પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી પર CCS બેઠકમાં પરિસ્થિતિની ચર્ચા; શાહ અને જયશંકર સહિત અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ હાજર રહ્યા

પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠક પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને ચાલી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 9:11 PM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી. બેઠક દરમિયાન, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધથી ઊભી થયેલી ભારતની વર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.

ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ ઉપરાંત, આ બેઠકમાં વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર, નિર્મલા સીતારમણ, પિયુષ ગોયલ, શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, જે.પી. નડ્ડા, અશ્વિની વૈષ્ણવ, મનોહર લાલ ખટ્ટર, પ્રહલાદ જોશી, કિંજરાપુ રામમોહન નાયડુ અને હરદીપ સિંહ પુરી સહિત અનેક કેન્દ્રીય પ્રધાનો હાજરી આપી રહ્યા છે.

CCS બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ, પીએમના મુખ્ય સચિવ પી.કે. મિશ્રા, શક્તિકાંત દાસ અને કેબિનેટ સચિવ ટી.વી. સોમનાથન પણ હાજર છે. બેઠકમાં સામાન્ય જનતાની આવશ્યક જરૂરિયાતો, જેમ કે ખોરાક, LPG, પેટ્રોલ અને ડીઝલની ઉપલબ્ધતા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

10 દિવસમાં બીજી CCS બેઠક

છેલ્લા 10 દિવસમાં CCSની આ બીજી બેઠક છે. આ પહેલા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 23 માર્ચે CCS બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી, જેમાં પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષની ભારત પર અસર ઘટાડવાના પગલાંનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું.

એવું અહેવાલ છે કે CCS અગાઉના નિર્ણયોની સમીક્ષા કરશે, PNG અને LPGનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, ખાતરોની ઉપલબ્ધતાનું મૂલ્યાંકન કરશે અને ભવિષ્યની વ્યૂહરચના પર ચર્ચા કરશે.

PM મોદીએ 'મન કી બાત' માં આ મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો

તેમના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમના તાજેતરના એપિસોડમાં, PM મોદીએ પરિસ્થિતિને પડકારજનક ગણાવી હતી અને નાગરિકોને એકતા જાળવવા વિનંતી કરી હતી. વધુમાં, વડા પ્રધાને અફવાઓ ફેલાવવા અને મુદ્દાનું રાજકારણ કરવા સામે ચેતવણી આપી હતી. તેમણે આ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સામૂહિક જવાબદારીના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. અગાઉની બેઠકોમાં, આ સંઘર્ષને કારણે થતા વિક્ષેપો - ખાસ કરીને વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલાઓ પરની અસર અંગે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

