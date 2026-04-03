CBSEએ જાહેર કર્યો નવો અભ્યાસક્રમ 2026-27, ધોરણ 9થી 12 સુધી શિક્ષણમાં મોટા ફેરફાર

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)એ 1 એપ્રિલ, 2026થી ધોરણ 11-12 માટે અભ્યાસક્રમ બહાર પાડ્યો છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

CBSE એ 2026-27 નો નવો અભ્યાસક્રમ બહાર પાડ્યો
CBSE એ 2026-27 નો નવો અભ્યાસક્રમ બહાર પાડ્યો (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 4:16 PM IST

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ શૈક્ષણિક સત્ર 2026-27 માટે ધોરણ 9 થી 12 માટે નવો અભ્યાસક્રમ બહાર પાડ્યો છે. બોર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્ર મુજબ, આ નવો અભ્યાસક્રમ દેશની નવી શિક્ષણ દિશાને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તે વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ, કૌશલ્ય આધારિત શિક્ષણ અને આધુનિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ શિક્ષણ પર વિશેષ ભાર મૂકે છે.

નવો અભ્યાસક્રમ 1 એપ્રિલ, 2026 થી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે
CBSE એ 1 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ધોરણ 11 અને 12 માટે અભ્યાસક્રમ બહાર પાડ્યો હતો, જ્યારે ધોરણ 9 અને 10 માટે 2 એપ્રિલના રોજ વેબિનાર દ્વારા જાણકારી શેર કરવામાં આવી હતી. આ વેબિનાર દ્વારકાના CBSE ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાયો હતો અને તેમાં દેશભરની શાળાઓના આચાર્યો, શિક્ષકો અને શિક્ષણ નિષ્ણાતોએ હાજરી આપી હતી. શાળાઓને નવા અભ્યાસક્રમમાં માળખા અને ફેરફારો વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

NCF-2023 અને NEP-2020ને અનુરૂપ ફેરફારો
નવો અભ્યાસક્રમ રાષ્ટ્રીય શાળા શિક્ષણ માળખા (NCF-2023) અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP-2020) ની ભલામણો પર આધારિત છે. શિક્ષણ પ્રણાલીને વધુ લવચીક, વ્યવહારુ અને વિદ્યાર્થી-કેન્દ્રિત બનાવવા માટે ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ગોખણપટ્ટી શીખવાને બદલે, સમજણ, વિશ્લેષણ અને વ્યવહારુ જ્ઞાન પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ વિષયો વચ્ચેના જોડાણોને સમજવા અને મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અભિગમ અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.

ઓછી સામગ્રી, સમજણ પર વધુ ધ્યાન
CBSE એ વિદ્યાર્થીઓ પર અભ્યાસનો બોજ ઘટાડવા અને તેમની વૈચારિક સમજને મજબૂત બનાવવા માટે નવો અભ્યાસક્રમ ડિઝાઇન કર્યો છે. અભ્યાસક્રમમાં સામગ્રીને મર્યાદિત કરીને, તેને વધુ અસરકારક અને ઉપયોગી બનાવવામાં આવ્યો છે. વિવેચનાત્મક વિચારસરણી, સમસ્યાનું નિરાકરણ અને એપ્લિકેશન-આધારિત શિક્ષણને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. આ વિદ્યાર્થીઓને માત્ર પરીક્ષાઓ માટે જ નહીં પરંતુ વાસ્તવિક જીવનના પડકારો માટે પણ તૈયાર કરશે.

આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને સ્કીલ-આધારિત શિક્ષણને પ્રોત્સાહન
નવા અભ્યાસક્રમમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, કોમ્યૂટેશનલ થિંકિંગ અને ડિજિટલ સ્કીલ્સ જેવા આધુનિક વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. પાયાની સાક્ષરતા અને ગણિતશાસ્ત્ર પર પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ફેરફાર વિદ્યાર્થીઓને ટેકનોલોજીકલ રીતે સક્ષમ બનાવવા અને ભવિષ્યની કારકિર્દી માટે તૈયાર કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.

શાળાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ
CBSE એ બધી સંલગ્ન શાળાઓને તાત્કાલિક નવો અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરવા અને શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શેર કરવા સૂચના આપી છે. શાળાઓને અભ્યાસક્રમ અનુસાર તેમની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં જરૂરી ફેરફારો કરવા અને માર્ગદર્શિકાનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, શાળાઓને નવા ફેરફારો વિશે માતાપિતા અને વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરવા માટે માતાપિતા-શિક્ષક બેઠકો (PTM)નું આયોજન કરવા કહેવામાં આવ્યું છે, જેથી તેનો અમલ સત્રની શરૂઆતથી જ થઈ શકે.

દેશભરમાંથી હજારો શિક્ષકોએ ભાગ લીધો
CBSE દ્વારા આયોજિત વેબિનારમાં દેશભરના લગભગ 85,000 આચાર્યો, શિક્ષકો અને શિક્ષણવિદોએ ભાગ લીધો. આ સત્ર દરમિયાન, અભ્યાસક્રમ ડિઝાઇન, નવી શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને મૂલ્યાંકન પ્રણાલીઓની વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. શાળાઓને આંતરિક મૂલ્યાંકન, પ્રોજેક્ટ-આધારિત મૂલ્યાંકન અને સતત મૂલ્યાંકન પ્રણાલીઓ અપનાવવા માટે પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.

ભવિષ્યના શિક્ષણ તરફ એક મોટું પગલું
CBSE એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નવો અભ્યાસક્રમ શિક્ષણને વધુ સમાવિષ્ટ, આધુનિક અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર બનાવશે. બોર્ડ માને છે કે આ ફેરફાર વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક સ્પર્ધા માટે તૈયાર કરશે અને તેમના સર્વાંગી વિકાસમાં ફાળો આપશે.

