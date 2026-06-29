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CBSE એ ત્રણ ભાષાની નીતિ પર પોતાનો નિયમ બદલ્યો; ધોરણ 10 માં ત્રીજી ભાષાની પરીક્ષા નહીં

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ શાળાઓમાં ત્રણ ભાષાની નીતિ લાગુ કરવા માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 3:40 PM IST

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નવી દિલ્હી: CBSE એ સોમવારે તેની ત્રણ ભાષા નીતિ લાગુ કરવા માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે, જેમાં વર્તમાન ધોરણ 10 બેચના વિદ્યાર્થીઓને ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવાથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓને એક વખતની મુક્તિ આપી છે, જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે વર્તમાન બેચને ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર પડશે, પરંતુ તેઓ બે વિદેશી ભાષાઓ અને એક ભારતીય ભાષા વચ્ચે પસંદગી કરી શકે છે.

CBSE એ 1 જુલાઈથી ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓને ઓછામાં ઓછી બે મૂળ ભારતીય ભાષાઓ સહિત ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર પડશે તેવી જાહેરાત કર્યાના એક મહિના કરતાં વધુ સમય પછી આ ઘટના બની છે. CBSE ના આદેશ સામે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.

CBSE ડિરેક્ટર (શૈક્ષણિક) પ્રજ્ઞા એમ. સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણ-ભાષા નીતિ હાલના ધોરણ 10 બેચ પર લાગુ થશે નહીં; તેઓએ પહેલાની જેમ તેમનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો રહેશે. હાલમાં ધોરણ 7, 8 અને 9 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 10 માં પહોંચ્યા પછી ત્રીજી ભાષા માટે બોર્ડ પરીક્ષા આપવાની જરૂર રહેશે નહીં."

એપ્રિલમાં, CBSE એ ધોરણ 6 થી શરૂ થતા ત્રિ-ભાષા ફોર્મ્યુલાના તબક્કાવાર અમલીકરણ અને ધોરણ 9 માં ગણિત અને વિજ્ઞાન માટે બે-સ્તરીય સિસ્ટમ રજૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જે 2026-27 શૈક્ષણિક સત્રથી શરૂ થશે.

પ્રસ્તાવિત માળખા હેઠળ, ગણિત અને વિજ્ઞાન માટે બે સ્તર હશે: ફરજિયાત 'માનક' સ્તર અને વૈકલ્પિક 'એડવાન્સ્ડ' અભ્યાસક્રમ. જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ 80-ગુણની સામાન્ય પરીક્ષા આપશે, ત્યારે એડવાન્સ લેવલ પસંદ કરનારાઓ ઊંડા વૈચારિક સમજણ અને ઉચ્ચ-ક્રમની વિચારસરણી કુશળતા ચકાસવા માટે રચાયેલ વધારાનું એડવાન્સ્ડ-ક્રમનું પેપર લઈ શકે છે.

CBSE એ જણાવ્યું હતું કે નવી બે-સ્તરીય સિસ્ટમ (સ્ટાન્ડર્ડ અને એડવાન્સ્ડ) હેઠળ પ્રથમ ધોરણ 10 બોર્ડ પરીક્ષા 2028 માં 2026-27 શૈક્ષણિક સત્રમાં ધોરણ 9 માં પ્રવેશ કરનાર બેચ માટે લેવામાં આવશે. જોકે, 15 મેના રોજ, બોર્ડે જાહેરાત કરી હતી કે વિદેશી ભાષા પસંદ કરતા વિદ્યાર્થીઓ બે ભારતીય ભાષાઓનો અભ્યાસ કર્યા પછી તેને ફક્ત ત્રીજી ભાષા તરીકે - અથવા વધારાની ચોથી ભાષા તરીકે - પસંદ કરી શકે છે.

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THREE LANGUAGE POLICY
NO THIRD LANGUAGE EXAM
THIRD LANGUAGE EXAM
CBSE
CBSE REVERSES ITS OWN RULE

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