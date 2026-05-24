સ્કેન કોપીની ફી ગડબડ મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓને મોટી રાહત: CBSE કહ્યું - ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર નથી

21 અને 22 મેના રોજ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ સ્કેન કરેલી નકલો માટે અરજી કરી રહ્યા હતા ત્યારે પોર્ટલ પર ટેકનિકલ ખામીઓ જોવા મળી હતી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 4:10 PM IST

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ની ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાઓ પછી સ્કેન કૉપી અરજી પ્રક્રિયા દરમિયાન ટેકનિકલ ખામીઓથી પરેશાન વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને મોટી રાહત મળી છે. બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, પ્રક્રિયા દરમિયાન ભૂલથી જે વિદ્યાર્થીઓની અરજી ફી કાપવામાં આવી હતી તેમને ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર નથી. વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાંથી કાપવામાં આવેલી વધારાની રકમ પરત કરવામાં આવશે.

CBSE ના જણાવ્યા અનુસાર, 21 અને 22 મે, 2026 ના રોજ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ સ્કેન કરેલી કોપી માટે અરજી કરી રહ્યા હતા ત્યારે પોર્ટલ પર ટેકનિકલ ખામીઓ જોવા મળી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, ઘણા વિદ્યાર્થીઓના બેંક ખાતાઓમાંથી ખોટી ફી રકમ કાપવામાં આવી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વધારે રકમ કાપવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય કિસ્સાઓમાં, ફી ચુકવણી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ શકી ન હતી. આ ટેકનિકલ ખામીઓને કારણે અરજી પ્રક્રિયા ખોરવાઈ હતી, જેના કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને અસુવિધા થઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે, તેમના ખાતામાંથી પૈસા ડેબિટ થયા હોવા છતાં, તેમની અરજીઓ પોર્ટલ પર પૂર્ણ થઈ હોય તેમ દેખાતી નહોતી. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ મુદ્દા અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

બોર્ડે પોતાના સ્પષ્ટીકરણમાં જણાવ્યું છે કે, જે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં વધારાની ફી માટે ડેબિટ કરવામાં આવી હતી, તેમના પૈસા તે જ બેંક ખાતામાં અથવા મૂળ ચુકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ચુકવણી પદ્ધતિમાં પરત કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓએ આ હેતુ માટે અલગ અરજી સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. CBSE હાલમાં આવા તમામ કેસોની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે, અને આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી રિફંડ જારી કરવામાં આવશે. તેનાથી વિપરીત, જે કિસ્સાઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ અપૂરતી ફી જમા કરાવી છે, ત્યાં બોર્ડ સંબંધિત વિદ્યાર્થીઓને એક અલગ સૂચના જારી કરશે. જો જરૂરી લાગે તો, તેમને બાકીની રકમ જમા કરાવવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. જોકે, CBSE એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં કોઈપણ વિદ્યાર્થીની અરજી રદ કરવામાં આવશે નહીં. બોર્ડે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ગભરાવાને બદલે ધીરજ રાખવાની અપીલ કરી છે, અને ખાતરી આપી છે કે તમામ સમસ્યાઓનું ઝડપથી નિરાકરણ લાવવામાં આવશે.

આ સમગ્ર મામલામાં સૌથી મોટી રાહત એ છે કે વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. જે વિદ્યાર્થીઓએ પહેલાથી જ અરજીઓ સબમિટ કરી દીધી છે તેમને હાલની અરજીઓના આધારે તેમની ઉત્તરવહીઓની સ્કેન કરેલી નકલો આપવામાં આવશે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ચિંતિત હતા કે તેમને ફરીથી ફી ચૂકવવી પડશે અથવા અરજી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. બોર્ડના તાજેતરના સ્પષ્ટીકરણ બાદ, પરિસ્થિતિ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે, અને વિદ્યાર્થીઓને આશા છે કે સ્કેન કરેલી નકલો ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને ફી સંબંધિત તમામ સમસ્યાઓનો પણ ઉકેલ આવશે.

