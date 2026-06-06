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CBSEએ ધોરણ 12ના વેરિફિકેશન અને પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 7 જૂન સુધી લંબાવી

બોર્ડે જણાવ્યું છે કે, પહેલાની અંતિમ તારીખ 6 જૂન (મધ્યરાત્રિ) હતી, જે હવે 7 જૂન (મધ્યરાત્રિ) સુધી લંબાવી દેવામાં આવી છે. CBSE VERIFICATION DEADLINE

CBSEનો નિર્ણય
CBSEનો નિર્ણય (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 1:20 PM IST

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નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ શુક્રવારે ધોરણ 12ની ઉત્તરવહીઓની ચકાસણી અને પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ એક દિવસ વધારીને 7 જૂન કરી છે.

2 જૂનના રોજ શરૂ કરાયેલ CBSEના પરિણામ પછીના સેવા પોર્ટલ પર ઉત્તરવહીઓ મેળવવા અને ચકાસણી અને પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજી કરવામાં મુશ્કેલીઓની ફરિયાદ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ CBSE દ્વારા આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, "વિદ્યાર્થીઓના શ્રેષ્ઠ હિતમાં, CBSE એ ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષાઓની ચકાસણી અને પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો છે જેથી તેમને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં વધારાનો સમય અને સહાય મળી શકે."

બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે અગાઉની અંતિમ તારીખ 6 જૂન (મધ્યરાત્રિ) હતી, જે હવે 7 જૂન (મધ્યરાત્રિ) સુધી લંબાવવામાં આવી છે. બોર્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિદ્યાર્થીઓને બદલાયેલા સમયપત્રક પર ધ્યાન આપવા અને તે મુજબ તેમની અરજીઓ સબમિટ કરવા વિનંતી છે." કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આધાર પ્રમાણીકરણ અને ચુકવણીમાં મુશ્કેલીઓ નડી રહી હોવાનું જણાવી રહ્યાં છે, હવે તે જોવાનું બાકી છે કે આ સમસ્યા ચાલુ રહેશે કે સમયસર ઉકેલાશે.

મંગળવારે, CBSEએ તેમના બોર્ડ પરીક્ષાઓના મૂલ્યાંકનથી અસંતુષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ઓનલાઈન પોર્ટલ ખોલ્યું; તેઓ તેમની સ્કેન કરેલી ઉત્તરવહી નકલોમાં ખામીઓની ચકાસણી અને જવાબોના પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજી કરી શકે છે.

બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, સ્કેન કરેલી ઉત્તરવહી નકલોમાં ખામીઓની ચકાસણી માટે, વિદ્યાર્થીઓ ગુમ થયેલા પાના, પૂરક પત્રકો, ગુમ થયેલા નકશા અથવા ગ્રાફ, ઝાંખા પાના, ખોટી ઉત્તરવહીઓ અથવા અલગ પ્રશ્નપત્ર સેટના આધારે મૂલ્યાંકન જેવી સમસ્યાઓની જાણ કરી શકે છે.

ધોરણ 12ના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ દાવો કર્યો હતો કે, બોર્ડ દ્વારા અપલોડ કરાયેલી તેમની ઉત્તરવહીઓની સ્કેન કરેલી નકલો તેમના હસ્તાક્ષર સાથે મેળ ખાતી નથી, જેનાથી ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) સિસ્ટમમાં સંભવિત ગેરરીતિઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કેબિનેટ સચિવાલયે OSM સિસ્ટમ માટે CBSEની સેવાઓની ભરતીની તપાસ કરવા માટે એક સભ્યની સમિતિની રચનાની જાહેરાત કરી છે.

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TAGGED:

CLASS 12 RE EVALUATION DEADLINE
CBSE REVALUATION 2026 DEADLINE
CBSE VERIFICATION DEADLINE
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