમતા અને જરૂરિયાતો અનુસાર ઇંધણ પસંદ કરવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ.
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