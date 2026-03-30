વસ્તી ગણતરી માટે પૂરી પાડવામાં આવેલી વ્યક્તિગત માહિતી સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત છે: વસ્તી ગણતરી કમિશનર
આ વખતે સરકાર વસ્તી ગણતરી અંગે કડક રહેશે. કામમાં અવરોધ ઊભો કરવો અને નાગરિકોને અપમાનજનક પ્રશ્નો પૂછવાને ગુનો બનાવવામાં આવ્યો છે.
Published : March 30, 2026 at 1:55 PM IST
નવી દિલ્હી : રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને વસ્તી ગણતરી કમિશનર મૃત્યુંજય કુમાર નારાયણ સોમવારે બપોરે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધી, જેમાં તેઓ દેશની આગામી વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયા માટેનો રોડમેપ રજૂ કરી.
નવી દિલ્હીમાં નેશનલ મીડિયા સેન્ટર ખાતે એક બ્રીફિંગ દરમિયાન, કમિશનર સમગ્ર ભારતમાં વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયા કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવશે તે અંગેનો વિગતવાર રોડમેપ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ પહેલા, ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલે વસ્તી ગણતરીમાં સામેલ અધિકારીઓને પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ ગેરવર્તણૂક સામે કડક ચેતવણી આપી છે.
VIDEO | Delhi: On upcoming Census 2027, Registrar General and Census Commissioner of India Mritunjay Kumar Narayan says, “…For conducting the census process, detailed instruction manuals are prepared for enumerators and supervisors, and keeping India’s linguistic diversity in… pic.twitter.com/ZhJkJtFF9I— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026
ડેટાની બેદરકારી અથવા દુરુપયોગ, વસ્તી ગણતરી કામગીરીમાં અવરોધ અને નાગરિકોને ઇરાદાપૂર્વક અપમાનજનક અથવા અયોગ્ય પ્રશ્નો પૂછવાને ગુનાઓ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આવા ઉલ્લંઘનો વસ્તી ગણતરી અધિનિયમ, 1948 હેઠળ સજાપાત્ર છે, અને તેના પરિણામે દંડ અને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે છે. 17 માર્ચે તમામ રાજ્યોને મોકલવામાં આવેલા સંદેશમાં, નારાયણે વસ્તી ગણતરી અધિનિયમની કલમ 11 હેઠળ દંડની જોગવાઈઓ સમજાવી.
VIDEO | Delhi: On upcoming Census 2027, Registrar General and Census Commissioner of India Mritunjay Kumar Narayan says, “This time, through self-enumeration, people can digitally enter their own information. There will be a 15-day period before the house-to-house activity begins… pic.twitter.com/HlAiXTOzJr— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026
આ દંડ ગુનાની ગંભીરતાના આધારે રુ.1,000થી ત્રણ વર્ષની જેલ અથવા બંને સુધીની હોઈ શકે છે. આગામી વસ્તી ગણતરીની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયાનું સંપૂર્ણ ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવશે. પ્રથમ વખત, સમગ્ર કવાયત ઓનલાઈન હાથ ધરવામાં આવશે. આનાથી નાગરિકો સ્વ-ગણતરી સિસ્ટમ દ્વારા નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં તેમની માહિતી સબમિટ કરી શકશે.
એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારમાં, એક જ ઘરમાં રહેતા લિવ-ઇન યુગલોને 2027ની વસ્તી ગણતરીમાં પરિણીત ગણવામાં આવશે, જો તેઓ તેમના સંબંધને સ્થિર માને છે. વસ્તી ગણતરીનું સ્વ-ગણતરી પોર્ટલ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે શું લિવ-ઇન યુગલોને પરિણીત ગણવામાં આવશે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "જો તેઓ (દંપતી) તેમના સંબંધોને સ્થિર માને છે, તો તેમને ખરેખર પરિણીત યુગલ ગણવા જોઈએ." ભારતની વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયાઓના સંદર્ભમાં આ પ્રકારનું વલણ ઔપચારિક રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે તે પહેલી વાર છે.
VIDEO | Delhi: On upcoming Census 2027, Registrar General and Census Commissioner of India Mritunjay Kumar Narayan says, “The reference date of the census is very important. The reference time is March 1st midnight between February 28th, 2027, and March 1st, 2027. This reference… pic.twitter.com/sq2lQI3Erf— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026
ઓનલાઈન સિસ્ટમ અપનાવવાથી લોકો પોતાની વસ્તી ગણતરીની માહિતી સીધી જાતે દાખલ કરી શકશે, જેનાથી વસ્તી ગણતરી કલેક્ટર્સ પરની નિર્ભરતા ઓછી થશે અને ડેટા સંગ્રહ પ્રક્રિયા સરળ બનશે. વસ્તી ગણતરી પ્રશ્નાવલીના ઘરયાદીના તબક્કામાં 33 પ્રશ્નોનો સમાવેશ થશે, જેમાં એક ઘરમાં રહેતા પરિણીત યુગલોની સંખ્યા વિશેનો એક પ્રશ્નનો સમાવેશ થાય છે.
આ તબક્કાનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરના ઘરોનો સંપૂર્ણ ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે અને તે 45 દિવસ સુધી ચાલવાની અપેક્ષા છે. 'ઘર યાદી' તબક્કો 1 એપ્રિલથી 30 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે પૂર્ણ થવાનો છે, જેમાં દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ માટે વ્યક્તિગત સમયમર્યાદા અધિકારીઓ દ્વારા અલગથી જારી કરવામાં આવશે.
