સીડીએસ જનરલ અનિલ ચૌહાણ નિવૃત્ત થયા, કહ્યું- 'ખૂબ જ સંતોષજનક અને શાનદાર રહ્યો કાર્યકાળ'

નિવૃત્તિ પહેલા જનરલ અનિલ ચૌહાણને સેરેમોનિયલ ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યો, રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક પર પુષ્પચક્ર અર્પણ કરી લશ્કરી સેવાને કહ્યું અલવિદા.

CDS જનરલ અનિલ ચૌહાણ (ANI)
Published : May 30, 2026 at 1:29 PM IST

નવી દિલ્હી : ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ અનિલ ચૌહાણ આજે શનિવાર 30 મે 2026ના રોજ નિવૃત્ત થયા છે. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે તેમનો કાર્યકાળ 'ખૂબ જ સંતોષજનક અને શાનદાર' રહ્યો. રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક પર સેરેમોનિયલ ગાર્ડ ઓફ ઓનર અને પુષ્પચક્ર અર્પણ કર્યા બાદ તેમણે લશ્કરી સેવાને અલવિદા કહી દીધું.

જનરલ ચૌહાણે નિવૃત્તિ પર કહ્યું કે, "ત્રણેય સેનાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલો ગાર્ડ ઓફ ઓનર મારા માટે સન્માનની વાત છે. આ માટે હું તમામનો આભારી છું." આ સેરેમોનિયલ ફેરવેલ એવા સમયે થઈ રહ્યું છે જ્યારે જનરલ ચૌહાણ સીડીએસ અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મિલિટરી અફેર્સના સેક્રેટરી તરીકેનો પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે.

લાંબો અને શાનદાર લશ્કરી કાર્યકાળ

1981માં ઇન્ડિયન આર્મીમાં કમિશન પામેલા જનરલ ચૌહાણનો ચાર દાયકાથી વધુનો લાંબો અને શાનદાર લશ્કરી કાર્યકાળ રહ્યો છે. આ દરમિયાન તેમણે મહત્વપૂર્ણ કમાન્ડ અને સ્ટાફ નિયુક્તિઓ સંભાળી. તેમની શ્રેષ્ઠ સેવા માટે તેમને પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, ઉત્તમ યુદ્ધ સેવા મેડલ, અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, સેના મેડલ અને વિશિષ્ટ સેવા મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

કાર્યકાળ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ફાળો

ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (સીડીએસ) તરીકેના પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે ત્રણેય સેનાઓ વચ્ચે તાલમેલ અને એકીકરણને આગળ ધપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. આ પહેલા સીડીએસ ચૌહાણે શુક્રવારે જોઈન્ટ એર ડિફેન્સ ડોક્ટ્રિન જારી કર્યું હતું. એકીકૃત રક્ષા સ્ટાફ મુખ્યાલયે આને સશસ્ત્ર દળોમાં સિનર્જી, એકીકરણ અને ઓપરેશનલ તૈયારી વધારવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ કદમ ગણાવ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે, 25 મેના રોજ, નિવૃત્ત થનારા સીડીએસ ચૌહાણે ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફ કમિટીની સમાપન બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.

24 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ મંજૂર થયું હતું એક્સટેન્શન

જનરલ અનિલ ચૌહાણનો મૂળ કાર્યકાળ 30 મે 2026ના રોજ પૂર્ણ થવાનો હતો. 24 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ કેબિનેટની એપોઇન્ટમેન્ટ્સ કમિટી (ACC)એ તેમના એક્સટેન્શનને મંજૂરી આપી હતી, જેના કારણે તેમનો કાર્યકાળ 30 મે 2026 સુધી વધારવામાં આવ્યો હતો. આજે તે કાર્યકાળ પૂર્ણ થયો.

જનરલ ચૌહાણ સીડીએસના પદ પરથી નિવૃત્ત થનારા પ્રથમ જનરલ છે. તેમના નામે અનેક મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિઓ નોંધાયેલી છે, જેમાં સંયુક્ત લશ્કરી ખ્યાલ અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં વિવિધ સુધારાઓનો સમાવેશ થાય છે.

