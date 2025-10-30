CBSEએ વર્ષ 2026 માટે ધો.10 અને 12 બોર્ડ પરીક્ષાની તારીખ શીટ જાહેર કરી, 17 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે પરીક્ષા
CBSE પરીક્ષા નિયંત્રક ડૉ. સંયમ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે બંને પરીક્ષાઓ માટે વિષયો વચ્ચે સંતુલિત અંતર રાખવામાં આવ્યું છે.
નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ 2026 ની ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓની જાહેરાત કરી છે. ગુરુવારે જારી કરાયેલ એક સત્તાવાર સૂચનામાં, બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે આગામી શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 ની પરીક્ષાઓ 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી શરૂ થશે. CBSE પરીક્ષા નિયંત્રક ડૉ. સંયમ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય 2025 ની પરીક્ષાઓ દરમિયાન મળેલા પ્રતિસાદ અને CBSE પરીક્ષા સમિતિની બેઠકોના સૂચનોના આધારે લેવામાં આવ્યો છે.
નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP-2020) ને ધ્યાનમાં રાખીને, વિદ્યાર્થીઓ પર વધારાનું દબાણ ટાળવા માટે પરીક્ષાનું સમયપત્રક સુવ્યવસ્થિત અને સંતુલિત કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બોર્ડને બધી શાળાઓ પાસેથી સમયસર સંપૂર્ણ રોલ નંબર (LOC) પ્રાપ્ત થયો છે અને હવે વિગતવાર વિષયવાર તારીખ શીટ્સ તૈયાર કરવામાં આવી છે. ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાઓ માટે વિષયો વચ્ચે સંતુલિત અંતરાલ જાળવવામાં આવ્યા છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને દરેક પરીક્ષા વચ્ચે પૂરતો સમય મળે.
પરીક્ષાઓ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે પરીક્ષા શરૂ થવાની તારીખના આશરે 110 દિવસ પહેલા તારીખ પત્રક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમની તૈયારીની વ્યૂહરચના અગાઉથી બનાવવામાં મદદ મળશે. બોર્ડે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાની સંપૂર્ણ તૈયારી કરવા અને તેમના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવા માટે નિર્ધારિત સમયપત્રક અનુસાર અભ્યાસ કરવા વિનંતી કરી છે. શાળાઓને વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા પેટર્ન, માર્કિંગ સ્કીમ અને પાછલા વર્ષોના પ્રશ્નપત્રોના આધારે પૂરતી પ્રેક્ટિસ પૂરી પાડવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.
