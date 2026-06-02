ETV Bharat / bharat

CBSE ના ચેરમેન અને સેક્રેટરીને હટાવવામાં આવ્યા; OSM ની તપાસ માટે સમિતિની રચના

ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગને લગતા વિવાદ બાદ, સરકારે CBSE ના ચેરમેન અને સેક્રેટરીની બદલી કરીને મોટી કાર્યવાહી કરી છે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 6:26 PM IST

|

Updated : June 2, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાઓ અને મુખ્ય પરીક્ષાના કોન્ટ્રાક્ટ આપવા અંગે વધતા વિવાદ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે કડક વલણ અપનાવ્યું, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ના ચેરમેન રાહુલ સિંહ અને સચિવ હિમાંશુ ગુપ્તાને ટ્રાન્સફર કર્યા. બોર્ડની ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) સિસ્ટમ માટે સેવાઓની ખરીદીની તપાસનો પણ આદેશ આપ્યો.

2 જૂનના રોજ જારી કરાયેલા એક આદેશ દ્વારા, કેબિનેટ સચિવાલયે CBSE બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે ઉત્તરવહીઓના મૂલ્યાંકનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી OSM સેવાઓની ખરીદીની તપાસ માટે એસ. રાધા ચૌહાણની આગેવાની હેઠળ એક સભ્યની સમિતિની રચના કરી.

આદેશ અનુસાર, જો જરૂર પડે તો સમિતિને અન્ય સરકારી વિભાગોના અધિકારીઓ પાસેથી મદદ લેવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવી છે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે ક્ષમતા નિર્માણ આયોગ સમિતિને સચિવીય સહાય પૂરી પાડશે, અને સમિતિને એક મહિનાની અંદર કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગને તેના તપાસ તારણો સબમિટ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડ પરીક્ષાઓના પરિણામોની જાહેરાત પછી CBSE ના મૂલ્યાંકન અને પરિણામ પછીની પ્રક્રિયાઓની તીવ્ર ચકાસણી વચ્ચે આ વિકાસ થયો છે. દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ સ્કેન કરેલી ઉત્તરવહીઓની ઍક્સેસ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી; ઘણા ઉમેદવારોએ બોર્ડની ઓનલાઈન સેવાઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે ઝાંખી છબીઓ, ગુમ થયેલા પાના અને ટેકનિકલ ખામીઓની ફરિયાદ કરી હતી.

આ વિવાદ ટૂંક સમયમાં ટેકનિકલ ખામીઓથી આગળ વધ્યો, જેનાથી ડિજિટલ મૂલ્યાંકન પ્લેટફોર્મ અને OSM ને આપવામાં આવતી પ્રક્રિયા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા. વિક્રેતાઓની પસંદગી, પારદર્શિતા, સાયબર સુરક્ષા પગલાં અને પુનઃમૂલ્યાંકન સેવાઓમાં વિલંબ અંગેની ચિંતાઓએ જાહેર ચર્ચાને વેગ આપ્યો અને રાજકીય ધ્યાન ખેંચ્યું.

તેમની બદલી પહેલાં, રાહુલ સિંહ બોર્ડના એકંદર કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે જવાબદાર હતા, જેમાં પરીક્ષાઓ, શૈક્ષણિક બાબતો, જોડાણો, નીતિ અમલીકરણ અને સુધારા પહેલનો સમાવેશ થાય છે.

હિમાંશુ ગુપ્તા નાણા, વહીવટ અને જોડાણ જેવા મુખ્ય વહીવટી કાર્યોનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા, અને બોર્ડના રાષ્ટ્રવ્યાપી પરીક્ષા અને શાળા નેટવર્કના રોજિંદા સંચાલનમાં પણ કેન્દ્રીય ભૂમિકા ભજવી હતી.

આ બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓની બદલીને વિવાદ સામે આવ્યા પછી લેવામાં આવેલા સૌથી મહત્વપૂર્ણ વહીવટી પગલાંમાંનું એક માનવામાં આવી રહ્યું છે. તે પરીક્ષા પ્રણાલી સંબંધિત મુદ્દાઓની નજીકથી તપાસ કરવા માટે સરકારની તૈયારીનો સંકેત આપે છે.

લોકસભાના વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ઓન-સ્ક્રીન મૂલ્યાંકન માટે જવાબદાર ખાનગી એજન્સીની પસંદગી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કોન્ટ્રાક્ટ આપનાર કંપનીનો એક એવી પેઢી સાથે સંબંધ હતો જે 2019 માં તેલંગાણામાં ઓન-સ્ક્રીન મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા દરમિયાન વિવાદમાં ફસાઈ હતી.

તેમણે દાવો કર્યો હતો કે CBSE કાર્ય માટે પસંદ કરાયેલી કંપની, Coempt Edu Teck, જે અગાઉ ગ્લોબેરેના નામથી કાર્યરત હતી, અને અધિકારીઓ પર કંપનીના ભૂતકાળના રેકોર્ડને અવગણવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ ઘટનાને "ઇરાદાપૂર્વકનું કાવતરું" ગણાવતા, ગાંધીએ અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ માટે જવાબદારી અને ન્યાયની માંગ કરી હતી.

જોકે, CBSE એ આ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા હતા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, બોર્ડે કહ્યું કે આ દાવાઓ "ખોટા, ભ્રામક અને તથ્યો પર આધારિત નથી". બોર્ડે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે ઉત્તરપત્રોના ડિજિટલ મૂલ્યાંકન માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ સરકારી ખરીદી નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરીને આપવામાં આવ્યો હતો.

બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે તેણે 28 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સેન્ટ્રલ પબ્લિક પ્રોક્યોરમેન્ટ પોર્ટલ પર ડિજિટલ મૂલ્યાંકન સેવાઓ માટે વિનંતી માટે દરખાસ્ત (RFP) જારી કરી હતી, અને જનરલ ફાઇનાન્સિયલ રૂલ્સ હેઠળ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા પછી જ હૈદરાબાદ સ્થિત કંપની કોએમ્પ્ટ એજ્યુ ટેકને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો.

વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદોને પગલે, CBSE એ સમયમર્યાદા લંબાવી હતી અને અનેક સ્પષ્ટતાઓ જારી કરી હતી; વધુમાં, ઉમેદવારોને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે તેમની બધી વાસ્તવિક ફરિયાદોનો નિયત સમીક્ષા પ્રક્રિયા દ્વારા ઉકેલ લાવવામાં આવશે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી CBSE વિવાદ અને NEET પેપર લીક કેસ પર વ્યક્તિગત રીતે નજર રાખી રહ્યા છે. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વડા પ્રધાનની સૂચનાઓને અનુસરીને, સંબંધિત અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે."

Last Updated : June 2, 2026 at 7:02 PM IST

TAGGED:

CBSE CHAIRMAN REMOVED
CBSE SECRETARY REMOVED
INVESTIGATE OSM
COMMITTEE FORMED TO INVESTIGATE OSM
CBSE CHAIRMAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.