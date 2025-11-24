ETV Bharat / bharat

આવતીકાલે અયોધ્યા રામ મંદિરમાં વિવાહ પંચમી નિમિત્તે ભવ્ય ઉજવણી; રાજા રામ પીળા વસ્ત્રો કરશે ધારણ, પીએમ મોદી કરશે આરતી

રામ મંદિરની ટોચ પર ધ્વજવંદન સમારોહ પણ થશે. પીળા વસ્ત્રો ડિઝાઇનર મનીષ ત્રિપાઠી દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 7:06 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 7:11 PM IST

અયોધ્યા: 25 નવેમ્બર, લગ્ન પંચમીના દિવસે, રામ મંદિરની ટોચ પર ધ્વજવંદન સમારોહ થશે. આ દિવસે, રામ લલ્લા અને રાજા રામ અને પહેલા માળે બિરાજમાન માતા સીતાને પણ સોનાથી જડિત પીળા વસ્ત્રો પહેરાવશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહેલી વાર આરતી કરશે. પીળા વસ્ત્રો ફેશન ડિઝાઇનર મનીષ ત્રિપાઠી દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે તેને રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને સોંપ્યો છે.

પૌરાણિક માન્યતા શું છે:

વિવાહ પંચમીને અયોધ્યા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ માનવામાં આવે છે. ત્રેતાયુગમાં આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામ અને માતા જાનકીના લગ્ન સમારોહ થયો હતો. ધાર્મિક માન્યતા મુજબ હિન્દુ રિવાજોમાં લગ્ન દરમિયાન પીળો રંગ પહેરવામાં આવે છે. આ લગ્ન પંચમી પર માતા સીતા અને ભગવાન શ્રી રામ પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરે છે, જે તેને ખૂબ જ શુભ પ્રસંગ બનાવે છે. પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરવાનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રોમાં પણ છે. 25 નવેમ્બરના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન, ભગવાન શ્રી રામ લલ્લા અને માતા સીતા, પ્રથમ માળે બિરાજમાન, ભગવાન શ્રી રામ અને તેમના ત્રણ ભાઈઓને શણગારવામાં આવશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અહીં પહોંચશે અને પહેલી વાર આરતી કરશે.

કપડાની વિશેષતા શું છે:

ડિઝાઇનર મનીષ ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાનના વસ્ત્રો પીળા રંગના છે. તે સોનાના દોરાથી દોરેલા છે. આ સમગ્ર કાર્ય દક્ષિણ ભારતીય શૈલીમાં કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે આ વસ્ત્રો બનાવવાની પ્રક્રિયા એક વર્ષ પહેલા શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રામ લલ્લા અને રામ દરબારના વસ્ત્રો પણ પીળા રંગના છે. આમાં માતા સીતાના વસ્ત્રો પીળા અને લાલ રંગનું મિશ્રણ છે.

શું છે સમગ્ર કાર્યક્રમ?

રામ મંદિરની ટોચ પર ધ્વજવંદન સમારોહ 25 નવેમ્બરના રોજ થશે. અભિજિત મુહૂર્ત (શુભ સમયનો સમય) દરમિયાન શિખર પર ભગવો ધ્વજ લહેરાશે અને તેની સાથે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવશે. ધ્વજવંદન કર્યા પછી શંખ બરાબર 10 સેકન્ડ સુધી ગુંજશે. આ સમય દરમિયાન પુષ્પવર્ષા પણ થશે. આ ગૌરવપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને આરએસએસના વડા મોહન ભાગવત હાજર રહેશે.

શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાયે જણાવ્યું હતું કે, ધ્વજવંદન સમારોહમાં 7500 મહેમાનોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ધ્વજવંદન સમારોહની તૈયારીઓ સારી રીતે ચાલી રહી છે. ધ્વજવંદનનો ટ્રાયલ સફળ રહ્યો છે.

