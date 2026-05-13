CBSE 12th Result: ધોરણ-12ના બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર, 85.20% વિદ્યાર્થીઓએ મેળવી સફળતા, આ રીતે ચેક કરો રિઝલ્ટ

CBSE ધોરણ 12નું પરિણામ 2026 જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓના પાસ થવાના ટકાવારીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 3:14 PM IST

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ ધોરણ 12 બોર્ડ પરીક્ષા 2026 ના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. બોર્ડ પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ, results.cbse.nic.in પર તેમના પરિણામો ચકાસી શકે છે.

આ ઉપરાંત, CBSE ધોરણ 12 ના પરિણામો cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in અને results.gov.in પર પણ જોઈ શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ DigiLocker અને UMANG મોબાઇલ એપ્સ દ્વારા પણ તેમના સ્કોરકાર્ડ જોઈ શકે છે. વધુમાં, પરિણામ લિંક SMS દ્વારા પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

CBSE ના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓના પાસ થવાના ટકાવારીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર આંકડા મુજબ, 2026 માટે કુલ પાસ થવાનો દર 85.20% છે, જે 2025 માં નોંધાયેલા 88.39% ની તુલનામાં 3.19% નો ઓછું છે.

CBSE મેરિટ લિસ્ટ જાહેર ન કર્યું

CBSE એ આ વર્ષે બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કર્યું નથી. તેની પ્રેસ રિલીઝમાં બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય પાછળનો તર્ક વિદ્યાર્થીઓમાં અસ્વસ્થ સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપવાનું ટાળવાનો છે. જો કે, બોર્ડ તેમના સંબંધિત વિષયોમાં સૌથી વધુ ગુણ મેળવનારા ટોચના 0.1% વિદ્યાર્થીઓને મેરિટ સર્ટિફિકેટ આપશે.

પરિણામની ખાસ વાતો

  • કુલ પાસ થનાર વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી 85.20% રહી.
  • છોકરીઓની પાસ ટકાવારી છોકરાઓ કરતાં 6.73% વધુ
  • ત્રિવેન્દ્રમ ક્ષેત્રનું રિઝલ્ટ સૌથી વધુ 95.62% નોંધાયું
  • પ્રયાગરાજમાં સૌથી ઓછી પાસ ટકાવારી 72.43% નોંધાઈ

CBSE એ 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં ધોરણ 12 ની ઉત્તરવહીઓના મૂલ્યાંકન માટે ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) રજૂ કર્યું હતું - જે મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયામાં એક મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન છે. CBSE અનુસાર, બોર્ડે આ વર્ષે ધોરણ 12 ની પરીક્ષાઓ માટે ડિજિટલ મૂલ્યાંકન પ્રણાલી સંપૂર્ણપણે લાગુ કરી છે. આ પગલાંને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ પહેલ તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે.

CBSE ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે કુલ 1,780,365 વિદ્યાર્થીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, જેમાંથી 1,768,968 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. 1,507,109 વિદ્યાર્થીઓએ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષા પાસ કરી હતી.

CBSE એ 17 ફેબ્રુઆરીથી 10 એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાઓનું આયોજન કર્યું હતું. સમગ્ર ભારતમાં તેમજ વિદેશમાં પરીક્ષા કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા.

પૂરક પરીક્ષાઓમાં બેસવા માટેની પાત્રતા:

  • ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ જે એક વિષય પાસ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા અને તેમને 'કમ્પાર્ટમેન્ટ' શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા.
  • જે વિદ્યાર્થીઓને તેમના 6ઠ્ઠા કે 7મા વિષયમાં ફેરફાર કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યા પછી ફેલ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેઓ જે વિષયમાં નાપાસ થયા હતા તેમાં બેસવા માટે પાત્ર છે.
  • જે વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષા પાસ કરી છે તેમને એક વિષયમાં તેમનું પ્રદર્શન સુધારવાની તક આપવામાં આવશે.

