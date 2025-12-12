દેશ 2027માં પહેલી ડિજિટલ વસ્તીગણતરી માટે તૈયાર, 11,718 કરોડના બજેટને કેબિનેટની મંજૂરી
ભારતમાં 2027ની વસ્તી ગણતરી માટે 11 હજાર કરોડ રૂપિયાના બજેટને કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
Published : December 12, 2025 at 5:52 PM IST
નવી દિલ્હી: કેબિનેટે 2027 ની વસ્તી ગણતરી માટે ₹11,718 કરોડના બજેટને મંજૂરી આપી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શુક્રવારે આ માહિતી આપી. વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 2027 ની વસ્તી ગણતરી માટે ₹11,718.24 કરોડને મંજૂરી આપી છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, શુક્રવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વસ્તી ગણતરી સંબંધિત નિર્ણયોનો પણ સમાવેશ થાય છે. બેઠકમાં આ પ્રક્રિયા માટેના બજેટને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે વસ્તી ગણતરી માટે ₹11,718.24 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.
મીડિયાને માહિતી આપતા, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે ભારતીય વસ્તી ગણતરી એ વિશ્વની સૌથી મોટી વહીવટી અને આંકડાકીય કવાયત છે. ભારતીય વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે. પ્રથમ, ઘરયાદી અને ઘર ગણતરી - એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026; અને બીજું, વસ્તી ગણતરી (PE) - ફેબ્રુઆરી 2027 (યુટી લદ્દાખ અને યુટી જમ્મુ અને કાશ્મીરના બરફથી ઢંકાયેલા બિન-સમકાલીન વિસ્તારો અને હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ રાજ્યો માટે, વસ્તી ગણતરી સપ્ટેમ્બર 2026 માં હાથ ધરવામાં આવશે).
આશરે 30 લાખ ફીલ્ડ કર્મચારીઓ આ વિશાળ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરશે. ડેટા સંગ્રહ માટે મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને દેખરેખ માટે કેન્દ્રીય પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવાથી વધુ સારી ગુણવત્તાનો ડેટા મળશે. ડેટા ખૂબ જ કાર્યક્ષમ અને વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ રીતે પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જેનાથી નીતિ-નિર્માણ પરિમાણો પરના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ એક બટનના ક્લિક પર મળી શકશે.