તૈયારીઓ ચાલી રહી છે:

અયોધ્યા જિલ્લા અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશના 7000 લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, મંદિરના નિર્માણમાં સામેલ 600 થી વધુ લોકોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ પણ હાજર રહેશે. જુદા જુદા જિલ્લાઓ માટે અલગ અલગ રંગો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. દરેક માટે બેઠક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

રામ મંદિર ટ્રસ્ટના વહીવટીતંત્રના વડા ગોપાલજી રાવે જણાવ્યું હતું કે, ધ્વજવંદન સમારોહ દરમિયાન મંદિર સંકુલમાં વાતાવરણ આધ્યાત્મિક અને ઉત્સવમય રહેશે. સંતો અને મહંતોની હાજરી અને શંખના અવાજથી આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સર્જાશે. આ કાર્યક્રમથી એવું લાગશે કે જાણે આખું અયોધ્યા કોઈ દૈવી ઉજવણીમાં ડૂબી ગયું હોય.

ટ્રસ્ટે આને રામ લલ્લા માટે મહાપ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમોની શ્રેણીનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ગણાવ્યો છે. આ ક્ષણ માત્ર મંદિર નિર્માણ યાત્રામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ નથી પણ વિશ્વભરના રામ ભક્તો માટે ભાવનાત્મક અને આધ્યાત્મિક ઊર્જાનું કેન્દ્ર પણ બનશે.

ધ્વજવંદન સમૂહ ઉજવણી:

શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે શહેરના તમામ સંતો અને મહંતોને અપીલ કરી છે. આ પહેલના ભાગ રૂપે, અયોધ્યાના 5000 મંદિરોમાં ભગવા ધ્વજ ફરકાવવામાં આવશે. ટ્રસ્ટે અયોધ્યાના સામાન્ય નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ તેમના ઘરો પર ધ્વજ ફરકાવે જેથી આખું શહેર રામ પ્રત્યેની ભક્તિના રંગોથી ભરાઈ જાય. આ ધ્વજ ફરકાવવાની ઝુંબેશનો ઉદ્દેશ્ય અયોધ્યાને એક સામૂહિક ધાર્મિક ઉજવણીમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે.

ટ્રસ્ટ જણાવે છે કે શહેરના મુખ્ય ચોક, રસ્તાઓ અને ઘાટો પર ખાસ સજાવટ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક નાગરિકો પણ તેમના ઘરો અને દુકાનો પર ધ્વજ ફરકાવીને ઉજવણીમાં જોડાશે. આખા શહેરને દીવા, ફૂલો અને ધ્વજના ભવ્ય પ્રદર્શનથી શણગારવામાં આવશે. અયોધ્યામાં ઘણા પરિવારો આ કાર્યક્રમને તેમની પેઢીઓ માટે યાદગાર ક્ષણ ગણાવીને ભાગ લેવા માટે સક્રિયપણે તૈયારી કરી રહ્યા છે.

અયોધ્યા ભવ્ય દેખાશે:

શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સભ્ય ડૉ. અનિલ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, ધ્વજ ફરકાવવાનો સમારોહ અનોખો હશે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રના લોકો તેને પોતાની આંખોથી જોશે. આ કાર્યક્રમનું દૂરદર્શન પર જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે. તે જ દિવસે, દરેક વ્યક્તિ પોતાના મંદિરોમાં ધ્વજ પણ ફરકાવશે.

હનુમાન ગઢીના મહંત સંજય દાસે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી અયોધ્યા આવી રહ્યા છે. જો તેઓ હનુમાનગઢી પહોંચશે તો તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે. હનુમાનજી મહારાજ પોતે હનુમાનગઢી મંદિરમાં ધ્વજ લઈને બિરાજમાન છે. અયોધ્યાના તમામ મંદિરોમાં તે ચોક્કસપણે ફરકાવવો જોઈએ. અમે અમારા સ્થળોએ પણ ધ્વજ ફરકાવીશું.

