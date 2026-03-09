કોલકાતામા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીને થયો કડવો અનુભવ, લોકોએ કાળા વાવટા ફરકાવી, 'પાછા જાઓ'નો કર્યો સૂત્રોચ્ચાર
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર જ્યારે કાલીઘાટ મંદિરના દર્શનાર્થે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે કોલકાતામાં તેમને લોકોના વિરોધ પ્રદર્શનનો સામનો કરવો પડ્યો.
Published : March 9, 2026 at 12:54 PM IST
કોલકાતા: ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર સોમવારે સવારે દક્ષિણ કોલકાતાના કાલીઘાટ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતાં. મંદિર તરફ જતા સમયે તેમને લોકોના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કેટલાંક પ્રદર્શનકારીએ તેમની સામે કાળા વાવટા ફરકાવ્યા હતા અને "પાછા જાઓ!" ના સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા. ઘટનાસ્થળે હાજર પોલીસ દળોએ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લીધી હતી, ત્યારબાદ જ્ઞાનેશ કુમાર મંદિરમાં ગયા અને દર્શન સાથે પ્રાર્થના કરી હતી.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારી માટે CECની આગેવાની હેઠળ ચૂંટણી પંચની ટીમ કોલકાતામાં છે. જ્ઞાનેશ કુમારના કોલકાતા આગમન બાદ, રવિવારે રાત્રે એરપોર્ટ નજીક પણ આવા જ વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યા હતા, જેમાં TMC કાર્યકરોએ મતદાર યાદીના SIR કવાયત અંગે CEC સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. જ્યારે તેમનો કાફલો એરપોર્ટથી નીકળી રહ્યો હતો, ત્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તેમને નિશાન બનાવ્યા હતા અને "પાછા જાઓ!" ના નારા લગાવ્યા હતા. VIP રોડ પર કૈખલી વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યાં હતા ત્યારે પણ કેટલાંક લોકોએ CECની સામે કાળા વાવટા ફરકાવ્યા હતાં.
#WATCH | West Bengal: Locals protest and show a black flag to the convoy of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar outside airport in Kolkata.— ANI (@ANI) March 8, 2026
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, with full bench Election Commissioners, arrived in Kolkata for a three-day visit. They… pic.twitter.com/WIxLAfuyNC
ડાબેરી પક્ષના કાર્યકરોએ પણ એરપોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના કારણે વિસ્તારમાં તણાવ વધ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, પરિસ્થિતિને મજબૂત રીતે સંભાળવામાં આવી હતી, જેના કારણે વિરોધ પ્રદર્શનો વધુ વકરે નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કુમારની ત્રણ દિવસની મુલાકાત માટે વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે રાજકીય પક્ષો, સુરક્ષા એજન્સીઓ અને વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીઓ સાથે બેઠકો કરશે. કુમાર સાથે ચૂંટણી કમિશનર એસએસ સંધુ અને વિવેક જોશી પણ છે, જે બંને ચૂંટણી યોજાનારા રાજ્ય બંગાળના પ્રવાસે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચની પૂર્ણ બેન્ચ પહેલા માન્યતા પ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય પક્ષો સાથે મુલાકાત કરશે અને ચૂંટણીના સંચાલન અંગે તેમની ચિંતાઓ અને સૂચનો સાંભળશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પછી પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓના નોડલ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે અને વરિષ્ઠ પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ સાથે વિગતવાર સમીક્ષા બેઠક કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ, તૈનાતી યોજનાઓ અને ચૂંટણી પહેલા સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપેક્ષા છે.
મંગળવારે, મુલાકાતના છેલ્લા દિવસે, ચૂંટણી પંચની ટીમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) મનોજ કુમાર અગ્રવાલ અને CAPF નોડલ અધિકારી સાથે મુલાકાત કરશે. કુમાર અને તેમની ટીમ બૂથ-સ્તરના અધિકારીઓ સાથે પણ વાતચીત કરશે અને રવાના થતા પહેલા એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધશે.