OLAને મોંઘી પડી 'એડવાન્સ ટિપ્સ': CCPAએ ફટકાર્યો 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ
ગ્રાહક સુરક્ષા નિયમનકારે પ્લેટફોર્મના પ્રી-રાઇડ પેમેન્ટ પ્રોમ્પ્ટ્સને ગેરમાર્ગે દોરનારા ગણાવ્યા છે, તેમને 'અન્યાયી વેપાર પ્રથા' તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા છે.
Published : November 12, 2026 at 9:47 PM IST
નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (CCPA)એ કેબ હેલિંગ પ્લેટફોર્મ 'ઓલા'નું સંચાલન કરતી કંપની ANI ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પર 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. કંપની પર ભ્રામક પ્રોમ્પ્ટ પ્રદર્શિત કરવાનો આરોપ છે, જે ગ્રાહકોને રાઇડ બૂક કરાવતા પહેલા ડ્રાઇવરને 'ટિપ' આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેનો અર્થ એ છે કે આમ કરવાથી બૂકિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે.
ગ્રાહક સુરક્ષા નિયમનકારે તેના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, પ્લેટફોર્મ દ્વારા પ્રદર્શિત પ્રોમ્પ્ટ, જે રાઇડ પહેલાં વધારાની ચુકવણીઓ માંગતો હતો, તે ભ્રામક હતા. આ ક્રિયાઓ 'અન્યાયી વેપાર પ્રથા' અને 'ડાર્ક પેટર્ન' ની શ્રેણીઓમાં આવે છે. ઓથોરિટીએ કંપનીને આવા બધા સંદેશાઓ, સંકેતો, પૂર્વ-નિર્ધારિત ચુકવણી વિકલ્પો અને ઇન્ટરફેસ ડિઝાઇન તાત્કાલિક બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જે ગ્રાહકો પર તેમની મુસાફરી પૂર્ણ થાય તે પહેલાં સંમત ભાડા કરતાં વધુ ચૂકવણી કરવા માટે માનસિક દબાણ લાવે છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ મામલો 16 મે, 2025ના રોજ CCPA દ્વારા મળેલી ફરિયાદથી ઉદ્ભવ્યો હતો. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કંપનીએ મુસાફરોને તેમની સવારી પુષ્ટિ થાય તે પહેલાં ડ્રાઇવરને ટિપ આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતી એક સુવિધા રજૂ કરી હતી. આનાથી એવી છાપ ઉભી થઈ હતી કે વધારાની રકમ ચૂકવવાથી કેબ ઝડપી સુરક્ષિત થઈ શકે છે અથવા બુકિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બની શકે છે.
ફરિયાદમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, પરંપરાગત રીતે, 'ટિપ' એ સેવા પૂરી થયા પછી આપવામાં આવતી પ્રશંસાનો સ્વૈચ્છિક સંકેત છે. સવારી પહેલાં ટિપ માંગવી - અને તેને ઝડપી બુકિંગની સંભાવના સાથે જોડવી - મુસાફરો પર દબાણ લાવે છે, અસરકારક રીતે તેમને ડરથી વધારાની ચૂકવણી કરવા માટે મજબૂર કરે છે કે તેઓ અન્યથા કેબ સુરક્ષિત કરવામાં નિષ્ફળ જશે અથવા નોંધપાત્ર વિલંબનો સામનો કરશે. ચિંતા એવી પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે આ સુવિધા ડ્રાઇવરોને વધુ ટિપ આપનારા મુસાફરોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે.
પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (CCPA)એ શોધી કાઢ્યું હતું કે, ઓલા પહેલાથી જ મુસાફરો પાસેથી અગાઉથી ભાડું વસૂલ કરે છે. આ ભાડામાં તમામ ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મૂળ ભાડું, અંતર અને સમય માટેના શુલ્ક, પીક પ્રાઇસિંગ (વધુ માંગના સમયના દરો), લાગુ પડતી ફી, ટોલ અને કરનો સમાવેશ થાય છે. પ્લેટફોર્મના 'હેલ્પ' પેજ પર એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, મુસાફરોને તેમનું બુકિંગ કન્ફર્મ કરતા પહેલા ભાડામાં થનારા કોઈપણ વધારા વિશે જાણ કરવામાં આવશે.
