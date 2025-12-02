ETV Bharat / bharat

2027ની વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે: ગૃહ મંત્રાલય

2027ની વસ્તી ગણતરીમાં, રાજકીય બાબતોની કેબિનેટ સમિતિના 4 એપ્રિલ, 2025ના નિર્ણય મુજબ જાતિ ગણતરી કરવામાં આવશે.

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 10:02 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે મંગળવારે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે 2027ની વસ્તી ગણતરીમાં જાતિ ગણતરી કરવામાં આવશે, અને આ પ્રક્રિયા ડિજિટલ રીતે કરવામાં આવશે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે, "૨૦૨૭ની વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ દ્વારા ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવશે, અને ઓનલાઇન સ્વ-ગણતરી પણ લાગુ કરવામાં આવશે. સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ વેબ પોર્ટલ દ્વારા કરવામાં આવશે."

લોકસભામાં ઉઠાવવામાં આવેલા એક પ્રશ્નના જવાબમાં રાયે જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરીનો પ્રથમ તબક્કો, એટલે કે, ઘર નોંધણી અને હાઉસિંગ વસ્તી ગણતરીનું પ્રી-ઓડિટ, 16 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજના ગેઝેટ સૂચના મુજબ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના પસંદ કરેલા નમૂના વિસ્તારોમાં હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

કોંગ્રેસ સાંસદ ચમાલા કિરણ કુમાર રેડ્ડી અને ભાજપના સાંસદ એટેલા રાજેન્દ્રના પ્રશ્નોના જવાબમાં રાયે જણાવ્યું હતું કે, "2027 ની વસ્તી ગણતરીમાં, 4 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ રાજકીય બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCPA) ના નિર્ણય અનુસાર જાતિ ગણતરી કરવામાં આવશે."

કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં, ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરી 2027 બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે: પ્રથમ તબક્કો - ઘર સૂચિ અને હાઉસિંગ વસ્તી ગણતરી - એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી, રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સરકારોની સુવિધા અનુસાર 30 દિવસના સમયગાળામાં, ત્યારબાદ બીજો તબક્કો - વસ્તી ગણતરી (PE).

રાયે જણાવ્યું હતું કે, "જનગણના ફેબ્રુઆરી 2027 માં હાથ ધરવામાં આવશે, જેની સંદર્ભ તારીખ 1 માર્ચ, 2027 ના રોજ 00:00 કલાક છે, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ રાજ્યોના બરફથી ઢંકાયેલા વિસ્તારો સિવાય, જ્યાં તે સપ્ટેમ્બર 2026 માં હાથ ધરવામાં આવશે, તેની સંદર્ભ તારીખ 1 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ 00:00 કલાક છે."

સરકાર પાસે ડ્રાફ્ટ વસ્તી ગણતરીના પ્રશ્નો પ્રકાશિત કરવા અને આ પ્રશ્નો પર સામાન્ય લોકો અથવા લોકોના પ્રતિનિધિઓ પાસેથી ઇનપુટ મેળવવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ છે કે કેમ તે પૂછવામાં આવતા, રાયે કહ્યું કે વિવિધ મંત્રાલયો, વિભાગો, સંગઠનો અને વસ્તી ગણતરી ડેટા યુઝર્સ વગેરે તરફથી પ્રાપ્ત ઇનપુટ અને સૂચનોના આધારે દરેક વસ્તી ગણતરી પહેલાં વસ્તી ગણતરી પ્રશ્નાવલીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું, "ડ્રાફ્ટ વસ્તી ગણતરી પ્રશ્નાવલીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા, તેમની શક્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ક્ષેત્રમાં તેનું પૂર્વ-પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. વસ્તી ગણતરી નિયમનો, 1990 ના નિયમ 6 અનુસાર, વસ્તી ગણતરી પ્રશ્નાવલી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિયમોની કલમ 8 ની પેટા કલમ (1) હેઠળ સત્તાવાર ગેઝેટ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવે છે."

રાયએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વસ્તી ગણતરીનો ઇતિહાસ 150 વર્ષથી વધુ જૂનો છે. આગામી વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવા માટે અગાઉની વસ્તી ગણતરીઓમાંથી શીખેલા પાઠ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. દરેક વસ્તી ગણતરી પહેલાં સંબંધિત હિસ્સેદારો પાસેથી ઇનપુટ પણ માંગવામાં આવે છે."

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ શત્રુઘ્ન સિંહાના પ્રશ્નના જવાબમાં કે શું વસ્તી ગણતરી અભિયાન માટે શિક્ષકોને ગણતરીકાર તરીકે રોકવામાં આવશે, રાયે કહ્યું, "વસ્તી ગણતરી દરમિયાન, પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને સામાન્ય રીતે ગણતરીકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. વસ્તી ગણતરી 2027 માટે સમયરેખા અગાઉની વસ્તી ગણતરીઓમાં અપનાવવામાં આવેલી પદ્ધતિઓ જેવી જ રાખવામાં આવી છે."

જ્યારે રાયને વસ્તી ગણતરીમાં સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવનાર અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગો અને અન્ય જાતિઓના નામ અને કુલ સંખ્યા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, “વસ્તી ગણતરીમાં, અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ની ગણતરી SC અને ST ની સૂચિત યાદી અનુસાર સખત રીતે કરવામાં આવે છે, જે બંધારણ (અનુસૂચિત જાતિ) આદેશ, 1950 અને બંધારણ (અનુસૂચિત જનજાતિ) આદેશ, 1950 (સમય સમય પર સુધારેલા) દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવી છે.”

