કેન્દ્રએ METAને બાળ યૌન શોષણ કન્ટેન્ટને પ્રોત્સાહ આપતી ઇન્સ્ટા જાહેરાતો હટાવવા કહ્યું, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
IT મંત્રાલયે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર બાળ યૌન શોષણ સંબંધિત જાહેરાતોને લઈને મેટાને નોટિસ મોકલીને 7 દિવસમાં જવાબ માંગ્યો છે.
Published : July 5, 2026 at 4:03 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) એ મેટાને નોટિસ જારી કરી છે, જેમાં તેને બાળ જાતીય શોષણ અને દુર્વ્યવહાર સંબંધિત સામગ્રીને પ્રોત્સાહન આપતી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પેઇડ જાહેરાતો દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "મંત્રાલયે ઇન્સ્ટાગ્રામને બાળ જાતીય શોષણ સામગ્રીને પ્રોત્સાહન આપતી અથવા તેની ઍક્સેસને સરળ બનાવતી બધી જાહેરાતો અને સામગ્રી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે."
શનિવારે સાંજે જારી કરાયેલી નોટિસમાં, સરકારે સાત દિવસની અંદર વિગતવાર સમજૂતી પણ માંગી છે. આ પગલું આઇટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મંત્રાલયના અધિકારીઓને બાળ જાતીય શોષણ સામગ્રીને પ્રોત્સાહન આપવાના આરોપમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ જાહેરાતો અંગે મેટાને સમન્સ મોકલવા સૂચના આપ્યાના એક દિવસ પછી આવ્યું છે. કેલિફોર્નિયાના મેનલો પાર્કમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી ટેક જાયન્ટ મેટા લોકપ્રિય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપની માલિકી ધરાવે છે.
મંત્રાલયની તાજેતરની કાર્યવાહી બીબીસીના એક અહેવાલ બાદ આવી છે જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે મેટાની ભલામણ અલ્ગોરિધમ બાળ જાતીય શોષણ સામગ્રી ધરાવતા વિડિઓનો પ્રચાર કરી રહી છે. બીબીસી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આવી જાહેરાતો ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર દેખાઈ રહી છે, ભલે મેટાની જાહેરાત નીતિઓ સ્પષ્ટપણે નગ્નતા અને યૌન રીતે સ્પષ્ટ રીતે સામગ્રીને પ્રતિબંધિત કરે છે.
એવા આરોપો છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર "બળાત્કારના વીડિયો" અને "બાળકોના વીડિયો" જેવા શબ્દો ધરાવતી સશુલ્ક જાહેરાતો પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી, જે વપરાશકર્તાઓને ટેલિગ્રામ ચેનલો પર લઈ ગઈ હતી જ્યાં આવી સામગ્રી વેચાઈ રહી હતી.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ આ બાબતથી પરિચિત વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરીને અહેવાલ આપ્યો છે કે સરકાર આવી જાહેરાતોને કેવી રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી, આ આરોપો સામે આવ્યા પછી મેટાએ કયા સુધારાત્મક પગલાં લીધાં છે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે તે કયા રક્ષણાત્મક પગલાં અમલમાં મૂકવાની યોજના ધરાવે છે તે અંગે જવાબો માંગી શકે છે.
સૂત્રો જણાવે છે કે મધ્યસ્થી હોવા છતાં, મેટા "થર્ડ-પાર્ટી કન્ટેન્ટ" ની દલીલ અથવા બચાવ પાછળ છુપાઈ શકતું નથી. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "જો આરોપો સાચા હોવાનું જાણવા મળે છે, તો પ્લેટફોર્મને તે જાહેરાતો માટે જવાબદાર માનવામાં આવશે, જેનાથી તેને કમાણી થાય છે." સૂત્રોએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય આ બાબતના તકનીકી અને કાનૂની પાસાઓની સમીક્ષા કરશે, તો કોઈપણ એજન્સી, સત્તાધિકારી અથવા વ્યક્તિ જાહેરાતકર્તા અથવા પ્લેટફોર્મ સામે ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે જો તેઓ માને છે કે કાયદા હેઠળ ગુનો કરવામાં આવ્યો છે.
આ અઠવાડિયે બીજી વખત છે જ્યારે મેટા સરકારી તપાસ હેઠળ આવી છે અને નિયમનકારી દબાણનો સામનો કરી રહી છે. બુધવારે, કેન્દ્ર સરકારે WhatsApp પર રજૂ કરવામાં આવી રહેલા નવા 'યુઝરનેમ' ફીચર અંગે મેટાને નોટિસ જારી કરી હતી. સરકારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે આ ફીચર ઓનલાઈન છેતરપિંડી, ફિશિંગ, 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કૌભાંડો અને ઓળખ ચોરી જેવા સાયબર ગુનાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. સરકારે નિર્દેશ આપ્યો છે કે "સરકારના સંતોષ માટે" પરામર્શ અને સમીક્ષાઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ ફીચરનું રોલઆઉટ બંધ રાખવામાં આવે.
(એજન્સીઓના ઇનપુટ્સ સાથે)
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