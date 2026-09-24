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'48 કલાકની અંદર રાજીનામું આપે CEC જ્ઞાનેશ કુમાર...'CJP ચીફ અભિજીત દીપકેએ ખોલ્યો મોરચો, ધરણાની ચેતવણી

CJPના સંસ્થાપક અભિજીત દીપકેએ CEC જ્ઞાનેશ કુમારનું રાજીનામું માંગ્યુ છે.

CJPના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકે, પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસ અને સહ-સંયોજક આશુતોષ રાંકાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી.
CJPના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકે, પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસ અને સહ-સંયોજક આશુતોષ રાંકાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 6:02 PM IST

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નવી દિલ્હી: મતદાર યાદીની 'સ્પેશ્યલ ઇન્ટેસિવ રિવીઝન' (SIR)ને લઇને ચૂંટણી પંચની અંદર મતભેદોના મીડિયા રિપોર્ટ બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે. દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ મોરચો ખોલતા રાજીનામા માટે 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે.

દિલ્હીમાં આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પાર્ટીના નેતાઓ અભિજીત દીપકે, સૌરભ દાસ અને આશુતોષ રાંકાએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પર દેશની લોકશાહી વ્યવસ્થાને નબળી કરવા અને મતદાર યાદીમાં મોટા પાયે ગડબડનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ સાથે CJPએ ચેતવણી આપી છે કે જો નક્કી સમયસીમાની અંદર મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પોતાના પદ પરથી રાજીનામું નથી આપતા તો પાર્ટી દિલ્હીમાં એક મોટા દેશવ્યાપી આંદોલનની શરૂઆત કરશે.

CJPના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકેએ કહ્યું, "ભાજપ 2024ની ચૂંટણીમાં બહુમત મેળવી શકી નહતી. બહુમત ન મળવા પર ગભરાટ ફેલાયો હતો. 400 પારનો નારો આપ્યા બાદ તે 240 બેઠકો પર સમેટાઇ ગઇ હતી. તે બાદ તેમણે અહેસાસ થયો કે દેશનો મૂડ બદલાઇ રહ્યો છે અને પ્રાદેશિક તાકાતો મજબૂતીથી ઉભરીને સામે આવી છે, પછી મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે હોય, NCP, એમકે સ્ટાલિન, પિનરાઇ વિજયન, અરવિંદ કેજરીવાલ કે મમતા બેનરજી આ તમામ મુખ્યમંત્રી એક એક કરીને હારી ગયા હતા. આ કોઇ સંયોગ ન હોઇ શકે. તમે એક ચોક્કસ પેટર્ન જોઇ શકો છો. આ તમામ મુખ્યમંત્રીઓ 2024માં એકસાથે આવ્યા હતા અને ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો. તેઓ એક પછી એક સત્તાની બહાર થઇ ગયા? પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનરજીની બેઠક પરથી 50,000 મત હટાવી દેવામાં આવ્યા અને તે લગભગ 15,000 મતથી હારી ગયા. એમ કે સ્ટાલિનની બેઠક પરથી એક લાખ મત હટાવી દેવામાં આવ્યા અને તે લગભગ 45,000 મતથી હારી ગયા. દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલની બેઠક પરથી 40,000 મત હટાવી દેવામાં આવ્યા અને તે લગભગ 4000-5000 મતથી હારી ગયા."

લોકશાહીને સરમુખત્યારશાહીમાં ફેરવવાનો આરોપ

પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા અભિજીત દીપકેએ કહ્યું કે, તાજેતરમાં ચૂંટણી આયોગની કાર્યપ્રણાલીને લઇને સામે આવેલા મીડિયા રિપોર્ટ્સે આ સાબિત કરી દીધુ કે નિષ્પક્ષ ચૂંટણી એક મોટી છેતરપિંડી બની ગઇ છે. CJPએ દાવો કર્યો કે મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને તેલંગાણા જેવા રાજ્યમાં યોજનાબદ્ધ રીતે કરોડો માન્ય મતદારોના નામ યાદીમાંથી હટાવી દીધા છે.

અભિજીત દીપકેએ કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે, જ્યારથી જ્ઞાનેશ કુમારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરનું પદ સંભાળ્યું છે, દેશમાં જનતા દ્વારા સરકાર પસંદ કરવાની પરંપરા પ્રભાવિત થઇ છે, તેમણે આંકડાનો હવાલો આપતા કહ્યું કે સામાન્ય મતના અંતરથી ચૂંટણી રાજ્યમાં આ પ્રકારના મોટા પાયે નામ કાપવા એક સમજી વિચારેલી રાજકીય રણનીતિનો ભાગ છે જેનાથી પ્રાદેશિક પક્ષ અને વિપક્ષના મજબૂત ચહેરાઓને નબળા પાડી શકાય.

ચૂંટણી પંચની અંદર આંતરિક અસહમતિ અને સોફ્ટવેર પર સવાલ

પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુખ્ય પોઇન્ટમાં સૌરભ દાસે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચના અન્ય સભ્યોએ કેટલાક નિર્ણય અને SIR પ્રક્રિયા પર પોતાની અસહમતિ અને આપત્તિ નોંધાવી હતી જેને નજરઅંદાજ કરવામાં આવી. સ્થાનિક સ્તરના અધિકારીઓ (ERO/SDM)ના અધિકારીઓને સીમિત કરી તમામ નિયંત્રણ એક કેન્દ્રીય સોફ્ટવેર અને દિલ્હી સ્તર પર કેન્દ્રિત કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

CJPની મુખ્ય માંગ

રાજીનામું અને ગુનાહિત તપાસ: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર તરત રાજીનામું આપે અને તેમના વિરૂદ્ધ નિષ્પક્ષ ગુનાહિત અને દેશદ્રોહ જેવી કલમો હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવે. સાથે જ આ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે કે આ નિર્ણયની પાછળ કોનો આદેશ હતો.

ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર રોક: આગામી ચૂંટણીઓ પહેલા SIR પ્રક્રિયાને સ્થગિત કરવામાં આવે, જાન્યુઆરી 2025ની મતદાર યાદીને પુન:સ્થાપિત કરવામાં આવે અને એક સ્વતંત્ર ન્યાયિક તપાસ પંચની રચના કરવામાં આવે.

નવો કાયદો: ચૂંટણી કમિશનરની નિયુક્તિ સાથે જોડાયેલો 2023નો કાયદો બદલવામાં આવે અને તેમાં સિવિલ સોસાયટીની સક્રિય ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.

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