જોકે, મુસાફરો જ્યારે 'બુક' (Book) બટન દબાવતા, ત્યારે એપ પર 'ડ્રાઈવરની શોધ ચાલી રહી છે' (Booking a driver soon) તેવી સ્ક્રીન પર એક સંદેશ દેખાતો હતો, જેમાં લખ્યું હતું: "ટિપ (બક્ષિસ) આપવાથી તમને ઝડપથી રાઈડ મળવાની શક્યતા વધી શકે છે." આની સાથે ₹10, ₹20, ₹30 અથવા ₹40 ની ટિપ આપવા માટેના અગાઉથી નક્કી કરેલા વિકલ્પો પણ આપવામાં આવતા હતા.
સત્તામંડળે નોંધ્યું કે આવા સંદેશથી એવી છાપ પડી શકે છે કે રાઈડ મેળવવા માટે અથવા કેબ ઝડપથી મેળવવા માટે વધારાની રકમ ચૂકવવી જરૂરી છે. પરિણામે, 28 મે, 2025ના રોજ સત્તામંડળે કંપનીને 'શો-કોઝ નોટિસ' (કારણ દર્શાવો નોટિસ) જારી કરી, જેમાં સ્પષ્ટતા અને તેના સમર્થનમાં જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
CCPA (સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી)ની તપાસમાં બુકિંગ પ્રક્રિયાના ક્રમની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આદેશ અનુસાર, જેવો મુસાફર 'બુક' બટન દબાવે છે, કે તરત જ નજીકના ડ્રાઈવરોને રાઈડ માટેની વિનંતી મોકલવામાં આવે છે અને વાહનની શોધ શરૂ થઈ જાય છે. વધારાની રકમ ચૂકવવાનો વિકલ્પ સ્ક્રીન પર ત્યારે જ દેખાય છે જ્યારે આ પ્રક્રિયા પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગઈ હોય. મુસાફર વધારાની રકમ ચૂકવવાનું પસંદ કરે કે ન કરે, કેબની શોધ ચાલુ જ રહે છે અને કોઈપણ વધારાની ચૂકવણી કર્યા વિના પણ રાઈડ કન્ફર્મ થઈ શકે છે. જોકે, સત્તામંડળે ખાસ નોંધ્યું કે, ઓલા (Ola) દ્વારા 22 મે, 2025ના રોજ 'ટિપ' (tip) શબ્દ હટાવી દેવા છતાં, કંપની મુસાફરોને એવું સૂચવવાનું ચાલુ રાખતી હતી કે વધારાની રકમ ચૂકવવાથી રાઈડ ઝડપથી કન્ફર્મ થવાની શક્યતા વધી શકે છે. આ સંદેશ સ્ક્રીન પર ત્યારે પણ દેખાતો હતો જ્યારે 24 જૂન, 2026ના રોજ CCPA દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી—જે 'શો-કોઝ નોટિસ' જારી કર્યાના એક વર્ષ કરતાં પણ વધુ સમય પછીની વાત છે.
નિયામક સંસ્થાને એ પણ જાણવા મળ્યું કે, વધારાની રકમ ચૂકવવા માટેના સૂચિત વિકલ્પો પ્લેટફોર્મ દ્વારા જ નક્કી કરવામાં આવતા હતા અને દરેક બુકિંગ વખતે તે અલગ-અલગ રહેતા હતા. એક લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન (પ્રત્યક્ષ નિદર્શન) દરમિયાન, આ રકમ ₹30 થી ₹140 ની વચ્ચે જોવા મળી હતી. કંપનીએ એવો કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી કે આ રકમ કયા આધાર પર નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ આદેશમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, કાર્યવાહી ચાલુ હતી તે દરમિયાન આ સૂચિત રકમોમાં વધારો થયો હતો—જે મે 2025માં ₹10-₹40હતી, તે વધીને 2026 સુધીમાં ₹40-₹90 અને ₹50-₹140 થઈ ગઈ હતી.
CCPAએ એવા મુસાફરો પર પડી શકતી સંભવિત અસર તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, જેમને વાહનની તાત્કાલિક જરૂર હોય છે. બુકિંગ ડેટાની તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, પિક-અપ અને ડ્રોપ-ઓફ સ્થળોમાં હોસ્પિટલો, રેલવે સ્ટેશનો, આંતર-રાજ્ય બસ ટર્મિનલ અને એરપોર્ટનો સમાવેશ થતો હતો. સત્તામંડળે અવલોકન કર્યું કે દર્દીઓ, વૃદ્ધો, ભારે સામાન સાથે મુસાફરી કરતા લોકો, તેમજ એકલા કે રાત્રિના સમયે મુસાફરી કરતા લોકો આવા સૂચનો (prompts) દ્વારા સરળતાથી દબાણમાં આવી શકે છે.
સત્તામંડળે કેબ એગ્રીગેટર (ટેક્સી સેવા પૂરી પાડતી કંપની)ની એ દલીલને પણ ફગાવી દીધી છે કે, તેઓ આ વધારાની રકમનો કોઈ હિસ્સો પોતાની પાસે રાખતા નથી. CCPA (સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી)એ જણાવ્યું હતું કે આ ચુકવણી કંપનીના પોતાના પ્લેટફોર્મ દ્વારા માંગવામાં આવી હતી અને ડિજિટલ વ્યવહારોના કિસ્સામાં, તે કંપનીના પ્લેટફોર્મ મારફતે જ વસૂલવામાં આવી હતી. સત્તામંડળે વધુમાં નોંધ્યું કે આ સુવિધા સીધી રીતે કંપનીના વ્યાપારી હિતોને સાધે છે, કારણ કે તેમનું બિઝનેસ મોડેલ એ બાબત પર આધારિત છે કે પ્લેટફોર્મ ડ્રાઈવર-પાર્ટનરો માટે ફાયદાકારક રહે અને રાઈડ્સ (મુસાફરી) સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય.
આદેશ અનુસાર, વર્ષ 2024-25 માટે કેબ એગ્રીગેટરની કામગીરીમાંથી થતી આવક આશરે ₹1060 કરોડ હતી. CCPAએ ધ્યાન દોર્યું કે ₹10 લાખનો દંડ એ કંપનીની વાર્ષિક આવકના 0.01 ટકાથી પણ ઓછો છે. વધુમાં, આ રકમ ગ્રાહકો દ્વારા માત્ર ત્રણ શહેરોમાં ટૂંકા ગાળા દરમિયાન 'વધારાની ચુકવણી' (additional payments) તરીકે ચૂકવવામાં આવેલી કુલ રકમના પાંચમા ભાગ કરતાં પણ ઓછી છે. સત્તામંડળે તારણ કાઢ્યું કે આનાથી ઓછો કોઈપણ દંડ, ઉલ્લંઘનની ગંભીરતાને અનુરૂપ નહીં હોય અને ભવિષ્યમાં આવી પ્રથાઓને રોકવા માટે અસરકારક સાબિત થશે નહીં.
પોતાના અંતિમ નિર્દેશોમાં, CCPAએ કેબ એગ્રીગેટરને આવા તમામ સંદેશાઓ અને ઈન્ટરફેસ તત્વોને તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, ભલે પછી તે વધારાની રકમને 'ટિપ', 'એડ-ઓન', 'વધારાનું ભાડું' (extra fare) કે અન્ય કોઈ પણ નામ આપવામાં આવ્યું હોય. આ પ્રતિબંધ મુસાફરી શરૂ થાય તે પહેલાં નક્કી થયેલા મૂળ ભાડા ઉપરાંત માંગવામાં આવતી કોઈપણ રકમ પર લાગુ થાય છે, અને તે કંપનીની તમામ એપ્લિકેશન્સ, વેબસાઈટ્સ અને અન્ય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર અમલી રહેશે.
કંપનીને 'ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019' (Consumer Protection Act, 2019) તેમજ ભ્રામક જાહેરાતો અને 'ડાર્ક પેટર્ન્સ' (dark patterns) અંગેની લાગુ પડતી માર્ગદર્શિકાઓનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
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